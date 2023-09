El pleno del Concello aprobó esta mañana en la sesión ordinaria del mes de septiembre la propuesta de ampliación por tres meses del plazo para alcanzar la aprobación provisional del documento de revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), paso con el que el Concello dilatará la vigencia del Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) para que no decaiga el 5 de octubre. La medida contó con los 18 votos a favor del grupo socialista. Los cinco concejales del Partido Popular se abstuvieron y los tres del BNG se opusieron.

La concejala de Urbanismo, María José Caride, se encargó de defender la propuesta. Destacó que la consecución del visto bueno a todos los informes dependientes de organismos autonómicos “no fue fácil” y reiteró que la Xunta provocó un retraso en la tramitación del Plan Xeral de “más de 13 meses” desde su aprobación inicial. Señaló, además, que se incremento en un 50% del plazo de exposición al público del documento y de presentación de alegaciones, superando el mínimo legal establecido en la Lei do Solo de Galicia.

Caride también apuntó que, gracias al Instrumento de Ordenación Provisional, se materializaron en el municipio “más de 789 proyectos” en cuatro años. “Más del 75% corresponden a viviendas unifamiliares en las parroquias”, argumentó antes de indicar que la aplicación de la Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas para la ampliación de tres meses del plazo para lograr la aprobación provisional del Plan Xeral está “avalada por la Xerencia Municipal de Urbanismo y el secretario del pleno”.

La portavoz del grupo popular, Marta Fernández-Tapias, explicó que los informes de la Xunta “van y vuelven” por la “incompetencia absoluta” del Concello, que tiene “absolutamente abandonado el urbanismo”. Apuntó que la propuesta llevada al pleno “reconoce la incapacidad” del Ayuntamiento “para poder aprobar el nuevo Plan Xeral”. “Se esconden intentando acusar a otras administraciones de su absoluta negligencia para no reconocer que no son capaces de sacar el plan en tiempo y forma”, pregonó.

Fernández-Tapias, que lamentó la falta de respuestas a las más de 4.000 alegaciones, aludió al informe del secretario del pleno en el que señala que “puede tener consecuencias más leves” volver al Plan Xeral de 1993 en lugar de mantener la vigencia del IOP y advierte que las licencias que se otorguen se basarán en una ordenación urbanística que “no coincidirá, por lo general, con la inicialmente aprobada y quizá tampoco con la que provisionalmente se apruebe”. Misma reflexión hizo minutos antes el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas. Ambos alertaron de la “inseguridad jurídica” que se instalará en el urbanismo.

El representante de la formación nacionalista, como indicó días atrás en un comunicado, justificó los votos en contra “atendendo as advertencias do secretario xeral do Pleno sobre as consecuencias urbanísticas que terá a ampliación ao rematar o período de suspensión automática de licenzas” el 16 de octubre. “O único que persegue o goberno de Abel Caballero é darlle saída a toda presa a esas 100 licenzas que, co novo PXOM, non poderán outorgarse nun novo exemplo indecente de urbanismo á carta”, apuntó.

“O BNG non imos colaborar cunha manobra que se basea nunha interpretación normativa moi arriscada e que para alén de someter a tramitación que resta do novo Plan Xeral a unha evidente inseguridade xurídica o que vai provocar é que se poidan dar licenzas que co novo Plan Xeral non serán legais”, señaló Igrexas antes de lamentar, de nuevo, que el Concello “denegase o acceso a todas as licenzas urbanísticas que non foron tramitadas en aplicación da suspensión automática de licenzas e de todos os informes emitidos pola Secretaría Xeral sobre as mesmas”.

Un Plan contra los “pelotazos urbanísticos”

Caride defendió que el equipo redactor, en su reunión con el Consello da Xerencia de Urbanismo de la semana pasada, dejó claro que no pasaría nada en caso de que las licencias concedidas con el IOP una vez finalice el plazo de suspensión sean discordantes con el Plan Xeral porque es un supuesto amparado por la ley y destacó que el PXOM de 2008 tenía 60.000 alegaciones.

La concejala de Urbanismo defendió que, con este Plan, desaparecen los “pelotazos urbanísticos” y proyectos como el de Porto Cabral. Añadió que el pleno del Concello se pronunció en 2019 sobre la idoneidad del IOP y se estableció que era “mucho mejor” mantener el suelo urbano del PXOM de 2008 que volver al de 1993, una “legislación obsoleta”. Aseguró que el IOP otorga “seguridad a la ciudadanía y a los distintos operadores”.