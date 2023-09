Más de un centenar de licencias urbanísticas serán desbloqueadas en octubre

A mediados del mes que viene, más de un centenar de licencias vinculadas al Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) que están paralizadas en la Xerencia de Urbanismo de Vigo desde diciembre del año pasado serán desbloqueadas. Concretamente, el día 16, el siguiente a la fecha en la que se cumplen dos años de la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del acuerdo del pleno del Concello de aprobación inicial del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). En ese momento, como establece la Lei do Solo de Galicia, finaliza la suspensión automática del procedimiento de otorgamiento de licencias, un mecanismo que se activó para evitar dar el visto bueno a proyectos incompatibles con el PXOM en plena tramitación.

El desbloqueo de estas licencias será posible si el IOP, en ese momento, sigue vivo. Y será así, según aseguró esta semana el alcalde, Abel Caballero, tras comunicar que el Concello ampliará su vigencia tres meses al amparo del artículo 23.1 de la Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas con el objetivo de que no decaiga el 5 de octubre al no poder aprobarse provisionalmente el Plan Xeral antes de esta fecha –el Concello prevé dar este paso en un plazo de dos meses–, requisito imprescindible para mantener en vigor este instrumento puesto en marcha hace cuatro años para desarrollar proyectos residenciales en ámbitos en los que sería imposible según el Plan Xeral de 1993 –pensado en 1988–, que rige tras anular el Tribunal Supremo en 2015 el PXOM de 2008.

La inminente luz verde a más de un centenar de licencias es una de las razones por las que la delegación viguesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) celebra la prórroga del IOP. “Es vital que no decaiga para que los ciudadanos y profesionales podamos contar con esta normativa moderna que funciona con solvencia desde el punto de vista jurídico y da garantías a proyectos vitales hasta la aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral. No solo hablamos de grandes promotores, también de vecinos de las parroquias que quieren construir sus viviendas o las de sus hijos para hacer su plan de vida”, explica el presidente de la entidad en la ciudad, Manuel Martínez, que aplaude la decisión de llevar el acuerdo de prórroga de la ordenación provisional al pleno municipal “con el visto bueno del secretario” para “garantizar su seguridad jurídica”. “Nos permite funcionar con una normativa actualizada y adaptada a la Lei do Solo de Galicia con la que llevamos trabajando desde 2019. No tendría sentido retrotraernos a una normativa del año 1993, que funcionó muy bien durante su vigencia, pero que, ahora, no encaja con la realidad construida de la ciudad. Es una muy buena noticia”, apostilla.

El COAG denunció en este periódico hace dos meses la paralización de licencias relativas al ámbito del Instrumento de Ordenación Provisional –y la puesta en duda de la legalidad de las concedidas desde agosto de 2021, mes en el que se aprobó de forma inicial el nuevo PXOM– por “discrepancias jurídicas internas" del Concello. Fuentes de la Xerencia de Urbanismo informaron en ese momento que el secretario del Concello rechazaba permisos en base a requisitos que “no fueron aprobados en pleno ni los exige ningún concello con el Instrumento de Ordenación Provisional” y mostraron sus discrepancias con sus criterios. Añadieron desde este departamento del Ayuntamiento olívico que los proyectos en cuestión “son perfectamente viables” y que las licencias emitidas con la ordenación provisional en mano “son firmes transcurrido un plazo”.

Más carga de trabajo y economía

El presidente de la delegación viguesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Manuel Martínez, destaca que la ampliación del plazo de vigencia del Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) supondrá un impulso para el sector del ladrillo en Vigo, que vive, fundamentalmente, de las reformas: en el primer semestre de 2023, según los datos del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo), el volumen de expedientes de reformas fue del 57,40%, mientras que la obra nueva se quedó en el 42,59%.

“El desbloqueo de las licencias paralizadas desde diciembre significará más trabajo para las empresas y profesionales, por lo tanto, más empleo y economía para la ciudad”, resume.

Preocupación del PP

La líder de la oposición en el Concello, la popular Marta Fernández-Tapias, se mostró “muy preocupada” por la “inseguridad jurídica que puede suponer” la ampliación del IOP. “Conocemos múltiples sentencias que han derivado en la anulación de procedimientos basándose en estas argucias legales a las que ahora recurren los socialistas para tapar el fracaso de sus políticas urbanísticas”, sentenció.