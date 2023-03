Las cofradías urgen informes biológicos sobre percebe y mejilla y se movilizarán

Representantes de las cofradías de Bueu, Cangas, Aldán-O Hío, Baiona, A Guarda, Vigo y O Grove, todas ellas con agrupaciones de percebeiros, se reunieron ayer en la Cofradía de Bueu para lanzar un mensaje de unidad ante la Consellería do Mar y la Xunta de Galicia debido al conflicto de la mejilla. Un mensaje que incluye la negativa de ceder ni un solo centímetro más de costa, la exigencia de estudios biológicos que sirvan para aclarar la falta de mejilla, percebe y de otros recursos sobre las rocas y un mayor control sobre las cantidades de mejilla que se retiran de los bancos naturales. “Nosotros estamos sometidos a multitud de controles, pero en el caso de la mejilla no se sabe la cantidad real de cría que se recoge ni a donde va; es necesaria una monitorización seria”, afirman.

Este cónclave entre la cofradías llega después de que la Xunta anunciase la semana pasada su intención de levantar el veto a la extracción de cría de mejilla en más tramos de costa para atender las demandas del sector bateeiro. La propuesta que se trasladó inicialmente a Pontevedra pasaba por abrir más de dos kilómetros en A Guarda, varios puntos de Baiona y casi 700 metros en la playa de Lagos (Bueu), entre Salamín y O Con da Loba. Una propuesta que luego se retiró para centrarse únicamente en A Guarda, en una táctica que desde las cofradías califican como un “divide y vencerás” para fomentar la desunión entre los pósitos.

El patrón mayor de A Guarda, Rubén Adrover, y la presidenta de la agrupación de percebeiros a pie, Silvia Crespo, denuncian que el viernes recibieron una llamada de “coacción” por parte de una dirección xeral de la Consellería do Mar en la que se les comunicaba que “sí o sí” se abriría un tramo de 2,2 kilómetros entre Portiño de Carruallo y Punta dos Picos, que era una zona exclusiva para el percebe.

Se trata de un ámbito de fácil acceso y de gran importancia para el sector percebeiro. “Ante estas presiones no nos quedó más remedio que preparar in extremis una propuesta para que solo se abra la mitad y por lo menos salvar la otra. Si se abre entera, en un día acaban con todo”, afirmaban, al tiempo que anuncian que los vigilantes de la cofradía estarán constantemente en la zona para vigilar que se cumple y proteger su recurso. “No es que cedamos, nos obligan a ceder”, subrayan. O como decía Rosas: “Prefieren pasar hambre abriendo una parte que morir de hambre, que es lo que pasaría si se abre entero todo ese ámbito”.

Las quejas de las cofradías también apuntan al incumplimiento de la resolución en las que se fijan las zonas exclusivas del percebe. Denuncian que en varios puntos, como en O Grove, fueron literalmente “arrasadas” y señalan la responsabilidad de la consellería. “No puede ser que nuestros vigilantes sí sepan los sitios en los que no se puede extraer la mejilla y los de la Xunta no lo sepan, lo que pasa es que están viendo para otro lado”, reprochaba el patrón mayor de Baiona, Roberto Cabral. Añadía que en estos momentos el plan de vigilancia de su cofradía está más centrado en vigilar que los bateeiros no entren en las zonas prohibidas que la actividad de los propios percebeiros.

La reunión de ayer fue convocada por el patrón mayor de Bueu y presidente de la Federación de Cofradías de Pontevedra, José Manuel Rosas, que en todo caso precisaba que intervenía como portavoz de los pósitos con actividad en el percebe. ¿Por qué? Pues porque hay cofradías que tienen en sus órganos de gobierno y entre sus representados a bateeiros y entiende que conviene esta diferenciación.

