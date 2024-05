Gobierno y AV llegan a acuerdos que se plasmarán en el borrador de presupuestos

La situación no puede ser más rocambolesca. Ayer se mantenía la reunión, que se suponía iba a ser la última, con la concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, para llegar a un acuerdo para sacar los presupuestos de 2024 adelante, pero se impuso la ley del silencio, sin especificar los acuerdos, y solo se mostró que se está trabajando, que se “avanza”, como manifestaron los representantes de los partidos políticos que gobiernan Cangas en coalición. Pero ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, que diría aquel. Por el BNG, la concejala de Facenda, Xiana Abal; por el PSOE, Iria Malvido, y por Esquerda Unida, Manuel Sotelo (no es concejal). Hay miedo a que cualquier cosa que trascienda de la reunión frustre un acuerdo que se persigue.

Ayer, de hecho, todas las partes, el tripartito y Victoria Portas, “avanzaron” . Se trata de una palabra que dice mucho y no dice nada, sobre todo cuando no se dice sobre lo que se avanza. Bueno, se dijo que se habían abordado las propuestas que había hecho públicas con anterioridad AV y que hubo coincidencias que después se presentarán en un borrador de presupuestos que Victoria Portas someterá a la asamblea de su partido político, como no podía ser de otra manera.

Lo que trascendió es que hay acuerdo sobre el incremento de la partida para el Servicio de Axuda no Fogar en más de 200.000 euros, alcanzando los 1,4 millones de euros; también sobre un reconocimiento extrajudicial de crédito de forma nominativa (para pagar la fiestas del Cristo y energía eléctrica, facturas que habían quedado pendientes del último reconocimiento extrajudicial de crédito presentado al pleno y que se votó en contra), como igualmente hay principio de acuerdo respecto a educación, personal de servicios de mantenimiento y cuidado de colegios, así como recuperación de las escuelas deportivas y la contratación de un técnico de Medio Ambiente para el Plan de Mobilidade Urbana Sostenible (PMUS).

Claro que hay muchos más, pero pesa más llegar a un acuerdo que informar a la población, porque ella tiene derecho a conocer lo que se trata en los despachos municipales y a saber qué contrapartidas hay en unos presupuestos que van a afectar a todos los vecinos de Cangas. Claro que no se quiere llegar a la moción de confianza, o sí, sino queda más remedio. Pero de lo que se trata en esta fase es “la cordialidad”. Porque se hizo mucho énfasis en esta palabra. Parece que AV y gobierno local sí parecen romper con esa política de la que tanto se queja Pedro Sánchez y se quiere mostrar buenismo, voluntad de... Ahora mismo, la moción de confianza está más lejos que hace quince días, o no, que diría Mariano Rajoy. Pero de lo que se trata es de que lo parezca, “que todo el mundo es bueno en política”.

Por la mañana, desde el gobierno local se defendía que se trataba de la última reunión con AV para llegar a un acuerdo. Y es cierto en gran medida. Porque ahora son pasos que no necesitan reuniones. Primero integrar en el borrador que maneja el gobierno las propuestas en las que hubo acuerdo, después entregar a AV el citado borrador y como último paso, que la asamblea de esta formación decida si le parece bien los acuerdos alcanzados. Se supone que si le parece mal, las negociaciones no continúan y si se aplauden, el documento definitivo se presentarán lo más rápido posible a un pleno, que puede ser extraordinario, donde hay más capacidad de afrontar un debate de las características de los presupuestos. Ellos avanzan, la población no puede hacerlo.

Suscríbete para seguir leyendo