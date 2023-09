Cultura valora como un “éxito” las Festas do Cristo por su variedad y afluencia de público

La Concellería de Cultura y el grupo de técnicos municipales que trabajaron en las Festas do Cristo de Cangas acaban de realizar un balance de las celebraciones, una valoración para que se consideró necesario dejar transcurrir un periodo de reflexión. Desde el gobierno municipal sostienen que los festejos se pueden considerar como un “éxito” de programación y ponen en valor tanto la gran afluencia de público como la variedad de espacios. El objetivo era que cada una de las actuaciones se desarrollase en un entorno “óptimo” para que los espectadores pudiesen disfrutar al máximo.

A la hora de hacer balance el primer asunto en el que se detuvieron la concejala de Cultura, Aurora Prieto, y los técnicos municipales fue en el desprendimiento de una cornisa ocurrido en la noche del Lunes do Cristo. “Lamentamos mucho lo ocurrido y en todo momento estuve en contacto con las personas heridas, que afortunadamente ya están recuperándose”, subraya la edil.

En el análisis puramente cultural y festivo, la valoración que se realiza desde el gobierno local es positiva y se sustenta en las opiniones recabadas entre los vecinos. “Nos dicen que fueron unas fiestas que gustaron mucho, con gran variedad de actividades, que abarcaron a todo tipo de público, tanto en edad como en gustos”, manifiesta Aurora Prieto. En este sentido precisa que ese “éxito” no sería posible sin el trabajo de la plantilla municipal y la coordinación entre departamentos.

Las actuaciones se desarrollaron en espacios como la explanada de Ojea, Avenida Castelao, entorno de Eduardo Vincenti, Eirado do Costal y Auditorio. Desde Cultura aseguran que la programación de las Festas do Cristo contó con grupos de renombre internacional como Anni B.Sweet, Broken Peach o los propios Astarot; algunas de las “mejores” orquestas de Galicia; y ponen de relevancia que fueron un escaparate para el talento local a través de las actuaciones de los grupos folclóricos y artísticos, así como de los festivales “Cangas on the Top”, “Así canta Cangas” o el “II Memorial Tucho Perete.

Aurora Prieto avanza que de cara al próximo año se establecerá nuevamente un horario especial sin sonido ni luces para respetar a las personas y animales con sensibilidad, se volverán a anunciar las tiradas de fuegos y se repetirá la organización del tráfico y de los aparcamientos. “Y con mucha humildad y trabajo intentaremos mejorar para que cada año las fiestas sean nuestro orgullo y disfrute”, sentencia.