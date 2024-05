“No permitiré que los alquileres en Vigo sean inasumibles para la gente joven”

Abel Caballero sigue eufórico por la entrevista con el ministro Óscar Puente, que pese a los “agoreros antiVigo” dijo que sí a todos los grandes proyectos de la ciudad, incluido el AVE directo por Cerdedo; avanza que meterá mano a los alquileres “inasumibles” para los jóvenes y habla de su “enamoramiento” con el Celta, de las opciones de que Balaídos sea sede del Mundial 2030 y de su (mala) relación con la Xunta. Reconoce que se creyó que Sánchez tiraba la toalla y zanja por completo el debate sobre la sucesión… de la suya: “Me presentaré en 2027 y en 2031”.

–Salió de la reunión con el ministro de Transportes exultante. AVE por Cerdedo, Salida Sur, autovía a Porriño, convenio de la Avda. de Madrid… Que todo está, y le cito, “en marcha”. ¿Es que no lo estaba ya?

–Sí, y sigue. Es que algunos, los enemigos de Vigo, con la Xunta detrás, decían que no, que todo se caía. Que el ministro le iba a decir que no al Vigo-Ourense por Cerdedo. Pues no.

–Choca que un ministro tan locuaz como Óscar Puente nunca haya dicho que el AVE por Cerdedo está asegurado.

–Lo dije yo, ¿me desmintieron? Lo dice el alcalde de Vigo. La reunión duró 4 horas; tenemos muy buena relación, una amistad desde hace muchos años, y eso facilitó el acuerdo. El ministro atiende muy bien a las razones.

–¿Le consta que en el Ministerio y en ADIF no están por la labor?

–A mí me importa lo que diga el ministro, el Gobierno. Y lo avala con esta contundencia. Nos dijo que sí a todo.

–El AVE llegará a Vigo el 21 de mayo pero lo hará por Santiago y con tiempos de viaje peores que varios Alvia. ¿Qué le parece?

–Lo que me parece es que el PP nos dejó sin AVE. Cuando alguien se va a Madrid, coge el tren en Vigo y lleva 45 minutos de viaje sigue a la misma distancia de Madrid que cuando salió. Nos hacen perder casi una hora al tener que ir por Santiago. No es admisible. Y eso fue el PP.

–¿Lo cogerá para ir a Madrid o seguirá usando el avión?

–Mis viajes son muy rápidos, de ida y vuelta. Suelo salir en el avión de las 9 de la mañana y estoy de regreso a las 5 de la tarde. El AVE no compite con eso. Es para otro tipo de viaje, más sosegado.

Abel Caballero, durante la entrevista / Ricardo Grobas

–Otro de los proyectos que abordaron fue la urbanización de la AP-9. ¿En qué punto está?

–Tenemos un grupo de trabajo con el Ministerio. La actuación se dividirá en tres fases: de Alfonso XIII a Isaac Peral, de Isaac Peral a Buenos Aires y de Buenos Aires a Redondela. Vamos a firmar un protocolo con el Ministerio, que nos tendrá que ceder algún terreno, como por ejemplo, debajo del viaducto de Alfonso XIII. Al final tendremos un tramo de la autopista de 600, 700 o 800 metros que estará cubierto y se recuperará espacio para la ciudad.

–¿El acceso que falta de Vialia? El complejo se inauguró en 2021.

–Queda el acceso a la autopista desde el parking. Ya está en marcha. Se aprobó en Junta de Gobierno, irá a la Comisión Técnica y arrancamos con la obra. Aparecieron tierras sucias, vertidos de gasoil, y eso tiene un tratamiento especial. No estaba previsto.

–¿Le preocupa el cierre de Peinador para la reforma de la pista? ¿Teme que algunos vuelos ya no vuelvan?

