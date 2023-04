“Las cómicas parece que tenemos que demostrar y ellos solo hacer”

El espectáculo “Cómicas, habelas hailas” es una iniciativa de la Diputación de Pontevedra para visibilizar a las cómicas y acabar con los prejuicios que todavía existen. Hoy llega al Auditorio de Cangas con Jazmín Abuín –que también es la coordinadora del programa–, Arantxa Treus y Marta Doviro y la encargada de ejercer como presentadora será la actriz Bárbara Grandío. Será a las 21.00 horas y la entrada es gratuita.

–Hoy llegan a Cangas con “Cómicas, habelas hailas!”. ¿Cómo ha sido hasta ahora la acogida del público en el resto de la provincia?

–Estamos muy gratamente sorprendidas. En Vigo incluso nos emocionamos porque se llenó el aforo del auditorio y se quedaron casi 100 personas fuera porque no cabía más gente. Nos ha sorprendido especialmente que en ayuntamientos pequeños como Forcarei, en Moraña, o en Bandeira (Silleda) hubo muchísima afluencia de público. Para nosotras es una alegría muy grande ver los auditorios llenos y escuchar los comentarios de la gente al salir.

–El nombre del espectáculo hace referencia a esa expresión gallega acerca de la existencia de las brujas o meigas. ¿Hay tan pocas cómicas que hay que usar eso de “habelas hailas” o más bien es que el público no quiere verlas o no les da la oportunidad?

–¡Claro que no hay pocas! Hay muchas y muy buenas. Hemos querido utilizar la retranca para hacer referencia a esos prejuicios que todavía existen acerca de las mujeres y la comedia. De ahí el título. Es como “igual que las meigas, que no las hayas visto todavía no significa que no existan”. Hay personas a las que he oído decir “las cómicas no tienen gracia”, les pregunté “¿a cuántas has visto?”. Y su respuesta fue que a ninguna.

–El cartel de hoy incluye a tres cómicas/monologuistas. ¿Cómo se articulará el espectáculo sobre el escenario?

–Cada una de nosotras hace unos 20 minutos de su monólogo de manera individual. Cada una tiene un estilo de humor diferente y habla sobre temas distintos. También es una manera de demostrar a quien aún tenga dudas, que no por el hecho de ser mujeres hablamos todas sobre los mismos temas.

–El objetivo de esta iniciativa es romper prejuicios y de alguna manera dar visibilidad a las cómicas. ¿Cuáles son los estereotipos y tópicos más frecuentes que perciben por parte del público?

–Estereotipos… ¡todos! Llevamos muchos años de desventaja porque durante mucho tiempo no se nos ha permitido ocupar los mismos espacios profesionalmente que a los hombres. No sólo en comedia, sino en la sociedad en general. La comedia no es más que un reflejo de ello, pero con el agravante de que la cultura debería ir siempre por delante de la sociedad y nunca por detrás. Ayuda a construir espejos nuevos donde todo el mundo pueda verse reflejado. Quizás el estereotipo más frecuente, en el caso de las cómicas, es dar por hecho que la “comedia femenina” es un subgénero en sí en el que nos vamos a subir al escenario a hablar de “cosas de mujeres”. Lo cual es ridículo a estas alturas. Pero en el caso de que fuera cierto, que no lo es, habría que preguntarse cuántos años hemos escuchado a los cómicos hacer chistes sobre “cosas de hombres”.

–¿El humor y la forma de hacer humor tienen género o debería ser simplemente humor, sin necesidad incurrir en manidas etiquetas de “masculino” o “femenino”?

–Debería ser simplemente humor y lo es. Pero es necesario todavía grabarlo a fuego en el imaginario colectivo. A nosotras vienen a vernos tanto mujeres como hombres y se ríen por igual. Sin embargo, todavía nos ocurre a menudo que a la salida nos hagan comentarios como“Estoy sorprendidísimo, ¡Sois buenísimas! La verdad es que no me esperaba reírme tanto…” o “Vine por acompañar a mi novia, pero me he reído tanto como ella”. Todavía no partimos de la misma casilla que los hombres: nosotras parece que tenemos que demostrar y ellos solo hacer.

–El humor y la risa inteligente, ¿son un buen motor de cambio para avanzar en la igualdad y romper barreras?

–Es una de las herramientas más poderosas y transformadoras. Ayuda a reírse de uno mismo, de nuestros miedos, complejos, estereotipos, creencias heredadas…. A través del humor y de la parodia podemos revisarnos y avanzar.

–¿Qué le dirían al público que aún alberga reticencias sobre si acudir hoy a este espectáculo?

–Lo primero de todo “¿Cómo están esos máquinas?” [risas] Les aseguro que se van a reír muchísimo. ¡Y mira que hoy en día asegurar algo es un deporte de alto riesgo! Durante esta gira nos han dicho muchas veces que les ha dolido la barriga de tanto reír y que ha sido como ir a terapia. Así que, con lo cara que está la vida y tal como está la sanidad… ¡yo creo que compensa! En resumen, si nos queréis, venirse. Y si no, venid igual. ¡Aceptamos a todo el mundo!