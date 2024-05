Una de cada diez madres tiene depresión postparto: “No volvería a tener un hijo”

“Quiero mucho a mi hijo, pero no volvería a tenerlo. Sabía que la maternidad supondría un cambio grande pero nadie te prepara para algo así: no duermo, siento un descontrol total en mi cuerpo, la vida en pareja ha dejado de existir... Estoy deseando empezar a trabajar de nuevo para no estar pegada al niño las 24 horas. Física y psicológicamente estoy destrozada. Y no sé si estoy siendo buena madre”. Este es el testimonio de M. G, una viguesa que ha dado a luz a su hijo hace apenas mes y medio y que está atravesando por lo que ella define la “etapa más difícil” de toda su vida. Prefiere mantener el anonimato para que, en un futuro, su hijo no sepa cómo se sintió ella en estos primeros momentos.

“Si digo que me arrepiento por haber sido madre la gente me va a juzgar, y para mal. Pero lo cierto es que así es”, sentencia. Afortunadamente, es consciente de lo que está atravesando y ha decidido buscar ayuda psicológica, pues ella misma reconoce que sufre una evidente depresión postparto.

Pero su caso no es aislado, ni mucho menos. Se calcula que una de cada diez mujeres sufren un trastorno de su estado de ánimo tras dar a luz, una estadística que se aplica también en la ciudad. Según explica el psicólogo clínico de Vithas Vigo, Pedro Santamaría, la depresión tras el parto se manifiesta normalmente en las primeras doce semanas o incluso durante el embarazo. “Se caracteriza por una sensación abrumadora de vacío y desesperanza, acompañada de angustia y miedo a no ser capaz de cuidar adecuadamente del bebé. Es fundamental buscar ayuda profesional si experimentas síntomas graves, ya que un tratamiento adecuado puede marcar la diferencia en el bienestar de la madre en el largo plazo”, explica este profesional.

Y es que se dan casos en los que incluso puede presentarse una psicosis postparto, marcada por una sensación general de confusión, pensamientos obsesivos e incluso alucinaciones. Sin embargo, lo más habitual es la profunda tristeza, que suele remitir tras las primeras semanas.

El psicólogo vigués apunta a una serie de factores para ayudar a superar esos primeros momentos complicados como madre. En primer lugar, “reconocer y aceptar las emociones como parte de la montaña rusa emocional posparto”. Es decir, ser consciente de que la situación es temporal y que no va a durar siempre. También es necesario priorizar el descanso adecuado y solicitar ayuda a amigos o familiares para que echen una mano en la medida de lo posible para que estén unas horas con el niño y que los padres puedan reposar.

El apoyo social es una de las claves, y precisamente la depresión postparto la sufren más aquellas mujeres que no tienen un círculo cercano que las puedan ayudar a pasar esas primeras semanas como madre. Otra de las claves, en la medida de lo posible, sería practicar ejercicio moderado y técnicas de relajación, como la meditación y la respiración profunda.

Los profesionales apuntan además que la detección precoz de la depresión postparto es fundamental para poder abordarla y hacer un seguimiento adecuado, además de iniciar el tratamiento cuanto antes.

Precisamente Vithas ha puesto en marcha este año por el día de la Madre la campaña Mamá cuidando de su bebé, que pone el foco en la necesidad de prestar cuidados y atención especiales a las mujeres embarazadas en la fase perinatal, durante la que experimentan cambios hormonales y físicos como consecuencia del proceso de parto, al tiempo que afrontan una situación personal totalmente distinta, con nuevas y muy demandantes obligaciones maternales y las consecuentes limitaciones sociales y profesionales. Las imágenes distribuidas a través de distintos soportes muestran a una mujer mayor cuidando a su propia hija que acaba de dar a luz, como ya hiciera cuando esta nació, creando un paralelismo entre los cuidados que una mujer recibe y los que aporta cuando se produce un nacimiento.

Infradiagnóstico por el temor a pedir ayuda

La depresión postparto tiene un infradiagnóstico de entre el 50 y 75% debido al miedo a solicitar ayuda, a pesar de ser la patología con mayor incidencia en salud perinatal (12%) sobre otras de tipo físico como la hipertensión (4%), los nacimientos prematuros (7-9%) y la diabetes (2%), según el documento Mejorar la salud mental perinatal. Fundamentos, propuestas y peticiones. Los expertos aseguran además que la depresión postparto disminuye paradójicamente cuando se tiene niños a partir de los cuarenta años, ya que en general son embarazos muy buscados y deseados en mujeres y parejas más maduras emocionalmente, aunque obviamente se exponen a otros riesgos físicos precisamente porque la fertilidad de reduce conforme avanza la edad.

La influencia de factores biológicos

Hace tiempo además que se ha demostrado que la depresión postparto también tiene algunos factores biológicos debido a una alteración de la sensibilidad a los cambios epigenéticos mediada por estrógenos que actúan de una manera autónoma celular detectable en la sangre, según un estudio publicado en la revista Molecular Psychiatry. En este sentido, precisamente, los expertos en el ámbito apuntan a que el correcto tratamiento de los cuadros de depresión postparto requiere fármacos para restaurar el desequilibrio químico, y terapias concretas para la reformulación de las incertidumbres.