–Nada. Peinador tiene un poderío excepcional. Se van a invertir 30 millones de euros en cambiar la pista entera. Había dos opciones, o hacerlo los fines de semana y estar dos años en obras, o cerrar un mes y volar desde Santiago. No voy a negar que es una incomodidad, pero imprescindible.

“No descarto apoyar nuevas rutas como la de Londres, pero la gente debe saber que es muy caro”

–¿Seguirá apoyando el Concello nuevas rutas como la de Londres? Los resultados son positivos: ocupación del 75% y 45.000 pasajeros.

–Vigo está pagando los vuelos a Londres a gente que no es de Vigo. Algo tendrá que hacer la Xunta. Todos sabemos que está financiando los vuelos de Santiago a través de TurGalicia y con contratos de publicidad. No lo descarto [apoyar nuevas rutas], pero la gente tiene que saber que es muy caro.

–La directora del aeropuerto dijo que había contactos con Volotea y Wizz Air. ¿No sería bueno abrir el abanico a estas compañías?

–Los contactos los tenemos nosotros a través de la Vigo Convention Bureau. Pero insisto, cuesta mucho dinero.

“Tengo muy buenas sensaciones con la Diputación. Si firma Gol y las obras, total reconocimiento”

–La Diputación acaba de remitirles el convenio de financiación para la grada de Gol: 13 millones de euros. ¿Qué le parece? ¿Le ha respondido ya?

–Tengo buenas sensaciones. Veo que la Diputación va a firmar los dos convenios, el de la grada de Gol y el de los 5 millones de euros anuales para obras en el municipio. Si se firman, reconocimiento absoluto. Estoy encantado de poder decir que sí. Lo que quiero es que cooperen con Vigo.

–¿Ve con opciones a Balaídos para ser sede del Mundial 2030?

–Sí. El proyecto que presentamos incluye elevar el aforo a 45.000 personas moviendo la grada de Tribuna hacia atrás. Además la ciudad se presta especialmente bien por las sinergias con Oporto. Es un proyecto de cofinanciación. Tienen que estar el Gobierno, la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento. Pero el grueso tiene que ser cubierto desde el Gobierno y desde la Xunta. Nosotros y la Diputación, una parte menor, aunque importante. Los presupuestos no son comparables. Y nosotros ofrecemos tres gradas acabadas, frente a otras opciones que quieren renovar las cuatro.

“Gobierno y Xunta deberán asumir la mayor parte de la inversión en Balaídos para el Mundial”

–El propio Rueda dijo que la Xunta apoya la fórmula a cuatro (Concello, Diputación, Gobierno y Xunta) para financiar los cambios que exige la FIFA. ¿De cuánto estamos hablando?

–No quiero dar cifras, pero bastante por encima de los 50 millones de euros.

–¿El parking de Balaídos? De hacer obra, mejor toda junta, ¿no?

–Ese parking lo retomaremos en breve, justo delante de Stellantis, porque es imprescindible para Balaídos.

–Lo suyo con el Celta, más que una reconciliación, parece un enamoramiento. ¿Para cuándo el nuevo convenio? ¿De qué depende?

–Yo siempre he estado enamorado del Celta. La relación es magnífica y eso es lo mejor que le puede pasar al Celta y a la ciudad. La llegada de Marián [Mouriño] significó el inicio de una etapa muy buena. Tiene todo nuestro apoyo. Nos tendremos que sentar. El convenio ya expiró y estamos trabajando en un borrador que está muy avanzado y que les presentaremos cuanto antes. Soy optimista.

Abel Caballero, durante la entrevista / Ricardo Grobas

–¿Han hablado de nuevos conciertos en el estadio? ¿Nos podría adelantar alguno?

–No voy a dar detalles. Pero es bueno que haya conciertos en Balaídos. Y el Celta también lo cree.

–Pero, ¿quién los organizaría, el Concello o el club?

–Nosotros no. Quien tendrá que llevar actividad al estadio será el Celta.

–¿Y en Castrelos? ¿A quién escucharemos?

