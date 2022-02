El parque urbano de As Lagoas, la biblioteca y el área de caravanas acaparan el gasto del Plan Concellos en Bueu

El gobierno bipartito de Bueu tiene definida la lista de obras que incluirá en el Plan Concellos 2022, que se remitirá mañana lunes a la Diputación de Pontevedra. Hay tres grandes proyectos que concentran la mayor parte del gasto: la transformación del Parque Urbano Lugrís, la biblioteca Torrente Ballester y la compra de una parcela para habilitar un área de estacionamiento para autocaravanas. A mayores se incluirán dos proyectos de alumbrado público y eficiencia energética en el entorno de Udra y en la senda peatonal de la PO-551 y la ampliación de uno de los cementerios parroquiales.

La inversión global supera los 775.000 euros y el Concello de Bueu deberá recurrir a otras vías de financiación para completar alguno de los proyectos. Sin lugar a dudas la actuación más ambiciosa es la del Parque Urbano Lugrís, que se quiere convertir en un “espacio de calidad” para la práctica de deportes urbanos como el skatepark, parkour y “hacerlos convivir” con otras actividades deportivas y ciudadanas en un lugar “público, agradable e integrado en la vida” de la localidad. El presupuesto que se estimaba inicialmente rondaba los más de 300.000 euros, una cuantía que finalmente aún será mayor: 565.000 euros. Desde la Alcaldía apuntan que el coste del proyecto no se repercutirá íntegramente en el Plan Concellos 2022, sino que se solicitará una subvención de más de 210.000 euros. El resto de la financiación deberá ser asumida por el consistorio, que defiende la trascendencia de una actuación con la que se quiere integrar de manera efectiva las zonas verdes de As Lagoas en la malla urbana. “Es un lugar que necesitaba una evolución y puesta en valor porque no había accesos ni viales interiores para pasear o disfrutar de este entorno”, argumenta el regidor, Félix Juncal.

El ámbito ocupa una superficie de más de 5.000 metros cuadrados y cuenta como elementos más destacados dos lomas de tres metros de altura. El proyecto, redactado por el arquitecto Javier Segura, incluye los actuales 300 metros cuadrados de la pista multideporte, 635 metros cuadrados para un streetskate, 150 metros cuadrados para el bowl o foso, 180 metros cuadrados para el área de parkour o ejercicio al aire libre y finalmente una plaza alrededor del gran platanero situado entre la pista multideporte y aparcamiento de As Lagoas. Esta plaza y los viales interiores de comunicación sumarán 1.300 metros cuadrados. Con la materialización de esta obra desaparecerá el actual skatepark, situado al lado de la rotonda de As Lagoas, que se transformará en un aparcamiento con capacidad para 37 plazas.

El siguiente proyecto por envergadura es el de la Biblioteca Torrente Ballester. La mayor parte del gasto se financiará con cargo a los fondos ReacPon de la propia Diputación (687.000 euros). El Concello tenía que aportar 229.000 euros y recurrirá al Plan Concellos para hacer frente a su aportación. El expediente de contratación está ya en marcha y desde el bipartito confían en que el contrato esté adjudicado antes del verano.

El área de estacionamiento para autocaravanas es la otra gran apuesta del Plan Concellos 2022, aunque deberá realizarse por fases. Este año se destinarán 150.000 euros a la compra de una finca rústica en Achadiza, con una superficie de 21.500 metros cuadrados. “Es un espacio con frente a la vía pública y que ofrece unas posibilidades enormes”, afirma Juncal. El regidor matiza que no se destinará íntegramente como aparcamiento y apunta que de cara al próximo verano se acometerá un primer acondicionamiento para que ya pueda ser utilizada por este tipo de vehículos.

El listado de proyectos incluirá la ampliación de uno de los cementerios parroquiales. “En Cela y Beluso no hay nichos ni columbarios municipales y la intención es construir estos módulos para luego licitarlos o alquilarlos”, explica Félix Juncal. El coste ronda los 65.000 euros por camposanto y se optará por dos vías de financiación. “La obra de uno de los cementerios se realizará a través del Plan Concellos y la del otro con un programa de subvenciones de la Xunta”, avanza.

Iluminación en el entorno de Udra y en la senda peatonal entre Trasouto y A Portela

La relación de proyectos incluye dos actuaciones vinculadas con el alumbrado público. El bipartito BNG-ACB recupera una propuesta para la que el año pasado no pudo encontrar financiación, que es la sustitución de las luminarias del entorno de Udra, A Roza, Mourisca y Chan de Esqueiros. El presupuesto asciende a 40.000 euros e incluye la automatización del sistema. La segunda intervención será en la senda peatonal entre Trasouto y A Portela, ejecutada entre junio y octubre del año pasado por la Consellería de Infraestruturas.

Aprovechando la ejecución de esos trabajos el gobierno local gestionó con el departamento autonómico la preinstalación de las canalizaciones para el cableado y de las bases de hormigón para las luminarias. “Ahora solo quedaría cablear y colocar los postes de alumbrado”, afirman desde la Alcaldía. El coste previsto es de 78.000 euros.

A mayores, el Plan Concellos 2022 incluye 58.000 euros para sufragar gasto corriente y amortización de deuda. El bipartito destinará 30.000 euros para el abono de facturas relacionadas con el consumo eléctrico y los 28.000 euros restantes serán para programación cultural a lo largo de todo el año.