La Policía de Cangas debe acompañar a los cajeros a infractores en el rural al carecer de TPV para cobros

Las infracciones en materia de tráfico y seguridad vial que se notifiquen en el acto y cuyo responsable no pueda acreditar su residencia en España deben pagarse al instante al agente denunciante y, de no hacerlo, el vehículo quedará inmovilizado. La Policía de Cangas se encuentra con muchos casos de este tipo, sobre todo de visitantes que aparcan en espacios no autorizados en el entorno de las playas y que deben abonar la sanción al momento para evitar el cepo. El problema es que los agentes no pueden cobrar en efectivo y custodiar el dinero, ni hacerlo por medios telemáticos porque carecen de terminales TPV y suficiente cobertura, lo que les obliga a acompañar a los conductores hasta un cajero automático, en muchas ocasiones en el centro urbano.

Desde el cuerpo policial preferirían esquivar esos trámites y ahorrar el tiempo que deben emplear en resolver esas situaciones, generalmente en fines de semana con mucho trabajo por el aluvión de infracciones y los largos desplazamientos que les impiden atender otras tareas. Piden que el ORAL, el organismo de recaudación de la administración local ligado a la Diputación, que se encarga de estos cobros, les facilite terminales o lo haga el Concello, pero hasta ahora no han logrado avances en ese objetivo. El Gobierno local reconoce esa necesidad, pero también que carece de medios para darle respuesta, al menos a corto plazo. La idea era afrontar esa inversión en terminales –y también en cepos para inmovilizar vehículos, que actualmente no llegan a media docena– con los presupuestos de este año, aunque el revés a su aprobación en la sesión plenaria del viernes aborta sus planes. La alcaldesa, Araceli Gestido, dice que los medios demandados por la Policía Local son necesarios, pero la situación obliga a “arreglarnos, de momento, con lo que hay”. Además de carecer de TPV, el problema es que tampoco los dispositivos móviles que tienen los agentes para tramitar las multas tienen cobertura en muchas “zonas ciegas” del rural que están “en sombra” para los repetidores, lo que complica también el servicio. Darle respuesta está en la “larga lista de deseos” del Gobierno local para los próximos meses, y este en concreto es más necesario durante la temporada estival, cuando se produce el aluvión de visitantes y de las infracciones a resolver. La obligación de pagar al instante tiene como finalidad garantizar la efectividad de la sanción y evitar que la multa sea eludida por falta de arraigo y relación de la infracción con el lugar donde se comete, no resultando posible ejecutar la sanción que se impusiera, señalan los técnicos. La puesta a disposición de la Policía Local de esta tecnología “se habilitará lo antes posible” y la inversión se acometería con los presupuestos de 2024, si logra el visto bueno del Pleno. Más denuncias en las playas con el buen tiempo El regreso del buen tiempo, con temperaturas en el “veranillo de San Miguel” más propias de agosto que de otoño, anima a visitar las playas y aumenta las infracciones que se cometen por aparcar en lugares no permitidos. El fin de semana la Policía Local de Cangas tramitó alrededor de una treintena de sanciones, sobre todo en el litoral de la parroquia de O Hío por invadir carriles de tránsito, obstaculizar accesos a fincas privadas o adentrarse en espacio protegido. La gran mayoría de las sanciones se impuso el sábado, porque el domingo los agentes municipales estuvieron atendiendo casi en exclusiva el caso de la mujer que apareció muerta en una edificio de la calle Atranco tras casi una semana de búsqueda. Controles de caravanas en el litoral Los agentes policiales tampoco descuidan el control de las autocaravanas en zonas del litoral no habilitadas y donde no está permitida la pernocta, aunque reconocen que la presencia de este tipo de vehículos ha disminuido desde que terminó el verano, al igual que el campismo en fincas donde no está autorizado.