–[Ríe] Acabo de anunciar a Sen Senra. Un gran cantante, va a petarlo.

–Hablando de conciertos, uno de los proyectos estrella de este mandato, según usted mismo dijo, será la construcción del Vigo Arena, el gran recinto multiusos que le falta a la ciudad. ¿En qué punto está?

–Necesita que se apruebe el Plan Xeral. Hay que habilitar el suelo, urbanizarlo… Tenemos prisa en que se construya. Sabemos que hay mucha gente interesada, por la posición estratégica de Vigo en la Eurorregión. No tenemos espacios para conciertos de 15.000 o 17.000 personas, y menos a cubierto. Lo sacaremos a concurso y alguna empresa se tendrá que encargar de eso. Hay muchas pendientes.

“Si Rueda quiere reunirse conmigo, solos, aquí o en Santiago, mañana mismo”

–Rueda prometió en la campaña electoral que la Xunta hará renacer el Fraga. Usted dijo que ya estaba en conversaciones con la propiedad para recuperarlo. ¿Qué pasará con el Fraga?

–El Fraga se tiene que recuperar. No podemos tener en el corazón de la ciudad un espacio de esa envergadura vacío. Casi pudriéndose. Ya le manifesté a Abanca nuestro interés. Rueda dijo una cosa antes de elecciones y otra después. Antes dijo “lo vamos a comprar”, y después, “tenemos primero que saber para qué”.

–Eso, ¿para qué? ¿Cuál sería su uso?

–Primero hay que ver en qué condiciones lo tiene Abanca. Nuestra posición es que tiene que ser de uso ciudadano.

–¿Se podrá aprobar el nuevo Plan Xeral este año? Solo quedan dos informes estatales, Telecomunicaciones y Aviación Civil. ¿Alguna previsión de cuándo llegarán?

–Pronto. Si hacemos caso a la Xunta, que yo siempre me fío lo justo, sus informes serán positivos. Los del Estado sabemos que también. Pero el plan pudo haber estado aprobado hace mucho tiempo. Parejo, el más experto urbanista de Europa nos dijo cómo. Pero la Xunta nos dijo que no.

–Este verano el atletismo vigués tendrá dos representantes (Alice Finot y Esther Navarrete) en los JJ OO. ¿Cuándo podrán tener la ansiada reforma de las pistas de Balaídos?

–La reforma la tendría que pagar íntegramente la Xunta, porque es un estadio supramunicipal. Era el proyecto de Touriño. Pero la vamos a hacer.

–¿Dónde entrenarán los atletas durante las obras?

–Tendremos que concentrar los trabajos cuando no haya competiciones, que es en verano. Pero está programado con ellos. Llevaremos la tribuna hacia el otro lado y meteremos una pista cubierta, a efectos de entrenamiento, debajo de esa grada y cambiaremos enteramente las pistas. Aquello es un lodazal. Por cierto, necesitamos un informe de Aguas de Galicia, a ver qué pasa.

–El desarrollo de la Ciudad del Atletismo en A Barxa está vinculado al PXOM. ¿Cuándo iniciarán los proyectos para su construcción?

–Ahí hay un gran proyecto. Además esa zona es ampliable. Podemos meter campos de fútbol, de béisbol…

Abel Caballero, ante el ascensor HALO, el nuevo símbolo del Vigo Vertical / Ricardo Grobas

–¿Hay avances en la Biblioteca del Estado? Han pasado unos cuantos ministros de Cultura y sigue sin haber partida en los PGE. Los terrenos ya no son excusa.

–Todo estaba pendiente de la recalificación del suelo. Y está a punto, en dos meses lo tendremos. Aún no le he pedido una entrevista al nuevo ministro porque cuando lo haga quiero llevar ya el terreno recalificado. La anterior propuesta era una biblioteca de 25 millones de euros.

–¿Y La Panificadora? Es otro de esos proyectos eternos que siempre se citan pero que no avanzan.

