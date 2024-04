Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

El Bosque Encantado de Aldán no está en venta: así lo aseguraron los nuevos dueños al gobierno de Cangas

Forzado por la oposición municipal, que pretendía sacar rédito político del Bosque Encantado de Aldán, el gobierno local convocó una reunión para debatir sobre el futuro del mismo que está en manos privadas. Duró poco la reunión. Se encargó de ello el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, que dijo que el Bosque Encantado de Aldán no estaba en venta, que se había puesto en contacto con los actuales propietarios, que le aseguraron que las noticias que había surgido la semana pasada eran falsas, tanto en lo que se refiere a que la finca de O Frendoal estuviera en venta como a que los propietarios se llevaran mal.

Antón Iglesias afirma que otra cosa es si alguien acude a la actual propiedad con una buena oferta, algo que no se produjo. En la reunión de portavoces -no junta de portavoces- se lamentó que la propiedad no hiciera público un comunicado desmintiendo que esta finca estaba en venta. Así que todo sigue igual. La propiedad espera una colaboración del gobierno local que no llega.