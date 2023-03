Todos contra todos en la “guerra de la mejilla”

La división en el seno del sector bateeiro aumenta; casi al mismo tiempo que se intensifica la disparidad de criterios entre las cofradías de pescadores, ya que no todas están de acuerdo con que se sigan concediendo zonas de percebe para favorecer la recolección de semilla a los mejilloneros.

Al mismo tiempo, el grupo reunido hace días en A Illa de Arousa para emprender un frente común y mantener la “guerra de la mejilla”, al menos hasta las elecciones, intenta frenar la marcha de colectivos, ya que muchos de los bateeiros que inicialmente arropaban las medidas de presión se inclinan ahora por la vía del diálogo.

Plataforma en Defensa da Cría

Desde ese grupo de bateeiros díscolos ligados a la autodenominada Plataforma en Defensa da Cría, cuya composición no está del todo clara, anuncian a los propios bateeiros, vía WhatsApp, que esta semana “se van a tomar medidas”.

Al mismo tiempo, tratan de poner orden y de saber qué entidades apoyan realmente las medidas de presión, de ahí que en su día, después de aquella reunión en A Illa, pidieran: “Las bateas que no estéis en ninguna agrupación y estéis en la Plataforma da Cría debéis identificaros y decir las bateas que tenéis para hacer recuento y tener un dato simbólico para que no digan que somos la minoría del sector; los que no estéis en alguna agrupación no hace falta poner el nombre, pero tampoco poner mentiras, sino hacer constar batea y cuadrícula para hacer un recuento”.

Corme, Muros, Laxe, Caión y Muxía: las nuevas zonas La Consellería do Mar remitió a bateeiros y cofradías de pescadores la primera resolución por la que se modifican las zonas de extracción de semilla de mejillón en cinco pósitos coruñeses, permitiéndose la recolección “con carácter extraordinario en zonas de Corme, Muros, Laxe, Caión y Muxía”. Explican en Mar que estas modificaciones “van acompañadas de los correspondientes planos para dejar claro en qué zonas se puede extraer semilla de mejillón y en cuáles no”. Esto supone que los acuicultores “ya tienen disponibles para trabajar las áreas que fueron abiertas dentro de los planes de gestión del percebe de esas confradías de la provincia de A Coruña”, puntualiza el departamento que dirige Rosa Quintana. Además de anunciar que en próximos días se remitirán las resoluciones correspondientes a las demás zonas de las cofradías de las provincias A Coruña y Pontevedra que se suman a las ya citadas y forman parte de los cerca de 25 kilómetros de costa adicionales para la extracción de semilla, pactados la semana pasada entre la Xunta y las organizaciones Opmega, Amegrove y Socomgal. De ahí que Mar insista en que esta apertura adicional y extraordinaria de zonas se acomete “atendiendo a las circunstancias excepcionales que se están dando en la campaña actual da mejilla, y que provocan la escasez de este recurso, tales como unas condiciones meteorológicas adversas, el descenso de la salinidad del agua a causa de las precipitaciones y unas mareas de escaso coeficiente”. Además, si se abren esas zonas, es teniendo muy presente “la evolución de la presencia de mejilla y percebe en las zonas de reserva para la extracción de semilla y en las zonas de explotación exclusiva de percebe”.

Rianosa

Mientras los díscolos tratan de organizarse, entidades como Rianosa, con sede en Moaña, quieren dejar claro que no están al lado de nadie, “sino al lado del diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas”.

El presidente de esa entidad que agrupa a alrededor de sesenta viveros flotantes, Víctor Piñeiro “Bel”, aprovecha para insistir en que “es necesario aprovechar las bateas de ostra para colgar en ellas cuerdas colectoras de cría de mejillón”, y lamenta que “algunos dirigentes no quieren esto porque no conocen la realidad de la ría de Vigo y porque lo que buscan es que solo se usen los colectores en las bateas de reparqueo”.

Tras apuntar que “no es cierto que desde Rianosa arropemos a la Federación de Arosa Norte”, Bel resalta que “tampoco estamos con Socomgal”. Lo que sucede es que “el 99% de este conflicto es política, y habría que dejarla a un lado para centrarnos en trabajar y buscar soluciones”.

Domaio

Lo cual lo lleva a insistir en que “la cuna de la cría es Domaio, y eso es algo que debería ser aprovechado con los colectores de cría en las bateas de ostra, que es algo que también creen positivo otras asociaciones de la ría, como es el caso de Amesa”, en San Adrián de Cobres.

Y mientras los bateeiros tratan de ponerse de acuerdo, lo cual se ha demostrado históricamente inviable, las cofradías tampoco las tienen todas consigo, de ahí que la Federación Provincial de A Coruña anunciara que el viernes va a movilizarse en Ribeira, con la intención de defender el modo de vida de los percebeiros.

Lo que hace esta entidad es exigir “el cumplimiento de la normativa actual y que se respeten escrupulosamente los planes de gestión de percebe”.

Es por ello que la Federación de A Coruña recuerda que el Diario Oficial de Galicia del 31 de diciembre de 2021 publicaba la Orden por la que se aprobaban los planes de gestión para recursos específicos como el percebe.

“Tras mucho tiempo de negociaciones, propuestas eliminadas y muchas concesiones por parte de las cofradías, se consiguió que estos planes de percebe incluyeran una nueva medida, como eran las zonas de exclusión para la extracción de mejilla en los más significativos bancos de percebe”, recuerda la Federación de A Coruña.

"Apuesta valiente"

A lo que añade que la introducción de esa norma “fue considerada en su momento por el sector como una apuesta valiente y decidida por parte de la Consellería do Mar; un pequeño paso hacia adelante, a la espera de continuar por ese camino”.

Pero sucede que en las últimas semanas la Consellería do Mar ha suavizado su postura y ha abierto la mano, ofreciendo a los bateeiros algunas de las zonas de mejilla que le había quitado para proteger al percebe.

"Ceder a las presiones"

Una decisión que “causa estupor”, ya que “supone ceder ante las presiones del sector bateeiro”, lamenta la Federación Provincial de Cofradías de A Coruña.

Un órgano que muestra su enfado porque “de forma unilateral se saltan la normativa aprobada por la Consellería competente en la gestión de los recursos marisqueros y pesqueros para abrir zonas que, a propuesta de las cofradías, tienen que permanecer cerradas a la extracción de mejilla”.