–Se paró porque el mecanismo jurídico que usamos para la recalificación lo anuló un juzgado. Pero está en el Plan Xeral. Entre el Concello y la Zona Franca la vamos a recuperar. David Regades regresa al Consorcio porque vamos a acometer grandes proyectos, y este será uno de ellos, distinto a como lo concebimos en un primer momento: tendrá más contenido público, social. A mí me gustaría tener las grúas ahí metidas en este mandato.

–¿Cuándo empezarán las obras del Barrio do Cura? ¿Puede suponer un retraso el último fallo judicial?

–Es casi irrelevante. Las obras empezarán de inmediato.

–Las viviendas de uso turístico ya cuadruplican las ofertas de alquiler tradicional. ¿Considera que hay que ponerles freno?

–Somos una potencia turística en España. Vigo no tenía turismo y ahora es una referencia. Barremos a otras ciudades de Galicia en números pese a que la Xunta les dedica cientos de miles de euros en promoción. Claro que estamos muy atentos al precio de los alquileres y a las zonas tensionadas. Porque no queremos que la enorme afluencia de turistas tensione el mercado. Pero la competencia es autonómica.

–¿Limitará el Concello los precios de los alquileres?

–Hay que cumplir la ley. No podemos someter a la gente joven que quiere alquilar un piso para independizarse a que pague alquileres imposibles. Estamos en ello. La Xunta no dice ni opina. Las zonas tensionadas tienen que ir acompañadas de un plan, pero ¿quién tiene que pagarlo? La Xunta. Por eso dice “que lo hagan los ayuntamientos”. No es generosidad, es para no pagar el plan de actuación. No permitiré que en Vigo los alquileres sean inasumibles para la gente joven.

–¿Cuándo se dará a conocer el estudio técnico del transporte urbano?

–Es un documento que nos ayudará para el nuevo contrato.

-O sea, habrá nuevo concurso, no prórroga.

-Sí. Ya estábamos con un nuevo concurso pero llegó la pandemia y se paró. Las circunstancias del transporte han cambiado mucho, estamos en la era del internet de las cosas (IoT). Ganará el que haga la mejor oferta.

–Se acerca el verano y Vigo, según asegura la Mancomunidad de Montes, sigue desprotegida de los incendios. ¿Se hará el anillo verde municipal? ¿No temen un episodio como el de 2017?

–La Xunta no nos lo autoriza. Nos dice que expropiemos primero los terrenos, sin saber si luego los vamos a poder utilizar, sin saber por dónde pasará exactamente el anillo verde. Así estamos. Claro que lo tememos.

–¿Cuándo podrán disfrutar de nuevo los vecinos de Teis de la piscina municipal?

–Va a tardar porque el incendio la destrozó por completo. Estamos hablando de una inversión de muchos millones. Los seguros retrasaron los tiempos. Ahora estamos proyectando una piscina nueva.

–¿Y de la biblioteca?

–Arrancará ya. Compramos el edificio, está la demolición y tenemos el proyecto. Está pendiente de licitación.

–¿La ETEA?

–Estoy esperando a que la Xunta nos envíe el dinero para la urbanización del vial de entrada, que es del Concello. Costó 3 millones de euros y quiere que se lo cedamos para la obra. No. El vial es de Vigo. Hace meses que le pedimos que nos enviase el proyecto y nos asignase los recursos. No quiere. Están esperando el CSIC, la Universidad… Por cierto, es una equivocación hacer allí un centro de la tercera edad. Le ofrecimos suelo en el mercado de Teis. Se lo regalamos. En la ETEA los mayores estarán aislados.

–¿Se reformará finalmente la fachada frente a la concatedral, en la Praza da Igrexa?

–No renuncio en absoluto. El sistema de expropiación fue anulado en los juzgados. Allí irá el gran centro de adaptación del turismo de Vigo.

