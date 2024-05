El partido entre el Alondras y la UD Ourense transcurre con placidez en O Morrazo. Los cangueses ya han asegurado la permanencia. Los ourensanos reservan energías para el play off de ascenso. Elena Casal calcula el tiempo de prolongación y se lo transmite a Rubén Extremadura, que levanta la tablilla. “Crecimos juntos en el arbitraje”, revela Casal. La redondelana no se demorará ni un segundo, pese a lo que significa. Consulta su reloj y pita; no solo el final del partido y de la temporada, sino el suyo propio. Jamás volverá a escucharse su silbato. “En el momento supe que se había terminado, que ya estaba”, asegura, conforme.

Se ha retirado Elena Casal, ya se puede conjugar en pretérito perfecto, aún joven a sus 35 años y veterana en oficio. Referente del Comité Gallego, pionera y ejemplo, ningún disgusto ha precipitado su despedida: “Llevaba un tiempo pensando qué hacer. No ha sido de repente, sino una decisión meditada”, asegura. “Llevo 21 años en esto. Considero que he cumplido un ciclo y había que cerrarlo”.

La conquista de la talla XS / Armando Álvarez

Cierto que Casal, que pitó en Primera División femenina entre 2017 y 2022, había descendido a Primera RFEF. En la competición masculina, tras siete temporadas en Tercera RFEF, se le negaba cualquier posibilidad de ascenso. “No tiene nada que ver. En ningún momento se me ha pasado eso por la cabeza. Siempre he disfrutado muchísimo la Tercera División. Me siento una privilegiada, supervalorada. Las muestras de cariño que estoy recibiendo estos días de la gente del fútbol son numerosas. Me quedo con eso. Yo era feliz arbitrando”, describe.

En O Morrazo ríe y se emociona, con amigos y familiares en la grada antes de un convite grupal. Alondras y UD Ourense forman pasillo para aplaudirla. “Me pareció muy bonito. Me sentí arropada. Le estoy muy agradecida a los dos equipos, a los entrenadores, a los directivos... Me lo hicieron muy fácil”. Ha sido también la última vez que ha formado sociedad con el linier Cristian Vázquez, amigo de quinta. Otra íntima, Alicia Andrés, se resignó al papel de espectadora. “Me hubiese gustado que participase más activamente en mi despedida, pero fue mamá hace un mes”, revela.

Otra señal de la vida recorrida. Casal, en 2011, puso fin a 20 años de ausencia arbitral femenina en la Preferente Gallega. Ella y Alicia, como asistentas de la ourensana Zulema González, la mejor árbitra española, adscrita a la delegación de Vigo durante una etapa, compusieron en 2015 el primer trío femenino que dirigía un partido de Tercera División. Juntas han derribado fronteras. Conforman la generación que ha protagonizado conquistas impensables incluso para aquella adolescente de 14 años que un día expresó en voz alta en casa lo que había masticado en su cabeza.

–Quiero ser árbitra.

“Se lo dije a mis padres como lo haría cualquier niño que quiere practicar un deporte”. Quizá la memoria engañe y lo haya pronunciado en masculino. Era de aquellos trabajos en los que no se acostumbraba a variar el género. “En Redondela apenas había equipos femeninos. La posibilidad de jugar a fútbol, como hacía mi hermano pequeño, era mínima”, recapitula.

Sus padres cumplieron su deseo “sin pensarlo”, agradece. “Igual era un poco raro en aquel tiempo, pero me llevaron a la delegación y desde ese momento hasta ayer”. Cuando llegó, había “tres o cuatro mujeres” en el colectivo olívico. No solo se enfrentaban a la presión que acompaña al árbitro, sino al machismo acentuado del fútbol. “Antes era muy complicado”, reconoce. “Llegabas a un campo y escuchabas cosas no del todo agradables. A día de hoy ni nos ponen en duda ni nos hacen comentarios por nuestro sexo”.

Haber presenciado y participado de esa “muy positiva evolución” la enorgullece, igual que una carrera sin reproches ni anhelos incumplidos. Enumera: “He hecho de ‘cuarto’ fuera de España; he arbitrado en el Mini Estadi, que ya no existe; he estado en ciudades a las que nunca hubiera ido de vacaciones; he visto crecer a grandes jugadoras y a compañeras; he visto cómo se llegaba a la profesionalidad en el fútbol femenino...”.

–Madre mía, filla, ¿vas a salir así?

Se lo espetó su progenitora la primera vez que la vio con el uniforme puesto. Le quedaba como una túnica. No había ropa oficial adecuada para la menuda Elena, de natural XS. A veces un detalle condensa toda una época con precisión. “Aún guardo aquella camiseta L. El pantalón era M y las medias, un 44. Se me quedó grabado. Igual parecerá una tontería, pero pasé de aquello a tener mi talla de ropa. Lo valoro muy positivamente”.

Con Alicia Andrés y Zulema González, en un partido de Tercera. / FDV

Elena Casal, estetecista y administrativa de civil, todavía no ha decidido si seguirá ligada al fútbol de alguna manera. También se ha licenciado como técnico deportivo y ha aprobado el nivel 1 y 2 del carnet de entrenadora. “Soy una persona muy curiosa. Siempre me ha apetecido conocer un poco más del deporte que practico. No basta con saberse el reglamento. Como me gusta que se pongan en mi lugar, yo procuro ponerme en el lugar de los demás”, argumenta la choqueira. “Yo creo que la figura del entrenador es muy similar a la del árbitro: la soledad, lo que tenemos que reflexionar, cuando nos culpabilizan por los resultados de un equipo...”.

Con una camiseta firmada por sus compañeros. / Cedida

“No cierro puertas a nada”, establece, en todo caso, lo que incluye también seguir participando de alguna manera en la cotidianeidad de la delegación de Vigo. “El arbitraje me ha proporcionado sentido de responsabilidad, empatía, valores... y a muchas personas. Mis compañeros y compañeras me tendrán para lo que necesiten”. Porque, resume, aunque todo ha concluido, nada se pierde: “Una vez vez que eres árbitra, eres árbitra para siempre”.

