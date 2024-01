El mal estado del vial impide a una menor salir con su silla de ruedas

Ruth Lorenzo Vives es una joven de 17 años de edad que padece síndrome de Marfan y su vida está ligada a una silla de ruedas. Vive en Grunxeiras, en el barrio de Espíritu Santo, en Cangas. Su madre lleva luchando dos años para que el Concello arregle el desastre de camino que llega a su casa y que hace imposible que la joven Ruth se desplace por esta vía, sobre todo en este otoño-invierno de tanta y tanta lluvia. El camino está lleno de barro, intransitable, hasta tal punto que el taxi que traslada a Ruth Lorenzo hasta su colegio en Vigo no puede ir a recogerla hasta la puerta de su casa. Tienen que acercarla su madre, Irene Vives, con muchos esfuerzos. Asegura que lleva dos años peleando en el Concello de Cangas para que se arregle el camino, que recuerda que es propiedad municipal.

El otoño se hizo difícil con tanta lluvia. Comenta Irene Vives que no hace mucho, el camión que reparte gasoil quedó atrapado en el barro del camino y tuvo que acudir una grúa para retirarlo porque fue imposible que saliera por sí solo del famoso camino de As Grunxeiras. Irene Vives afirma que presentó el caso ante la oficina de la Valedora do Pobo, que le contestó que iba a estudiar con detenimiento la denuncia presentada. Mientras, Ruth, cuando llueve no puede salir de su casa en silla de rueda. Solo realiza el viaje de su casa en taxi al colegio de Vigo. No puede salir en silla de ruedas a pasear por la zona, está totalmente bloqueada.

Irene Vives afirma que está dispuesta a acudir a quién haga falta para que solucione un problema que tiene a su hija Ruth y que limita todavía más su vida de la que ya tiene.