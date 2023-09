PP y AV tirán abajo un presupuesto en un pleno en el que la alcaldesa de Cangas dio un golpe en la mesa

El gobierno local no pudo conseguir que la corporación aprobara los presupuestos para este años, pero sirvió para demostrar que hay alcaldesa de Cangas. Araceli Gestido, con su lenguaje sencillo, desmontó de un plumazo todos los postulados de la oposición, a la que acusó de tener el objetivo de cortar el oxígeno a este gobierno, cuando lo que de verdad hacen es cortárselo al pueblo de Cangas. La regidora local elevó la normalidad al máximo exponente y dejó también para los suyos que ganaran batallas. Ella fue clara en su palabras finales: Cangas necesita un presupuesto y que los argumentos de PP y AV no son suficientes como para votar en contra de unos presupuestos que cuentan con el aval de los técnicos. Y es cierto, Araceli Gestido utilizó al interventor y a la oposición para dejar en entredicho los postulados de la oposición, en otra época adversarios políticos y ahora hasta se alaban en el pleno. El gobierno considera que los presupuestos son urgentes y la única solución eficaz para que no se dispare el plazo medio de pago a proveedores, así como para pagar la subida de las nóminas de los trabajadores. La portavoz de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, se quejaba de la falta de diálogo y de que la situación no era tan crítica, además de querer debatir una a una las facturas que el Concello tiene que pagar y que son de su mandato. El PP sostenía que el presupuesto que se presentaba era irreal e inflado, para pagar facturas pasadas, no futuras, que era como debía ser un presupuesto y que la previsión de la recaudación de impuestos se excedía claramente en 1,5 millones de euros. Además insistió mucho su portavoz, Pío Millán, en que era un presupuesto para mes y medio.