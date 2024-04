Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

El edificio de viviendas en As Barxas inicia las obras y el de Porta do Sol choca con Costas

La necesidad de vivienda en O Morrazo, tanto para el mercado de venta como para el de alquiler, hace que los promotores y constructores que tienen la opción de desarrollar un solar estén apostando por levantar nuevos inmuebles. Moaña es el municipio en el que más nueva vivienda se construye y ayer mismo arrancaron los trabajos del nuevo edificio de vivienda colectiva en la céntrica Rúa As Barxas. De las obras se encarga Construcciones Riobó y Rouco, así como en la anunciada promoción “Residencial Porta do Sol” en Meira. En este caso la tramitación es más compleja, pues está pendiente de lograr el permiso de Costas del Estado, que pide construir el acceso desde la carretera general PO-551 en vez de por la parte trasera del terreno, como plantean los promotores. De momento, por lo tanto, no hay fecha para empezar la construcción de Meira.