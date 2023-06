El Concello aplaza el parque urbano en As Lagoas y destina los 200.000 euros a otros proyectos

El proyecto para convertir las zonas verdes de As Lagoas en un parque urbano tendrá que esperar hasta 2024. El Concello de Bueu ha decidido aplazar esta inversión, que contaba con una financiación de más de 200.000 euros a través del Plan Concellos de la Diputación, y destinar esos fondos a varios proyectos que serán de ejecución casi inmediata. Una relación en la que se incluyen un nuevo aparcamiento en el polígono de Castiñeiras, la mejora del que está en la Rúa Santán, la adquisición de un brazo desbrozador para el tractor municipal, la pavimentación de los senderos interiores del cementerio de Beluso o una intervención para la recogida de pluviales y pavimentación del camino Costa do Río, en la parroquia de Cela.

La decisión municipal de posponer hasta 2024 el proyecto del parque urbano en As Lagoas se debe a las dificultades para cerrar la financiación. La intervención está presupuestada en 560.000 euros y la subvención provincial aportaba algo más de 200.000 euros. Ese dinero del Plan Concellos debe estar justificado a finales de año y por ello desde el gobierno local se ha optado por redirigirlo a otras actuaciones. Una de las que se anunció recientemente es el acondicionamiento de una parcela municipal en el polígono de Castiñeiras, que linda con la estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), para convertirla en un aparcamiento. El presupuesto es de casi 39.900 euros y se prevé habilitar 28 nuevas plazas de estacionamiento en un terreno de 800 metros cuadrados.

Este listado incluirá otra mejora vinculada a aparcamientos. En este caso se destinarán 38.370 euros para la pavimentación de los terrenos que están en la calle Santán. Esta parcela municipal tiene una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados y se prevé delimitar hasta 40 plazas. Este proyecto ya se intentó ejecutar en 2021 con un presupuesto de casi 26.800 euros, pero el incremento en los costes de los materiales obligó a aplazarlo.

La relación de inversiones presentadas a la Diputación para completar esa partida de 200.000 euros incluye la compra de una desbrozadora de brazo para acoplar al tractor municipal, con un coste de 18.150 euros, y una obra para canalizar las aguas pluviales y pavimentar el camino conocido como Costa do Río, en Cela, con un presupuesto de casi 34.500 euros. El último de los proyectos registrados es para la mejora de los pasillos interiores del cementerio de Beluso, que implicará pavimentar unos 1.000 metros cuadrados con un presupuesto de 51.900 euros.

Estas cinco intervenciones se acercan a los 183.000 euros, por lo que el Concello de Bueu aún contaría con un remanente de otros 20.000 euros y cuyo destino se decidirá en los próximos días.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, explica que la decisión de desistir temporalmente de la creación del parque urbano en As Lagoas se debe a la falta del presupuesto suficiente. “La idea inicial era hacer frente a la aportación municipal a través del Plan Municipal do Solo (PMS), pero requiere informes de Secretaría e Intervención que todavía no están concluidos”, señala el regidor. Ahora la previsión es incluir la obra en la convocatoria de 2024. Ese proyecto abarca una superficie de 5.000 metros cuadrados e incluye los 300 metros cuadrados de la actual pista multideporte, 635 metros cuadrados para un streetskate, 150 metros cuadrados para un bowl o foso y 180 metros cuadrados para el área de parkour o ejercicio al aire libre. La reordenación se completaría con una plaza alrededor del gran platanero situado entre la pista multideporte y el aparcamiento de As Lagoas.