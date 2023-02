Estas son las nuevas zonas de mejilla

Para evitar que la “guerra de la mejilla” estalle de nuevo, la Consellería do Mar anunció la semana pasada que abriría algunas de las zonas vedadas hace un año para la extracción de la cría o semilla de mejillón que los bateeiros necesitan para encordar sus viveros y preparar la siguiente campaña.

Ayer se hicieron llegar al sector las resoluciones correspondientes, referidas a la apertura de zonas de cría en diferentes puntos de Aguiño Bueu, Cangas, Baiona y O Grove.

Calmar los ánimos

La Consellería do Mar intenta así calmar los ánimos y favorecer tanto el desarrollo y obtención de la mejilla como la protección de los bancos de percebe.

Pero no lo tendrán fácil, ya que diferentes dirigentes del sector, sobre todo ligados a la Plataforma en Defensa da Cría, siguen mostrándose insatisfechos, pues consideran que, “salvo en Cangas, lo que se abre es ridículo”.

O Grove

En esas resoluciones se aclara, por ejemplo, que en el plan de gestión del percebe desde embarcación perteneciente a la cofradía de O Grove, los tramos de costa correspondientes al islote Colmado, capilla de A Lanzada –por tierra y sin la isla– y Punta Corbeiro, pasan a ser Zona de Reserva para Extracción de Semilla de Mejillón (ZEM).

Se suman a las ZEM de Punta Area Grande-Playa de Castiñeiras, salvo islotes Pombeiro y Pombeiriño; la que va desde Pedras Praia Barrosa hasta el inicio de A Lanzada, incluyendo Raeiros, y las de Punta Colmado, Punta Lapa y Portomouro.

Por su parte, son Zonas de Explotación Exclusiva de Percebe (ZEP) los islotes Pombeiro y Pombeiriño, las piedras entre la playa Castiñeira y A Barrosa, incluyendo sus islotes, Punta Paxareiro, la isla de A Lanzada y Punta Faxilda.

Cangas

En el caso de Cangas, hay un tramo costero de la Costa da Vela que pasa a ser Zona de Extracción de Semilla de Mejillón (ZEM), sumándose al tramo entre Ballote de Mar e Illa dos Ratos, y a los espacios habilitados en su día en el archipiélago de Cíes.

La nueva resolución de Mar, dictada por la jefa territorial de Vigo, Sonia Lorenzo Santos, determinan que se modifica el plan de gestión del percebe de la cofradía de Cangas porque los estudios realizados por el Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) en octubre “actualizan la información que había servido de base para el cálculo de proporcionalidad” entre espacios de percebe y zonas de mejilla.

Lo que llama la atención a los bateeiros es que la zona que ahora se autoriza en Cangas “es la misma donde se vivieron los problemas hace tres años, porque supuestamente eran piedras ricas en percebe, y ahora resulta que no hay ni uno, de ahí que nos dejen coger mejilla en esas piedras después de dos años cerradas”.

Bueu

En cuanto a Bueu, se adapta su plan de gestión de percebe incorporando como Zona de Extracción de Mejillón (ZEM) el tramo de Cons, por la parte exterior de Punta Forcadela.

De este modo se suma a la ZEM que va desde el islote Centolo al centro de la playa Fedorentos, por su cara Este, y a la comprendida entre Punta Lapamán y Punta Morcegos en cuatro tramos, dejando fuera dos zonas de Cabo Udra formadas por Carreiro de Lombo da Besta-Con de Barcelo y Salamín-Laxe da Loba.

Es evidente que nosotros no somos los culpables de los males que padecen los percebeiros; si no tienen percebe será por los furtivos u otras razones, no por los que apañamos cría

“Lo más llamativo es que Bueu pide un paro biológico porque no tiene percebe y reclama un estudio de las causas, cuando antiguamente nos culpaban a nosotros”, esgrimen los mejilloneros.

Furtivismo

Para añadir que “es evidente que nosotros no somos los culpables de los males que padecen los percebeiros; si no tienen percebe será por los furtivos u otras razones, no por los que apañamos cría”.

Ya en Aguiño, la modificación anunciada ayer al sector bateeiro pasa por incorporar el tramo costero de As Paxariñas como espacio ZEM, junto con tramos como Furna I-Corrubedo (excepto Basoñas), Corrubedo-Praxeo a Punta Castro (excepto Pedras do Río), Corrubedo-Paxariñas (salvo las ZEP de As Amarguras y los islotes), O Carreiro y la cara Este de la isla de Sálvora.