Las reclamaciones del sector del percebe pasan fundamentalmente por la elaboración de estudios biológicos para determinar las razones del alarmante descenso en la producción en las rocas, algo que también afecta a la mejilla y al propio percebe. En este sentido reprochan la marcha atrás de la Consellería do Mar después de la “valiente y decidida” decisión adoptada en su día para fijar zonas de protección, que fue validada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). “Esos lugares se fijaron en función de informes biológicos elaborados por las asistencias técnicas de las cofradías y por la propia consellería. No podemos entender cómo ahora se modifican sin que haya nuevos informes y solo porque lo pide el sector del mejillón”, aseguran a su vez desde Baiona.

Las cofradías aprovecharon para mostrar su malestar por la diferencia de trato que concede la Consellería do Mar a un sector y a otro y para defender la sostenibilidad de su gestión. “Si no hay percebe en las piedras lo primero que hacemos es bajar el cupo diario de kilos y reducimos los días de trabajo. Al final de cada día la consellería tiene datos del número total de kilos que recogemos y hay un control, cosa que no pasa en el caso de la mejilla”, sostienen.

De momento, las cofradía exhiben unidad y el viernes acudirán a la concentración convocada por la federación de A Coruña en la localidad de Ribeira. “Nosotros también tenemos coches, remolques y barcos, pero no vamos a negarle a nadie el derecho a circular. Nosotros también votamos, al igual que nuestras familias y amigos y lo que queremos es lo que nos pertenece por ley, lo que es de justicia”, sentencia José Manuel Rosas.

Las siete cofradías reunidas ayer en Bueu reclaman a la Consellería do Mar que realmente regule la extracción sobre las rocas con criterios biológicos y que busque soluciones para que los dos sectores puedan convivir. “Pero lo que está pasando ahora no es serio porque lo que se hace es arrinconar al más desprotegido”, denuncian.

El modelo de producción de Arousa y los “lacasitos”, en el centro de la diana

Las cofradías reunidas ayer en Bueu centraron buena parte de sus críticas en el actual modelo de producción de los mejilloneros y pusieron el foco en la ría de Arousa. “Resulta insostenible, para atender la demanda que existe en el mercado necesitan una cantidad de mejilla que es imposible de cubrir”, afirmaban ayer los distintos responsable de las cofradías. En el centro de la polémica está el mejillón conocido como “lacasito”, de pequeño tamaño.

“Antes se sacaba una sola cosecha al año, pero ahora sacan hasta tres y con un mejillón de un tamaño más pequeño. Y para eso hace falta una gran cantidad de mejilla”, insisten desde Bueu, Cangas, Aldán, Baiona, O Grove y A Guarda. En este sentido dejaron encima de la mesa una reflexión: ¿Debe adaptarse el sector al mercado o debe ser el mercado el que se adapte al sector? “Es como si nosotros nos ponemos a pescar pescado más pequeño, tipo ‘pezqueñiñes’ o el ‘pescaíto’, pero eso sería acabar con el recurso y con nuestro futuro”, ejemplificaban.

“Dicen que los enviamos a la muerte, pero son las zonas en las que trabajamos”

Desde el inicio de este conflicto, el sector bateeiro utilizó entre sus argumentos el incremento en los riesgos que deben asumir para poder extraer mejilla. Ayer las cofradías quisieron defender la importancia de trabajar de manera segura para evitar desgracias, pero también mostraron su malestar por algunas afirmaciones.

Especialmente en el caso de Cangas, que abrió dos kilómetros en la Costa da Vela. “Cuando llegaron a la zona algunos se quejaban, decían que los mandábamos a la muerte. ¿Pero qué quieren? Son las mismas rocas sobre las que trabajan los percebeiros. ¿O se creen que los percebeiros son un cuerpo de élite?”, exponían el patrón mayor y el gerente de la cofradía canguesa, Javier Costa y David Fernández. Una opinión similar a la expresada desde Baiona o A Guarda.

Las cofradías de Pontevedra presentes ayer ratificaron su intención de no volver a firmar ningún convenio con los bateeiros para la extracción de la mejilla mientras no se resuelva el actual conflicto.