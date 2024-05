A poesía que abre un camiño propio dende os lindes

“Este canto é carne contra carne/ servirá para dicirche máis amodo/ nunha lingua que tezamos con correntes de río/ arterias, tripas ou outra flor calquera/ que nunca serei nai de máis ninguén/ por lealdade/ por gardar ese nome de nai/ intacto/ nos teus ollos”. Para Ivo e titulado Canto primeiro para un único fillo, é o poema que Silvia Penas escolle como o máis especial da súa última obra, porque “non ía ser poema, comezou sendo unha carta, acabou sendo poema e xa nunca será unha carta”. Este canto a un único fillo é o primeiro dos “partos” da poeta viguesa dentro do seu último traballo editado por Galaxia, Retratos de vodas, partos e funerais, que vén de ser escollido a pasada fin de semana como o mellor libro de poesía nos Premios Follas Novas 2024.

Ao responder á outra beira do teléfono dous días despois de recibir o galardón, o primeiro que comenta Silvia Penas é que “non o agardaba” e explica que “levo moitos anos configurando o meu labor poético de xeito bastante independente, de forma autónoma, e máis centrada na parte escénica que na escrita, por iso non mo esperaba, ademais de que había moi bos libros de poesía”. A viguesa tamén fai referencia a que “sempre hai que tomar estas cousas con relatividade, porque son múltiples os factores que teñen que darse para obter un recoñecemento deste estilo. Levo moitos anos dedicándome á poesía, sempre dende os lindes, máis como poeta oral que no eido do libro, e abrirse camiño é algo aleatorio, de súpeto, un día dás no punto e as lectoras e lectores reciben o traballo con moito agarimo e ás veces non ten nin que ver coa calidade, nin coa temática, é todo moi subxectivo”.

O traballo galardoado condensa poemas que foron escritos a longo duns seis anos, polo que, dalgún xeito, o Premio Follas Novas implica un recoñecemento á traxectoria artística da poeta viguesa e, neste senso, Silvia Penas apunta que “non me podo queixar porque sempre tiven bastante actividade, abrínme camiño noutros ámbitos, noutros contextos. O lectorado de poesía é escaso, selecto e endogámico, e eu sempre procurei apostar polos formatos escénicos e moverme por outros ámbitos. O azar ten moito que ver en como se constrúen os nosos camiños e non o temos en conta, pero intervén nas nosas vidas e, cando menos o esperas, danse os elementos e as cousas saen”.

Con respecto á escena poética na cidade, a autora de Retratos de vodas, partos e funerais cre que, “contra as manías verbais populares, en Vigo sempre houbo movemento, é moi disperso, pero hai unha escena prolífica con poetas como Oriana Méndez, Noelia Gómez, Branca Trigo, Isolda Comesaña ou Samuel Merino, entre moitas outras”. Silvia Penas estará mañá no Centro de Documentación e Recursos Feministas, ás 19.00 horas, falando da súa obra.

