Manuel Uxío García será enterrado esta tarde, con una coral y gaitas en San Martiño

El fallecimiento, el viernes a primera hora de la tarde, del Cronista Oficial de Moaña, Manuel Uxío García Barreiro, fue un golpe duro para sus vecinos. En las celebraciones de las fiestas de San Martiño su nombre sonaba en muchas conversaciones. No en vano, el investigador de la historia local y colaborador de FARO de VIGO vivía muy cerca de la iglesia románica y fue el gran divulgador de la importancia histórica de la parroquia que dio origen al municipio.

Falleció con 76 años de edad y desde media tarde de ayer su cuerpo estuvo en el Tanatorio San Martín. Hoy, a las 16.30 horas, sus restos serán trasladados hasta la iglesia parroquial de San Martiño en un trayecto que se espera que congregue a vecinos y autoridades.

El funeral será hoy a las 17.00 horas en la iglesia sobre la que tanto investigó y escribió para que las generaciones futuras puedan consultar el culto en la zona mucho antes del templo actual, así como su construcción y ampliaciones gracias a mecenas como el noble de Ribadavia Fernando Arias.

La misa será cantada por el Orfeón de Moaña y el fallecido estará de cuerpo presente. También está previsto que dos gaiteiros interpreten la Marcha del Antiguo Reino de Galicia, tal y como Manuel Uxío García Barreiro pidió a sus familiares y amistades. Esta pieza musical demostrará cómo la vida del investigador está vinculada al pasado, pues sus trabajos y publicaciones no solo relatan una historia milenaria de San Martiño, sino que también cuenta con escritos importantes sobre el pasado de las otras parroquias de Moaña.

Moaña sigue de luto oficial hasta finalizar el lunes

El Concello cortará las calles para el paso de la comitiva desde el tanatorio a la iglesia. Al finalizar el funeral, bajarán hasta el cementerio municipal de Trigás para el entierro.

Toda la corporación de Moaña se volcó en las últimas horas para trasladar el pesar por el fallecimiento del historiador local, al que todos los partidos concedieron de forma unánime la distinciones de Cronista Oficial en el año 2021.

El Concello sigue con las banderas a media asta y en luto oficial hasta mañana. Como consecuencia, no habrá agendas oficiales y, entre otras cosas, todo apunta a que en la concentración de hoy para exigir el regreso del servicio de urgencias a la villa no participará ningún representante del gobierno local.

El Concello, además, publicó en las cuentas oficiales de las redes sociales el siguiente comunicado:

“Manuel Uxío contribuíu co estudo da nosa historia e do noso patrimonio a enriquecer o coñecemento que temos sobre a orixe milenaria de Moaña, sobre as parroquias de Meira, de Tirán e de Moaña. O Cronista Oficial deixa unha gran pegada nesta humilde vila labrega e mariñeira, que sempre lle estará agradecida polo seu labor.

A corporación municipal traslada as súas condolencias á familia e ás amizades de Manuel Uxío. Decreta loito oficial e manterá as bandeiras da Casa do Concello a media hasta, ata o luns 13 de novembro incluído”.

Últimas palabras del Cronista Oficial

Manuel Uxío García Barreiro dejó unas palabras escritas para su esquela, que hoy pueden leer todos los moañeses en FARO:

“Como cronista oficial, despídome de Moaña co compracemento de pescudar a súa historia milenaria na compaña duns prodixiosos compañeiros”.

Hay que recordar que en breve el Concello editará su último libro que relata la historia milenaria de la parroquia de Moaña y que escribió en compañía del investigador y activista cultural Xosé Carlos Villaverde y del licenciado en Filosofía y Letras, José Benito Rodríguez Parada.

Cariño de ediles de todos los colores

Gran parte de los ediles de la corporación moañesa se expresaron en redes en recuerdo de Manuel Uxío. La alcaldesa., Leticia Santos, señaló:

“Sempre o lembraremos con agradecemento ao seu labor investigador da nosa historia e do noso patrimonio, e tamén, con moito cariño (...). Boa viaxe Manolo! Grazas polo teu legado!”

Javier Carro, líder del PP y que lo propuso como cronista oficial, recordó:

“Hoy, día de su patrón y del mío, es un día triste por su fallecimiento. Darle las gracias por sus charlas y conocimientos sobre nuestro Concello es poco , allí donde esté su estrella seguirá iluminándonos con su pasión por este pueblo”.