El panorama político de Cangas se despejó está mañana. Aunque nada es definitivo, porque Alternativa dos Veciños (AV) lleva siempre sus decisiones en la mesa de negociación a su asambela, lo cierto es que manifestaron a las demás fuerzas de la izquierda canguesa: BNG (5 concejales), PSOE (3), Esquerda Unida (1) que no podían aceptar quedarse solo con media dedicación. AV consideró que era una línea roja que impedía un pacto de gobierno y no se garantizaba al término de la reunión, que comenzó a las 11.00 horas de esta mañana, la investidura de gobierno. Las demás fuerzas de la izquierda consideran excesiva la petición y no ajustada a la proporcionalidad que habían otorgado las urnas. AV aún tiene tiempo hoy de comunicar a sus compañeros de la izquierda cuál será su decisión de la asamblea, e incluso mañana antes del pleno de investidura, que se celebrará a las 12.00 horas.

Las demás fuerzas llegaron completamente a un acuerdo, conscientes las tres de que había que las dedicaciones exclusivas debían ser proporcionales al número de concejales y con la intención de ajustarse al dinero que maneja el Concello de Cangas. La intención es que haya cinco áreas con dedicación exclusiva, incluída la Alcaldía, pero no todas exclusivas. Con respecto al reparto de las áreas que llevaría cada grupo municipal en el caso de que Araceli Gestido llegue a la Alcaldía, el BNG llevaría 5 concejalías delegadas: la Alcaldía más la concejalía da Muller, Normalización Lingüístiva e Participación Veciñal y Transparencia, Facenda y Personal, Promoción Económica e Turismo, Urbanismo y Vivienda y Medio Ambiente. El PSOE se encargaría de tres carteras de Deporte, Obras y Servicios y Mobilidade y Seguridad Ciudadana y Tráfico; mientras que Esquerda Unida llevaría Cultura y Patrimonio. En el caso de que después de la asamblea, AV decidiese participar en el gobierno, las áreas para ellos asignadas son Benestar e Ensino. En caso de no hacerlo pasarían en principio al BNG, pero a lo largo de mes que queda para el pleno de conformación del gobierno habría tiempo para realizar reajustes, siempre y cuando AV vota a favor de la investidura, aunque quede fuera del goiberno de Cangas.