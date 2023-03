Costas paraliza la obra de Portos de Galicia sobre la playa de Banda do Río por carecer de permiso

El Servicio Provincial de Costas del Estado paralizó ayer la parte de la obra que Portos de Galicia ejecuta sobre la playa de Banda do Río, en Bueu, puesto que se desarrollaría en dominio público marítimo terrestre y no cuenta con la autorización del departamento estatal. Los trabajos forman parte de un proyecto más amplio para la mejora de la accesibilidad en la Avenida Montero Ríos y del puerto de pasajeros. El ente público, que depende de la Consellería do Mar, recibió a última hora de la mañana la notificación y ahora será estudiada por sus servicios jurídicos. “Nuestro interés es poder llegar a un acuerdo para completar un proyecto tan importante”, apuntaban desde Portos de Galicia.

La parte sobre la que pone el foco Costas del Estado es el tramo de senda peatonal que discurre sobre el extremo derecho de la playa, que ocupa una superficie de unos 80 metros cuadrados (una longitud de 40 metros cuadrados por 2 de ancho) y que incluye un relleno de hormigón. Según el proyecto, esta senda después conecta con una pasarela voladiza sobre la escollera que llega hasta el entorno de la zona de embarque hacia la isla de Ons. Las fuentes consultadas apuntan que desde Portos de Galicia podrían entender que ese espacio es de carácter portuario. Sin embargo, en el apartado del proyecto referido a las autorizaciones se especifica que uno de los organismos que debe pronunciarse es Costas del Estado puesto que “todas las actuaciones se encuentran dentro del ámbito de protección de costas y la actuación 2 [la senda peatonal] dentro del dominio público marítimo terrestre, ya que los dos primeros tramos de la actuación afectan a la playa de Bueu. El proyecto debería de contar con la autorización pertinente de la demarcación de costas”, tal como reza el documento. La memoria descriptiva del proyecto subraya que en este lugar se consideró como “no apropiado” la construcción de una pasarela volada. Para ello ofrece dos argumentos: “No reducir el número de las demandadas plazas de estacionamiento en esta área” y porque entiende que debido al escaso desnivel que existe en la zona un tramo voladizo podría “podría convertir el espacio bajo el mismo en un espacio de acumulación de basuras, de difícil limpieza”. Así, la solución técnica que se planteó y que se empezó a ejecutar la semana pasada consiste en la ampliación de la actual plataforma dura contigua a la playa, mediante una excavación previa, el relleno mediante piedras tipo escollera bien asentadas, el tapado de huecos mayores mediante zahorras de diámetros variables hasta la preparación de una superficie plana”. Una vez ejecutada esta base se preveía la construcción de una solera de 15 centímetros de espesor medio, encofrada en el lateral hacia la playa y con otros 15 centímetros por encima del nivel del asfalto de la calzada para formar una especie de bordillo. La orden de paralización de Costas del Estado solo afecta a este ámbito y ayer los operarios seguían trabajando en el entorno del pino y en el frente de la zona de varada. Ahora Portos de Galicia deberá estudiar a fondo los argumentos de Costas del Estado y buscar una solución para poder completar una intervención valorada en más de 200.000 euros. Anduxía solicitó la intervención del departamento estatal A principios de esta semana la asociación ecologista Anduxía mostraba sus críticas hacia la solución técnica adoptada por Portos de Galicia y avanzaba que solicitaría que Costas del Estado aclarase si esta intervención contaba con su visto bueno. La directiva de la asociación conoció ayer, a través de FARO, la orden de paralización y considera que la obra realizada sobre el arenal de Banda do Río “no es autorizable”. Anduxía tampoco comparte la justificación del proyecto para descartar en este punto una pasarela voladiza. “No se puede argumentar que es para evitar que se acumule basura debajo ni para preservar los lugares de aparcamientos, estamos hablando de apenas una decena de plazas. Eso en ningún caso justifica la ocupación del dominio público marítimo terrestre, que solo se puede ocupar cuando se trate de instalaciones que no pueden ir en ningún otro lugar”, explican. El colectivo ecologista también mostraba su disconformidad con otra de las afirmaciones del proyecto, que dice que la solución técnica escogida es “compatible con el bien natural a proteger, las actuaciones de ampliación y mejora de la actual urbanización servirán, además de para la accesibilidad a los espacios costeros (playa y puerto), para la mejora ambiental de sus entornos urbanos”.