Cangas recibe 280.526 euros de la Diputación para reparar de urgencia la piscina “A Balea”

La solicitud de una subvención para hacer reparaciones urgentes en la piscina municipal de Cangas, “A Balea”, realizada por el Gobierno local a la Diputación ha recibido el visto bueno de la institución provincial, que libra 280.526 euros con esta finalidad a cuenta del Plan Concellos. El importe se corresponde con el presupuesto íntegro del proyecto, que busca solucionar los problemas de humedades y filtraciones que, según figura en la memoria, derivan de vicios constructivos, aunque la situación de las instalaciones ha empeorado con el uso y el paso del tiempo, desde su entrega en 2015. Tras confirmarse la ayuda, la alcaldesa, Victoria Portas, y el concejal Mariano Abalo se reunieron, ayer, con técnicos municipales para concretar el proceso de licitación de las obras, para el cual ya existe un borrador de las bases, y la intención es que se adjudiquen en abril y comiencen en mayo, si se cumplen los plazos previstos.

Portas y Abalo consideran “una prioridad social” solventar esas deficiencias, que justifican las quejas de los usuarios por no poder realizar sus actividades en condiciones óptimas. La subvención recibida permitirá paliar esta situación, aunque no solucionarla del todo. “Sabemos que los problemas de la piscina son muchos y no se solventan sólo con este importe”, reconoce la regidora, que considera necesaria una inversión “de casi un millón de euros, según los cálculos técnicos” para realizar una actuación integral. Como el Concello no dispone de ese dinero ni de la capacidad de habilitarlo a corto plazo, opta “por hacerlo viable por fases”, y la más inmediata se ejecutaría desde mayo, sin cerrar las instalaciones, y aprovechando también el habitual parón veraniego, ya sin usuarios.

Los trabajos que se llevarán a cabo en la piscina con los 280.000 euros librados por la Diputación pretenden resolver las “patologías de la cubierta de la piscina, muro de la piscina en contacto con el terreno, playa de la piscina y lucernarios”. Comenzarán con la impermeabilización de la cubierta, resolviendo los encuentros con la fachada mediante la sustitución de una chapa plegada perimetral, y se recuperará la estructura de madera en el exterior sustituyendo los elementos en mal estado. La actuación incluye la colocación de un falso techo “para garantizar una estabilidad duradera adaptada a la prioridad de solventar los problemas de humedades”, explican desde el consistorio.

Primero, impermeabilizar

Otra de las mejoras que figuran en el “proyecto de reforma y acondicionamiento de la piscina municipal A Balea; fase 1” es el levantamiento de los patios para proceder a la impermeabilización de las cubiertas planas y resolver los encuentros con lucernarios y con la fachada del edificio, al igual que los problemas entre la fachada posterior y el terreno donde va semienterrada. Los técnicos señalan que en el proyecto no se producen alteraciones en las condiciones urbanísticas, pues se trata de reparaciones de elementos constructivos y de acabados “causadas principalmente por la mala ejecución o por la elección de materiales diferentes a los previstos y por falta de prevención de mantenimiento (condensación excesiva, etc.)”.

Portas y Abalo también anuncian que, posteriormente, se procederá a resolver los problemas existentes en la playa de la piscina levantándola y sustituyendo el pavimento y otros elementos que sea necesario. Las actuaciones afectan a diferentes partes del edificio, con una superficie construida de 3.052 metros cuadrados (374 metros en la planta superior, 1.803 en la principal y 875 en el sótano). Las obras no afectarán de forma sustancial a la funcionalidad de los espacios afectados, “que quedarán cerrados por motivos de seguridad durante su curso”, señalan los técnicos que redactaron el proyecto, aunque la alcaldesa afirma que la instalación se mantendrá operativa mientras resulte posible sin comprometer la seguridad, y se aprovechará el habitual cierre veraniego por mantenimiento (que podría ser en julio, en lugar de agosto) para ejecutar el resto. El hecho de que no se precisen informes sectoriales de otras administraciones agilizará la actuación, subraya Victoria Portas.

Ayudas para la grada del estadio de atletismo en Coiro y para urbanizar el entorno de la Casa da Música de Bueu

La Xunta de Goberno de la Diputación ha aprobado la concesión de otras ayudas a los concellos de O Morrazo. Cangas contará con una aportación de 234.999 euros para costear el proyecto de obras de mejora de la cubierta y el graderío del Estadio Municipal de Atletismo, y otra de 67.926 euros para financiar la pavimentación de calles Preguntoiro, Coiro, Viñó. Asimismo, el Concello recibirá también –con Vilaboa, Portas, Redondela, A Cañiza y Tomiño– parte de una aportación provincial de 343.433 euros para obras de renovación de las instalaciones de uso térmico de biomasa. Para el municipio de Bueu se aprobaron dos aportaciones: una de 237.828 euros para financiar el proyecto de urbanización del entorno de la Casa da Música, y otra de 107.753 euros para acometer la ampliación de la red de saneamiento y abastecimiento en el lugar de Cabreira. Además, el Concello de Bueu también recibe 62.626 euros para costear el servicio de iluminación pública. Las ayudas forman parte de un desembolso de casi 10 millones de euros en nuevos recursos a los concellos, infraestructuras, cohesión social y fondos europeos que gestiona la Diputación.