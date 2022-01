“Tanto el equipo redactor como el gobierno municipal estamos comprometidos con el análisis y estudio de todas y cada una de las alegaciones presentadas [al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)] de forma individualizada; se responderá a cada una de estas alegaciones de forma singular”. La concejala de Urbanismo, María José Caride, fue tajante a la hora de mostrar el “compromiso” de la entidad de la Praza do Rei con este proceso de participación ciudadana “tremendamente importante” que “contribuirá a mejorar claramente el documento final”. Y es que, mañana, después de tres meses, termina el proceso de información pública de la revisión del Plan Xeral, aprobado inicialmente por el pleno el pasado verano.

Caride recordó que el gobierno municipal “tomó la decisión de ampliar un mes el plazo de presentación de alegaciones cuando lo que establece la legislación vigente es de solo dos meses”. “Esto se hizo para facilitar el proceso de presentación de alegaciones entendiendo que esta participación de los ciudadanos e instituciones es un proceso al que damos mucha importancia, tanta que, para facilitarlo, no solo se amplió el plazo, sino que, además, se habilitaron la consulta telemática del documento y la presentación telemática de alegaciones, que también se pudieron presentar en el Registro de la Xerencia Municipal de Urbanismo, y se habilitó un registro adicional en el auditorio Mar de Vigo en el mismo espacio que la oficina de información”.

Precisamente, el portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, exigió “que se corrija y revise el Plan Xeral de Ordenación Municipal estudiando todas las alegaciones, contestándolas de forma individual y remitiéndolas a los grupos municipales”. Los populares demandan que el documento “se mejore sustancialmente”, ya que “crea problemas, pero no soluciona ninguno”. “Ni habrá más suelo industrial, ni más vivienda, ni más vivienda protegida, ni más zonas verdes, ni más dotaciones”, lamentó.

Marnotes acusó al equipo de Abel Caballero de “intentar ocultar el Plan”: “Se vio obligado a exponerlo en el auditorio porque se lo exigimos nosotros”. El grupo municipal del PP recordó que este PXOM “está copiado de otros y el gobierno local ha intentado ocultar los pelotazos de Samil o la desaparición del suelo industrial de la ciudad”. “El Plan Xeral empezó mal y termina mal. Se tramitó en secreto, se aprobó a puerta cerrada y se ha limitado todo lo posible la información pública. Y sin el expediente, para que la gente no pueda leer los informes técnicos”, apostilló.

El portavoz del PP local aseguró que, una vez concluido el plazo, habrá “miles de alegaciones”. “Le hemos ganado la batalla al gobierno de Vigo, que intentó que el PXOM pasase desapercibido”, indicó, a la vez que destacó que los polígonos industriales existentes “pasarán a ser suelo comercial, como también la parte de los astilleros que no está en ámbito portuario”. “Se crean más de 11 millones de metros cuadrados de suelo agrícola y apenas suelo industrial. Los equipamientos prometidos son inviables: los parques o las zonas verdes, por ejemplo, porque van en ámbitos de desarrollo que no se harán. Son 155 ámbitos en los que quedan atrapados miles y miles de propietarios que tendrán que ponerse de acuerdo para aprobar un PERI o un Plan Parcial. No habrá nueva vivienda en Vigo en muchos años. Y, además, es en esos ámbitos en los que va la totalidad de la vivienda protegida”, manifestó. Añadió que “hay 2.000 viviendas unifamiliares construidas en suelo urbano en todas las parroquias que quedarán en suelo rústico, lo que dificultará su reforma o ampliación y hundirá su valor”.

Una página en Facebook de la Favec

La Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec) ha decidido reactivar la página de Facebook SOS PXOM para avisar a los ciudadanos de los próximos pasos. María Pérez, su presidenta, destaca que, en estos meses, la entidad ha asesorado a más de 23.000 personas por dudas relacionadas con el documento. “Si no se atienden las alegaciones, llegaremos hasta donde haya que llegar. Ya hay un claro ejemplo con un Plan caído, suponemos que el gobierno municipal no querrá que vuelva a suceder”, anota.

Las actuaciones principales

La nueva hoja de ruta del urbanismo olívico, que se prevé aprobar definitivamente el año que viene, contempla inversiones públicas y privadas en urbanización e infraestructuras que ascienden a más de 876 millones de euros. A finales del mes de agosto, Vigo logró la tan ansiada aprobación inicial del PXOM en el pleno municipal.

Entre las actuaciones previstas más sustanciales, sobresalen la edificación de más de 50.000 viviendas –14.500, con algún tipo de protección–, la cobertura parcial de la AP-9, la construcción de una glorieta a la altura de la avenida de Buenos Aires para favorecer la conexión entre el barrio de Teis y su industria con el centro de la urbe, el tramo en Vigo de la futura autovía A-59 a Pontevedra, una carretera para unir el Seminario con el Hospital Álvaro Cunqueiro, la Universidad de Vigo, los polígonos de Balaídos y el PTL, la humanización de la avenida de Madrid, o la construcción de ocho nuevos grandes parques.