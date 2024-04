El PP pide la dimisión de Parcero y critica su defensa de los presupuestos de Moaña

El pleno de aprobación de los presupuestos municipales de Moaña, celebrado el jueves, todavía colea. Y es que tras esta sesión el PP, principal partido de la oposición, vuelve a cargar contra el concejal de Facenda, Jorge Parcero, al que le pide su “inmediata dimisión”. Los populares muestran su enfado por la réplica del edil “porque dice que no escuchó ninguna aportación” por parte de la oposición. El grupo que lidera Javier Carro asegura que “para escuchar hay que estar. En diferentes comisiones este equipo propuso y realizó diferentes propuestas. Es normal que no las conozca porque no asiste a ninguna comisión”. Se trata de una crítica que el PP ya realizó en varias ocasiones. Desde el gobierno local alegan que Parcero no cobra dedicación y debe dedicar tiempo a su trabajo.

El PP apunta a diferentes inversiones que a su juicio debería recoger las cuentas como las aulas exteriores de la Escola de Música “que cuenta con acuerdo plenario” , las instalaciones de calistenia o una pista polideportiva en la parroquia de Domaio.

Para el Partido Popular la defensa de los presupuestos de Parcero es “la peor que se recuerda en muchas legislaturas” y aseguran que “desconocía los presupuestos y se limitó a leer un discurso preparado por sus jefas”. De ahí que insistan en pedir la dimisión.