–¿La antigua estación de autobuses? La imagen que da es lamentable.

–La queremos nosotros. Vigo puso ese suelo, no la Xunta. Haremos un espacio verde, esa zona la necesita imperiosamente. Si ellos quieren hacer un centro social le decimos dónde, y le cedemos el suelo.

Abel Caballero, durante la entrevista / Ricardo Grobas

–Zonas de bajas emisiones. Asegura que no se multará a quienes por cuestiones de renta no tengan capacidad para adquirir un coche eléctrico. ¿Cómo se controlará entonces el acceso?

–No comparto el proyecto, es de segregación social. Hay que tratar de que los coches que contaminen no accedan. Que el grueso del tráfico sea eléctrico. Pero lleva su tiempo.

–El Concello acaba de adjudicar un estudio para la racionalización de los 1.500 puestos de personal. ¿En qué consistirá?

–Consiste en estudiar la estructura de personal que tenemos. Aquí hay unos 1.500 pero después tenemos un número muy importante de personas contratadas. Queremos que los expertos nos digan cómo se adecua un ayuntamiento al año 2025. Seguramente necesitemos menos trabajadores de un determinado ámbito pero más de otros.

–¿Sigue en pie la reforma de la terraza del Concello para hacerla visitable a los vigueses?

–Sí, pero tenemos que cambiar un poco el plan. Qué pasó este invierno: que esto se convirtió en una piscina, con goteras por todas partes. Este edificio tiene el sistema de aislamiento muy deteriorado. Hay despachos vacíos porque llueve. Primero tenemos que impermeabilizar el edificio, y tenemos fondos europeos. Después, racionalizar espacios. Fíjate en mi despacho, ¿para qué quiero tanto espacio? Se podría jugar un partido de fútbol aquí. Hay que racionalizarlos, y al mismo tiempo, mantengo que la parte alta sea de acceso público con un ascensor panorámico.

–¿Algún avance en la carrera de Cíes para convertirse en geoparque de la UNESCO?

–La vamos a ganar con la Xunta a la contra, otra vez.

–¿Ya está pensando en la próxima Navidad?

–Estoy pensando en la Navidad de dentro de dos y tres años. La próxima ya está diseñada. La Navidad no se improvisa, es un fenómeno de atracción turística complejísimo. Vigo ocupó de repente el mundo entero. Lo que tenemos que hacer es eliminar los efectos colaterales. La Navidad anterior ya mejoró mucho.

–¿Entiende el cansancio de los vecinos del centro? ¿Qué medidas se pueden implementar a mayores para reducir las molestias?

–La queja más importante es el tráfico, llegar rápido. Esta última vez fue infinitamente mejor que la anterior. Seguimos trabajando en eso. No podemos tener la parada de los autobuses que vienen de fuera en O Berbés, allí solo caben cinco. Hay que repartirlos por zonas a las que se pueda acceder paseando. La Navidad es en términos de divulgación y conocimiento de Vigo lo más importante que ha pasado en la historia de la ciudad.

–¿Le preocupan los resultados de las elecciones autonómicas en Vigo?

–No. En 2015 el resultado fue parecido, un 22%. En las siguientes, casi un 70%. Los comportamientos electorales son completamente distintos.

–¿Cree que son extrapolables a las próximas municipales?

–En absoluto. Todo el mundo sabe que a mí, en las locales, me vota una parte importante de votantes del PP, del BNG, de IU, las mareas… y todos los del PSOE, porque tenemos un proyecto para la ciudad.

“¿La sucesión? No le presto atención: me presentaré en 2027 y 2031. El día que no esté, Vigo decidirá”

–Doy por hecho que se presentará. ¿O tiene dudas?

–Me presento en 2027 y en 2031.

–¿A qué se dedicará el día que lo deje?

–Queda tanto tiempo que aún no lo pensé [ríe].

–Los liderazgos no se heredan, se ganan. La frase es suya.

