Bueu proyecta otro tramo de sentido único en el centro, desde la Casa do Mar a Johan Carballeira

El Concello de Bueu y Portos de Galicia preparan un convenio para afrontar la renovación de servicios a lo largo de la Avenida Montero Ríos, que debería incluir nuevas redes de saneamiento, abastecimiento, pluviales y aceras. En el marco de este convenio el gobierno local trabaja en otra propuesta complementaria: la implantación de un nuevo tramo de sentido único en el centro urbano, que abarcaría desde la antigua Casa do Mar al cruce con Johán Carballeira.

Los técnicos municipales trabajan sobre esta alternativa, en la que el sentido de circulación permitido sería en dirección al barrio de Banda do Río. No obstante se mantendría la circulación por el vial posterior de la plaza de abastos.

Desde el gobierno local vinculan esta medida con el proceso de transformación urbana y de la movilidad en el centro de la localidad. Esta medida permitiría aprovechar los trabajos de renovación de los servicios urbanos para ampliar la acera de este tramo de la Avenida Montero Ríos, en el margen de la calle en la que están los edificios. “Hay que tener en cuenta que en toda esta línea de fachada, salvo casos muy puntuales, está dentro de la competencia de Portos de Galicia”, explica el alcalde, Félix Juncal.

La última reunión entre el regidor municipal y la presidenta del ente público, Susana Lenguas, sirvió para sentar las bases para negociar la puesta en marcha de proyectos de “vital importancia” para el municipio, como podría ser el anteproyecto para la renovación de servicios en la Avenida Montero Ríos. En ese encuentro celebrado en Santiago hace menos de un mes el Concello de Bueu se comprometió a revisar la propuesta técnica para incluir precisamente la renovación de las aceras, mientras que desde el ente público Portos de Galicia prepararán los convenios, que se tratarán junto a la financiación en una próxima reunión.

Si en el marco de esta intervención se apuesta por implantar el sentido único en este tramo entre la antigua Casa do Mar y la calle Johán Carballeira prácticamente toda la Avenida Montero Ríos pasaría a ser de dirección única. La única excepción sería el espacio entre las calles Matilde Bares y la Casa do Mar, en el que se permite la circulación en ambos sentidos. También habría otro espacio entre la calle Johán Carballeira y la explanada del Centro Social do Mar, que serviría para acceder al vial que discurre por detrás de la plaza de abastos.