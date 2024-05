La promoción de As Lagoas firma el acta de replanteo con más de la mitad de los pisos ya vendidos

La promotora Inmoglaciar y la empresa Construcciones Ramírez firmaron esta semana el acta de replanteo para iniciar de manera inminente las obras para la construcción del primer edificio de vivienda colectiva en Bueu en más de una década, que estará en la conocida como manzana 3 de As Lagoas. Unos trabajos que arrancarán con más de la mitad de los pisos proyectados ya vendidos, un claro indicativo de la elevada demanda de vivienda que existe en el municipio.

El Concello de Bueu aprobó en junio de 2022 la licencia para el proyecto básico y a principios de este año se presentó y dio el visto bueno al de ejecución. La promotora y la constructora comunicaron a la Concellería de Urbanismo la firma del acta de replanteo, un trámite que es el pistoletazo de salida para la entrada de las máquinas y el comienzo de las obras. El inmueble que se proyecta incluye un total de 59 viviendas y tres locales comerciales, que se venden en exclusiva a través de la Inmobiliaria Freire, situada justo delante de la obra. “A estas alturas podemos confirmar que más del 50% de la promoción ya está vendida. Tanto en Bueu como en el resto de O Morrazo existe mucha demanda de vivienda, tanto nueva como de segunda mano”, explican sus responsables. La fecha prevista para la entrega de los pisos es el primer trimestre del año 2026.

El aspecto previsto hacia la zona abierta en forma de U. / Inmoglaciar

La promoción, que se llama “Glaciar Puerto Bueu”, está compuesta por pisos de uno, dos y tres dormitorios, con superficies de 75, 93, 97, 114, 121 y 124 metros cuadrados. El precio de salida era de 125.000 euros, pero esas viviendas ya están todas adjudicadas. Ahora quedan de una habitación a partir de 133.000 euros, de dos desde 181.000 y de tres desde 219.000 euros y en todos los casos incluyen trastero, garaje y cocina amueblada.

La recreación de uno de los dormitorios de la promoción de As Lagoas que se publicita en la web de Inmoglaciar. / Inmoglaciar

El solar forma parte de la primera fase del Plan Parcial de As Lagoas y el terreno, de más de 2.500 metros cuadrados, quedó sin edificar debido a la crisis inmobiliaria. La última licencia para vivienda colectiva aprobada antes de este edificio data de 2009, aunque posteriormente aún se construyó el inmueble de la manzana 5 de As Lagoas y cuya autorización era anterior.

La tramitación para la construcción de este edificio en el centro de Bueu comenzaron en 2019 y desde el primer momento su anunció generó una gran expectación. Sin embargo, la pandemia del COVID supuso un frenazo y fueron necesarios casi dos años para reactivar la tramitación. “Cuando se paralizó se anularon reservas porque había gente que necesitaba pronto la vivienda. Ahora aún hay cautela, pero seguro que cuando comiencen las obras habrá de nuevo muchas reservas”, auguran desde Freire.

El solar donde se construirá el edificio, con el cartel ya colocado de la empresa constructora. / Gonzalo Núñez

Ese interés está relacionado con la falta de pisos nuevos o de segunda mano para la venta o alquiler. La mayoría de la oferta inmobiliaria que existe ahora mismo en el municipio se vincula con viviendas unifamiliares, cuyo importe es más elevado.

La promotora Inmoglaciar compró el solar en el año 2019, que hasta aquel entonces pertenecía a una entidad bancaria después de la liquidación concursal de la primera promotora del Plan Parcial de As Lagoas. El primer proyecto presentado en el Concello de Bueu preveía 65 viviendas, que finalmente se redujeron a 59. Una reducción vinculada a que según la normativa urbanística no todos los bajos reunían las condiciones para tener uso residencial. Así, finalmente habrá tres que serán locales comerciales. La edificación está diseñada en forma de U, abierta en dirección al parque infantil y a las zonas verdes de As Lagoas.

