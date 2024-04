El edificio de viviendas en As Barxas inicia las obras y el de Porta do Sol choca con Costas

La necesidad de vivienda en O Morrazo, tanto para el mercado de venta como para el de alquiler, hace que los promotores y constructores que tienen la opción de desarrollar un solar estén apostando por levantar nuevos inmuebles. Moaña es el municipio en el que más nueva vivienda se construye y ayer mismo arrancaron los trabajos del nuevo edificio de vivienda colectiva en la céntrica Rúa As Barxas. De las obras se encarga Construcciones Riobó y Rouco, así como en la anunciada promoción “Residencial Porta do Sol” en Meira. En este caso la tramitación es más compleja, pues está pendiente de lograr el permiso de Costas del Estado, que pide construir el acceso desde la carretera general PO-551 en vez de por la parte trasera del terreno, como plantean los promotores. De momento, por lo tanto, no hay fecha para empezar la construcción de Meira.

Desde el Concello el edil de Urbanismo, Xosé Xoán Melón, explica que la constructora del inmueble en la calle As Barxas aceleró los trámites en las últimas semanas para conseguir todos los permisos, de ahí que esta misma semana puedan empezar los trabajos sobre el terreno. Jesús Riobó, de la empresa que se encarga de levantar el edificio, señala que tienen por delante un año y medio de obras todavía.

Como ocurrió en los tres últimos edificios levantados en el municipio, que fueron los primeros desde la crisis del ladrillo de hace una década, las viviendas se venden ya sobre plano. Los 14 pisos nuevos que se ganarán en la Rúa As Barxas ya tendrían por lo tanto dueño comprometido. El nuevo edificio será de tres alturas y aprovechamiento bajo cubierta, en un solar con una antigua construcción que ya fue demolida.

La promoción de Meira que está en trámites es impulsada por un grupo de inversores de Vigo y se levantaría cerca de la explanada de Samertolaméu frente al mar y muy cerca también de la playa de A Xunqueira. La intención inicial, que se vio frustrada por los requisitos de Costas, era iniciar los trabajos en el primer trimestre del presente año.

Es el cuarto proyecto de vivienda colectiva que se levanta en la villa tras la crisis

Construcciones Riobó y Rouco trabaja también en otro inmueble en O Morrazo. Se trata del edificio de vivienda colectiva ubicado frente a la explanada del parking de la playa de Rodeira en Cangas, que tiene 20 pisos y ya se encuentran también vendidos. La intención es que esté listo a comienzos del año 2025.

De los tres edificios que estuvieron en obras casi de forma simultánea antes del mencionado de As Barxas que está en fase inicial, el que resta por acabar es el ubicado en la parte alta de la calle Ramón Cabanillas, en una entrada al barrio de O Real y que puso en el mercado 11 viviendas.

Primera ocupación

El pasado mes de noviembre el Concello había concedido la licencia de primera ocupación para el edificio de 33 viviendas levantado en la calle Sisalde, en la esquina con la vía Rosalía de Castro. Cerca de donde se está construyendo el nuevo centro de salud y en donde se levantará un inmueble municipal que acogerá el auditorio y viviendas pensadas para alquiler social.

El primero de los nuevos edificios posteriores a la crisis fue el de la rotonda de O Con, con tres alturas y 14 viviendas. Casi todas esas promociones fueron adquiridas por vecinos de las distintas parroquias de Moaña y en su mayor parte para hacerse con una segunda residencia en el casco urbano.

