Saque de honor de la Semana Santa en el campo de O Morrazo.

La mala reputacion de la clase politica

Si miramos atrás, era prácticamente imposible que un conselleiro del PP no invitara a un alcalde de una villa o ciudad, aunque fuera de otro partido, a un acto inaugural que realizara dentro del municipio. Pero la política ha cambiado, para mal. La falta de respeto institucional es total y escandalosa. Se pudo ver ayer, en Ons, adonde asistió la conselleria de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en plan inaugural. Pues lo dicho, el alcalde de Bueu, en nacionalista, Félix Juncal, no fue invitado. Sí que estaba la parlamentaria y concejala del PP de Cangas, Dolores Hermelo. Lo que dice mucho de la clase política que hay ahora, no solo en Galicia, sino en toda España y en todos los partidos. Porque el exrepresentante de la Zona Franca de Vigo, David Regades, hizo lo mismo en el pasado mandato con la ya exalcaldesa de Cangas, Victoria Portas, cuando vino a presentar los fondos Next Generation.¡Por favor, qué alguien cambie todo esto!

Es como la energía...

En Cangas, algunos ya se invitan ellos solos y logran entrar en las salas de juntas de la alcaldía, provocando discusiones y vacilaciones entre gobierno y oposición. Es como la energía, que nunca se destruye, solo se transofrma.