–Sin duda. Aquí el que quiere liderar algo tiene que ganárselo. Una cosa es un dirigente y otra muy distinta, un líder o una líder.

–¿Ve algún perfil que destaque sobre el resto para asumir ese reto? La sombra de Abel Caballero, aun cuando no esté, será alargada.

–Ni siquiera le presto atención a eso.

–Hay quien piensa que recuperar a David Regades se puede interpretar en clave sucesoria.

–No tiene nada que ver con eso. Regades ha vuelto porque Zona Franca va a asumir grandes proyectos. Tiene mucha experiencia, criterio, relación con la clase empresarial, y para este nuevo tiempo de Zona Franca, la persona indicada es él. No tengo en la cabeza nada que tenga que ver con la sucesión. El día que no esté, la ciudad decidirá.

–¿Cuál será su legado? ¿Por qué le gustaría ser recordado?

–No soy trascendente. Lo que quiero es que las cosas vayan bien. Me satisface salir a la calle y que todo el mundo me sonría.

–¿Se están perdiendo fondos europeos como denuncia la oposición?

–Una pequeña cantidad en una obra que por razones técnicas se retrasó.

–En casi tres años ha sido incapaz de reunirse con Rueda. Tienen mucho de qué hablar, ¿no le parece?

–Tendría... Pero me quería meter en la reunión a la candidata del PP, un abuso, una indignidad, no lo toleré, y el tiempo me dio la razón. Era la candidata del PP, que por cierto, ya se fue. Las equivocaciones del PP son tremendas. Si Rueda quiere reunirse conmigo, sentados en esta mesa o en su despacho, mañana mismo.

–¿Han hablado desde el 18-F? ¿Habrá reunión?

–Nos saludamos en la Vig-Bay y otra en Balaídos. Pero no hablamos.

–El parque de bomberos de Esturáns está acabado, pero no se abre, ¿por qué?

–Casi acabado. Una cosa es lo que se ve por fuera y otra, cómo está por dentro. Cuando llegué los bomberos estaban en dos cloacas, ahora van a tener dos parques maravillosos, con el mejor material que se puede tener para la extinción de incendios.

–¿Faltan efectivos en Vigo como denuncian los sindicatos?

–Reclamar es libre, pero no es cierto, hay 135 creo recordar, y hay otra convocatoria ya en marcha.

–En su momento se habló de extender el Vigo en Inglés al alemán y al italiano. ¿Se hará?

–Surgió un problema, y es que los chicos y chicas de Vigo prefieren el inglés, priorizan el inglés. Pero si se reúnen más de 50 lo haremos.

–Sea sincero, ¿llegó a creer que Pedro Sánchez dejaba la política?

–Sí, sí. Tal y como lo planteó, todo su círculo cercano transmitía que lo iba a dejar. Pedro tiene un largo recorrido en la política, pero de repente cuando dijo eso quedamos todos sorprendidos.

–La “máquina del fango” que denuncia el presidente, ¿impregna también la política autonómica gallega y la municipal? ¿O aquí estamos al margen?

–Aquí las mentiras en la política funcionan continuamente. El BNG miente sin parar en Vigo, el PP, ahora, miente sin parar. ¿Es fango? No, son mentiras, aún no dieron el paso a otro nivel. Pero la ciudad los castiga.

“La calumnia y la difamación tienen que estar penadas en política. Sánchez tiene toda la razón”

–¿No echa de menos un poco de autocrítica por parte del presidente? Los malos siempre son los otros.

–El presidente planteó una cosa importantísima: la calumnia y la difamación tienen que estar penadas en política. Y lo cierto es que en este momento se puede difamar de forma grave a alguien, y él lo sufre con su familia, y no pasa nada. No se puede hacer política desde la plataforma de la difamación, y consiguió que la sociedad española dijese “Pedro, tienes razón”. Mi sensación es que no hubo ningún cálculo político.

