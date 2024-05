Vigueses ya compran pisos “a ciegas”: pagan menos por inmuebles que no se pueden visitar

Meterse en el proceso de comprar una vivienda siempre es una tarea farragosa: elegir el piso o casa ideal, negociar con diferentes bancos para conseguir la hipoteca más ventajosa o, simplemente, asumir que uno se va a adeudar durante años para poder pagar el inmueble. Si esto no fuera poco, los inmuebles propiedad de los bancos que se ponen a la venta mediante subasta judicial pública, no permiten visitar previamente la vivienda para que el comprador interesado pueda conocerla. Es decir, en caso de hacer una oferta y ser el adjudicatario, entraría a vivir ahí “a ciegas”. “Lo único que conoce es todo lo que consta registralmente (datos del catastro, etc.), pero por ejemplo se puede encontrar con un apartamento que no tiene ventanas o que cuenta con cargas económicas” explica el decano del colegio de procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño. Tampoco pueden ver ninguna imagen del inmueble.

Es decir, el comprador asume que está adquiriendo un piso normalmente a un precio menor que el de mercado pero no podrá saber su estado hasta que se haya completado la operación de venta y entre a vivir en él. Pero aquí precisamente llega otra de las paradojas de las compraventas mediante subasta judicial. En caso de que resida allí alguna familia vulnerable, aunque tenga varios impagos, no se le podrá desahuciar al menos hasta el 31 de diciembre, al igual que a quienes habiten sin título una vivienda que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad. Es decir, pese a comprar el piso, tendrán que esperar hasta el año que viene para vivir en él si en el mismo residían inquilinos que atraviesan dificultades (desempleados, familias con niños...) y que tienen un contrato de arrendamiento.

Hay que apuntar no obstante que los inmuebles que se comercializan mediante subasta pública no son los únicos que los compradores adquieren sin conocerlos. También en las viviendas de bancos que se destinan únicamente a inversores se establece este veto. Sin ir más lejos, Solvia, la comercializadora del Sabadell, ofrece un chalet pareado en Lavadores que, “debido al estado ocupacional del activo, no se pueden realizar visitas al mismo”. Es decir, hay personas viviendo ahora mismo allí y por esa circunstancia no permiten las visitas de los interesados en la compra del chalé. En este caso el precio inicial parte de 111.200 euros pese a ser una casa con una superficie útil de más de doscientos metros cuadrados y que si se comercializara de forma convencional se pediría una cantidad mucho mayor tal y como está ahora mismo el mercado inmobiliario en la ciudad.

En algunos casos, incluso, se están vendiendo con okupas dentro, que obviamente no pueden ser visitados de antemano. Esta modalidad de venta de vivienda tiene como principal ventaja también un precio más reducido del habitual. Y es que en estos casos hay que tener en cuenta que el comprador será el encargado de los trámites para el desalojo de los okupas y, además, la construcción suele requerir de una reforma integral, que habría que sumar al precio inicial, porque suelen estar en un estado muy precario.

Tal y como viene informando FARO en las últimas semanas, en el mercado inmobiliario vigués se están vendiendo pisos con inquilinos todavía viviendo en ellos. La mayoría están pensados para inversores que buscan comprar un inmueble para sacar una rentabilidad. En estos casos, el comprador por lo general debe asumir el contrato de los arrendatarios y, precisamente, desde el día 1 de la compra recibirán el pago mensual de los alquileres, por lo que ya estará sacando rendimiento económico a su inversión desde el inicio. Normalmente, cuando se acaba el contrato, el nuevo propietario busca otro inquilino y aprovecha para subir el precio del alquiler, para sacar un mayor beneficio. En los casos en que el inmueble se compra como primera vivienda, el vendedor deberá negociar con los inquilinos.

“Le da varios meses para que busque otro piso y en algunos casos se le persona alguna mensualidad por las molestias”, explica Javier Estévez, gerente de AVV asesores inmobiliarios. Indemnizarlos también es otra opción para resolver el contrato. Es decir, los inquilinos deberán buscarse otro sitio en donde vivir. Normalmente, se les avisa con el suficiente tiempo de antelación para que puedan buscarse otro hogar, aunque obviamente significa un trastorno, especialmente cuando se trata de familias.

Sea cual sea el motivo de la venta e independientemente de quién compre el piso (un inversor o alguien que lo destine a vivienda habitual), lo cierto es que será la inmobiliaria que intermedie en la operación o el propio vendedor el que deba hablar con las personas que allí están viviendo para poder acordar visitas de los potenciales compradores para que conozcan el piso. Muchas se hacen incluso con los inquilinos dentro si consideran que no se les molesta.

De momento, parece que los inmuebles que se comercializan mediante subasta pública y que por tanto no pueden ser visitados sí tienen interés entre los vigueses, porque son varios los que se han vendido recientemente. Una compra totalmente a ciegas ya que solo se conocen muy pocos datos de la vivienda, como la zona en la que se ubica o los metros cuadrados.

