El Concello de Vigo actuará de forma inmediata en el edificio de Beiramar cuyo derrumbe causó la muerte de un bombero

El Concello de Vigo actuará de forma "urgente" e "inmediata" en el edificio de Beiramar cuyo derrumbe se cobró la vida del bombero Sergio Sanlés el pasado sábado. La teniente de alcalde y edil de Urbanismo María José Caride ha anunciado, a través de una ejecución subsidiaria, el ayuntamiento retirará mañana los elementos con riesgo de caída del inmueble situado en el número 127, para que no supongan ningún peligro para los colindantes o personas que transiten por el entorno.

También se despejará de escombros el callejón afectado por los desprendimientos para permitir el acceso a la actividad empresarial que está afectada, detalló Caride.

La teniente de alcalde explicó que la construcción no contaba con ningún expediente abierto en Urbanismo y que "no existían avisos de ningún problema de seguridad".

Propietarios

Caride también declaró que los dueños de la propiedad deberán responder de la situación del inmueble y acometer las medidas necesarias para aportar al Concello estado de la edificación, que a su vez le comunicará las acciones que deben adoptar en adelante.

"Medo"

En las últimas horas, y todavía "co corazón roto e as bágoas aínda nas fazulas", los bomberos de Vigo vuelven a denunciar la falta de efectivos. "Temos medo porque pode ser o último paso", confiesan en un vídeo en el que apelan a la empatía de los vigueses ante el conflicto laboral que mantienen con el Concello.

"O traxe de bombeiro non é máxico. Non nos fai voar. Nin que non nos queimemos. Que non afoguemos. E hai moitas, moitas, intervencións onde nós os bombeiros seguimos dando pasos adiante para axudar e o facemos con medo porque pode ser o último paso", lamentan.

"Se aos riscos normais dunha intervención lle temos que sumar os riscos da irresponsabilidade que se está a facer con nós. Non sabemos como o servizo de bombeiros chegou ata aquí", denuncian ante la falta de efectivos.

"Sempre dicimos que entre nós temos un anxo que nos axuda e nos coida. Hoxe un anxo máis vela por nós, un anxo ao que nunca poderemos devolverlle o que ofreceu a cidade", homenajean a su compañero fallecido.