Un podcast que siembra ideas, ilusión y vocaciones en torno al mar

El océano es fuente de alimento, pero también se pueden “sembrar vocaciones, ideas e ilusiones” entre sus aguas. El científico del IIM-CSIC Xosé Antonio Padín y la periodista Patri Bea acaban de estrenar en la plataforma Spotify un podcast en el que cada domingo darán a conocer los testimonios de personas que “fixeron do mar o principal escenario das súas vidas”. Ya hay dos capítulos disponibles, protagonizados por expertos del BDRI de O Grove y del propio IIM, y sus responsables mantienen por ahora la intriga sobre la identidad de los próximos invitados. El objetivo del proyecto es dar a conocer estas biografías al público general y crear un valiosísimo archivo que perdure como “ben inmaterial”.

“Ademais de ser unha fonte de alimento incrible, como vía para acadar unha realización persoal ou profesional e incluso emprender, o mar forma parte da nosa cultura, do noso día a día, incluso na distancia. E este podcast quere servir, principalmente, para escoitar a persoas que nos poden falar dese mar xeneroso e coñecer a súa realidade. Participarán persoas máis ou menos coñecidas e outras completamente anónimas”, explica Padín.

“Cultivando o mar” se enmarca en la iniciativa Menudo ForoAcui, liderada por el IIM-CSIC y la USC y financiada por Fecyt (Ministerio de Ciencia) para acercar la ciencia y la tecnología a 250 estudiantes gallegos de 5º y 6º de Primaria.

Evento de lanzamiento del proyecto Menudo ForoAcui, en O Grove. / Cedida

La iniciativa conmemora el 25º aniversario del Foro de los Recursos Marinos y Acuicultura (Foro Acui), el congreso líder sobre esta temática en España que inició su actividad en 1998 para promover y divulgar los desarrollos científicos, técnicos y empresariales.

“Unha das patas do proxecto é toda a actividade cos colexios, que arrancou cun xornada no auditorio do Grove en novembro. E o podcast complementa esta iniciativa abríndonos a porta a un público adulto. A idea é aproveitar a rede de amigos do propio foro e haberá episodios moi, moi interesantes”, avanza.

Con una duración aproximada de 45 minutos, cada capítulo abordará de forma amena y entretenida la evolución de la acuicultura, los recursos marinos y la salud oceánica. Sus responsables prevén superar la decena de programas y, por ahora, los usuarios de Spotify ya pueden disfrutar de los estrenados el 5 y el 12 de mayo, que están protagonizados por el director del BDRI, Bruno Díez, y la investigadora Olga Mosca, así como por dos científicos del IIM que desarrollan sus investigaciones en el fondo marino, María López y Manuel E. Garci.

También está colgada una breve presentación en la que Padín, una persona “de mente curiosa” y Patri Bea, “xornalista e colareira”, ambos de origen grovense y apasionados por el mar, describen un proyecto que cuenta con imagen y música de cabecera propias, obra de Puri Díaz y Saulence, respectivamente.

Mientras tanto, el proyecto Menudo ForoAcui se encuentra en su fase final, en la que los seis colegios pontevedreses participantes trabajan en las líneas de trabajo seleccionadas por ellos mismos.

Tras el evento celebrado en O Grove, en el que participaron investigadores del IIM-CSIC y de su Unidad de Cultura Científica, el IEO, la USC y el Igafa, los escolares han tenido en sus centros a lo largo del curso charlas específicas, talleres e incluso salidas de campo sobre las temáticas elegidas antes de elaborar sus propios trabajos de investigación.

Estas actividades impartidas por los científicos han incluido, entre otras, charlas sobre el valor nutricional de los productos de mar y el aprovechamiento de los descartes en el CEIP Xosé Fernández López de O Porriño, un taller sobre la formación de las masas de agua en los océanos, el conocimiento in situ del trabajo de las mariscadoras, la recogida e identificación de basuras marinas por parte de los alumnos del IES Telleiro-Noalla o la evaluación de invasoras realizada desde el IES Bizocas.

Congreso científico infantil como broche de oro al Menudo ForoAcui

El podcast Cultivando o mar complementa el proyecto Menudo ForoAcui, que finalizará el próximo 7 de junio con un congreso científico infantil en el que los escolares participantes darán a conocer sus prometedores trabajos de investigación.

Para ello, están elaborando pósteres y presentaciones audiovisuales para explicar estudios como el que incluye la participación de 39 bateeiros y 208 mariscadoras en una encuesta para conocer su profesión y el sentir sobre su presente y su futuro.

El congreso volverá a celebrarse en el auditorio municipal de O Grove. “Houbo un traballo inmersivo e concienzudo ao longo do curso. E o que me gustaría é que toda esta experiencia sexa o máis positiva posible para os pequenos e tamén para o profesorado. Entendo que a divulgación e a cultura oceánica forman parte da miña labor como investigador”, explica Xosé Antonio Padín sobre su motivación para emprender este interesante proyecto.

