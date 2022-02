Un parque urbano para llenar de vida el pulmón verde de Bueu

Uno de los proyectos que tiene más posibilidades para incluirse en el listado de actuaciones del Plan Concellos 2022 es la creación de un parque urbano en As Lagoas. Una intervención con la que desde el Concello de Bueu apuestan por revitalizar un espacio infrautilizado y convertirlo en una zona de referencia para la infancia y juventud, aunque sin olvidarse del resto de la población. La propuesta en la que se trabaja incluye la delimitación de hasta seis áreas diferentes, incluyendo una serie de senderos interiores para pasear y para mejorar la movilidad en todo este entorno.

Los jardines Urbano Lugrís, en pleno centro de Bueu, pronto dejarán de ser un espacio meramente contemplativo y claramente infrautilizado. La intención es intervenir sobre una superficie de unos 5.500 metros cuadrados para crear un gran parque urbano, sin perder la esencia de este pulmón verde situado en el centro de Bueu y del espacio de As Lagoas. El gobierno BNG-ACB trabaja de la mano con los usuarios del “skatepark” y con el despacho de arquitectos SR Skateparks para perfilar una propuesta técnica que permita un mejor aprovechamiento de todo este entorno.

La actuación se basa en varias premisas, entre las que destaca el respeto al espacio verde de este entorno. Uno de los elementos singulares es el plátano de grandes dimensiones situado entre la pista deportiva y la zona de aparcamiento. Es un árbol que obviamente se conservará intacto y será el polo a partir del que se plantea todo el proyecto, que incluye la reordenación de la zona de estacionamiento, mejorar la circulación interior por las zonas verdes, aprovechar la topografía del terreno y sus lomas y crear un espacio vinculado a la actividad deportiva.

Esto se traducirá en un reacondicionamiento de la actual pista multideporte, la creación de un nuevo “skatepark” y un “bowl”, además de habilitar una zona denominada “parkour”, que contará con elementos prefabricados para hacer ejercicio físico.

La propuesta que se está perfilando entre Concello, usuarios y despacho de arquitectos podría suponer una inversión de unos 300.000 euros y la vía de financiación prevista es a través del Plan Concellos 2022. La elección de SR Skateparks, con los arquitectos Javier Segura y Andrea Ricoy, se debe a su experiencia en el sector, que ha sido reconocida con varios premios. De hecho, Segura es también aficionado al “skate”.

El nuevo parque estará dividido en hasta seis espacios. Uno de ellos será la nueva pista de “skatepark street”, que se estima que tendrá una superficie de 620 metros cuadrados. Pero sin duda uno de los elementos más llamativos será el “bowl” o “skatepark rampa”, un espacio de casi 300 metros cuadrados de superficie. Es un gran foso o piscina de hormigón para deslizarse a través de su superficie gracias a su desnivel y ondulaciones.

En la parte alta de las lomas de los jardines se prevé la creación de un “parkour” de unos 250 metros cuadrados. Se trata de un lugar en el que se colocarán distintos aparatos para realizar ejercicio físico al aire libre y el pavimento será de corcho natural. Por su parte, la actual pista multideporte, de 335 metros cuadrados, también será objeto de una intervención para integrarla en todo este entorno.

La actuación se completará con la delimitación de una serie de sendas peatonales a lo largo de todo el ámbito y la creación de una gran plaza central de 1.000 metros cuadrados. “Todo este proyecto supone un gran reto porque lo que se intenta es darle un nuevo uso a este lugar, que no sea solo un espacio meramente contemplativo y todo ello sin perder su esencia y evitando una actuación agresiva”, afirman el alcalde, Félix Juncal, y el edil de Medio Ambiente, Xosé Leal. Los materiales que se emplearán serán el hormigón, granito, corcho y la propia zona verde.

Desde el consistorio creen que está propuesta servirá para convertir la zona de verde de As Lagoas en un “referente vanguardista e innovador”. Pero sobre todo implicará dar una vuelta de tuerca a un espacio que está infrautilizado. La delimitación de los senderos interiores servirá para mejorar la movilidad y las conexiones entre los servicios y dotaciones que hay alrededor de As Lagoas. “Actualmente las personas no cruzan la zona verde, sino que rodean perimetralmente todo este espacio”, subrayan.

Con la creación de este “skatepark” desaparecerá el actual, situado al lado de la rotonda de As Lagoas, que se reconvertirá en una bolsa de aparcamiento.