Las Xornadas de Exaltación do Polbo homenajean a Luís Davila y repartirán 600 kilos de pulpo

La hostelería local de Bueu apura los últimos detalles de sus recetas para la celebración de las I Xornadas de Exaltación do Polbo de la localidad, una cita que recoge el testigo de la antigua Festa do Polbo y cuyo objetivo es promocionar y poner en valor el producto capturado por la flota artesanal de la Cofradía de Bueu. La previsión es poner a la venta unos 600 kilos de cefalópodo entre el 26 de abril y el 5 de mayo entre los 16 establecimientos que finalmente participarán. Una de las citas destacadas será el homenaje al artista e ilustrador Luís Davila, natural de Bueu y autor del popular “Bicheiro” que se publica diariamente en FARO DE VIGO. El sábado 4 de mayo se descubrirá una escultura diseñada por el artista y que se ubicará en el paseo de María Eugenia, justo delante de la playa de Banda do Río.

En la organización de esta jornadas participan la Concellería de Turismo e Promoción Económica, la Cofradía de Bueu y la Asociación de Hostalaría de Bueu. El listado de establecimientos participantes incluye a O Rincón de Cela, Pyramis, Casa Benito, Volver, Noite Tapas, Casa Quintela, A Taberna de Casa Videira, Cafetería Centro Social do Mar, O Pazo, Buena Vibra, Pan con Noah, A Centoleira y Zarzamora. A ellos hay que unir otros tres de la isla de Ons, que se sumarán a las jornadas en el día de cierre, el domingo 5 de mayo. Son O Pirata, Casa Checho y Casa Acuña.

Luís Davila y Silvia Carballo, ayer en Bueu. / Gonzalo Núñez

La Cofradía de Bueu lleva semanas haciendo acopio de pulpo para poder atender la demanda de los locales participantes. Las I Xornadas de Exaltación do Polbo de Bueu coinciden con el próximo inicio de la veda del cefalópodo –que comenzará a partir de las 16.00 horas del viernes 3 de mayo– y el patrón mayor destaca la calidad del producto. “Polas características da nosa xeografía e pola súa dieta, que se constitúe de crustáceos como a centola e moluscos, o polbo de Bueu ten todas as características para ser considerado como o mellor polbo do mundo”, destacaba en la presentación oficial de ayer. Un acto de presentación en el que agradecía especialmente la “implicación” de la concejala de Turismo e Promoción Económica, Silvia Carballo, para la promoción y puesta en valor del principal recurso pesquero de la flota de bajura de Bueu.

El Concello subvenciona el 15% del coste

Para facilitar la participación de los establecimientos hosteleros el Concello de Bueu subvencionará el 15% del coste del cefalópodo para que los locales puedan ofrecer precios populares. Las especialidades se conocerán en los próximos días y desde la organización avanzan que en ese menú no faltará el indispensable “polbo á feira”. Silvia Carballo apunta que estas jornadas podrían servir como una experiencia que luego se podría replicar con otros productos de la Cofradía de Bueu.

Tanto desde el Concello como desde el pósito admiten el riesgo y la novedad que supone este nuevo formato frente a la anterior Festa do Polbo. “Era un evento que ao final quedaba sumerxido entre a grande afluencia turística e quedábase só nunha cita gastronómica. O principal obxectivo debe ser a promoción do polbo de Bueu”, argumenta la concejala Silvia Carballo. Por su parte, José Manuel Rosas se muestra convencido de que estas jornadas resultarán un éxito. “O produto é de primeira calidade e os locais de Bueu teñen un máster en bo facer”, asegura el patrón mayor.

El cartel diseñado por Davila. / Luís Davila

El programa no se limitará exclusivamente a la faceta gastronómica. En la sala Amalia Domínguez Búa se montará una exposición alrededor de las artes de pesca, una colección particular elaborada por el propio patrón mayor de Bueu. Durante los fines de semana habrá actuaciones musicales y pasacalles con las charangas Noroeste, Alambique, Os Jaláticos y el grupo tradicional Retrouso de Cela. Y para conocer mejor todo lo relacionado con el pulpo habrá dos rutas guiadas, que serán el 28 de abril y el 3 de mayo. La participación es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente en la web concellodebueu.gal o en el teléfono 986 39 00 29.

En esa programación destaca el homenaje previsto al artista Luís Davila, que además se encarga del diseño del cartel de las Xornadas de Exaltación do Polbo de Bueu. “É unha sorte para nós contar con alguén coma el. É un referente e un orgullo, por iso queremos que a súa escultura, que será unha homenaxe ao noso sector mariñeiro, esté situada ao lado do mar”, afirma Silvia Carballo. Una idea sobre la que abunda Rosas. “No seu humor está moi presente o mar e a cultura mariñeira, rara é a semana na que non hai algunha tira na que non faga referencia ao mar”, sentencia el patrón mayor de Bueu.

