Rihanna Currás salva la vida tras caer con su coche 80 metros por un barranco en A Pandiña

Un hueco de unos tres metros de ancho, antes del inicio de la barrera quitamiedos en la peligrosa curva de A Pandiña, en la carretera general PO-551, fue por donde la joven Rihanna Currás se desplomó ayer por la mañana con su coche, cuando circulaba en dirección al centro de Moaña. El aparatoso accidente obligó a un despliegue de los Bombeiros do Morrazo, que tuvieron que excarcelar a la herida y trasladarla a la ambulancia mediante una evacuación en altura, utilizando cuerdas y una camilla nido para poder elevarla por el terreno de una vivienda particular.

En un primer momento fue trasladada al Hospital Vithas Fátima-Vigo y a media tarde al Hospital Povisa para permanecer en observación. Aunque los primeros en llegar al suceso, los agentes de la Policía Local, la encontraron aturdida, la joven estuvo consciente durante el operativo y aparentemente se encuentra fuera de peligro.

El hueco, antes del inicio del quitamiedos, por donde se cayó el coche. / G.N.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.00 horas de ayer. El coche cayó por el hueco antes de una señal de curva peligrosa y el comienzo de la barrera de seguridad. Por suerte no llevó a dar vueltas de campana y recorrió unos 80 metros por la hierba, sorteando varios desniveles que suman una caída cercana a los 30 metros, hasta chocar contra un poste de una viña. Otro conductor presenció el accidente y fue el primero en avisar a los equipos de emergencias. El airbag no saltó, así que todo apunta a que con la bajada fue perdiendo velocidad y el impacto contra el poste no fue muy grande. De todas formas, el vehículo tenía las ruedas traseras en el aire cuando se detuvo. Los cinco efectivos de los Bombeiros do Morrazo que llegaron a la zona tomaron la decisión de excarcelarla por la parte baja de los terrenos, a través del patio de una vivienda particular. No se arriesgaron a bajar por las escaleras mojadas y, para intentar que la herida estuviese inmovilizada en todo momento optaron por elevarla más de 5 metros con las cuerdas para trasladarla a la ambulancia.

Antes hubo que excarcelar a la víctima del coche. Para ello emplearon cerca de una hora, primero bajando el pesado equipo de excarcelación y después asegurando el vehículo con cuerdas a otros postes agrícolas. Pasaron a cortar parte de la estructura del vehículo, un Citroën Xsara Picasso, para desmontar las puertas y poder inmovilizar el cuerpo en la camilla. La subida con las cuerdas duró otros 15 minutos y antes de las 10.00 horas Currás era ya trasladada en el vehículo de emergencias del 061 con su base en Bueu, toda vez que, en un contexto de huelga, la ambulancia de Moaña había sufrido un boicot y tenía las ruedas pinchadas y la de Cangas sufrió una avería en el motor dirigiéndose a la zona, parando en una acera de Tirán y aguardando casi hasta el mediodía por la llegada de una grúa para llevarla a reparar.

Los bomberos elevaron a la moañesa con una camilla de evacuación. / G. NÚÑEZ

Hasta la zona se desplazaron cinco efectivos de los Bombeiros do Morrazo, varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que habilitó un solo carril en todo el tramo de esta pronunciada curva durante las dos horas que duró el rescate, la ambulancia y la Policía Local de Moaña. El operativo llamó a atención de los vecinos del entorno que observaron el rescate, visiblemente asustados, desde la parte alta de la curva.

El hueco por el que cayó el coche nunca estuvo asegurado con una barrera quitamiedos, aunque se trata de un espacio pequeño. Tampoco se había registrado nunca antes un accidente de este tipo desde que, hace décadas, se instalaron las vallas en la curva de A Pandiña. Desde Moaña no se solicitó nunca extender el quitamiedos y la alcaldesa, Leticia Santos, señala que siempre se entendió que ese punto de la carretera autonómica PO-551 “está bien contenida”, lamentando la mala suerte de lo ocurrido.

Desde la Policía Local apuntan también a que no hay informes que indiquen que esa zona era especialmente peligrosa por posibles caídas por el barranco. Los agentes municipales recuerdan algún caso similar hace décadas, antes de las vallas actuales, y no verían con malos ojos extender un poco más el quitamiedos, en vista de lo ocurrido ayer.

Los Bombeiros do Morrazo, formados especialmente en rescates en altura, intervienen con este tipo de sistemas cada vez que acuden a un accidente en un desnivel, “algo que es más habitual de lo que parece en la comarca”. Para recordar un caso similar en Moaña es necesario remontarse al 2010, cuando una conductora cayó con su coche también por u hueco pequeño sin barrera quitamiedos, en ese caso fue en la carretera PO-313, a la altura de Sanchilán y la herida también salvó la vida pese a caer desde unos 30 metros.

Rihanna Currás. / FdV

“Recupérate pronto para ganar Moaña”, trasladan desde su partido a la responsable de los jóvenes

Rihanna Currás accedió al cargo de Secretaria de las Xuventudes Socialistas de la agrupación moañesa del PSOE el pasado mes de noviembre, pocos meses después de cumplir los 18 años. Desde entonces ha asumido protagonismo dentro de los discursos públicos de su formación e incluso intervino en un pleno de la corporación, pese a no ser concejala, para presentar una moción que fue aprobada y en la que demandaba el uso de la inteligencia artificial a la hora de ayudar a los desempleados del municipio a buscar un puesto de trabajo. El pasado mes de marzo se desplazó a Bruselas para participar en el Foro de Jóvenes Socialistas de Europa. Ayer, poco después de confirmar que estaba fuera de peligro, el líder de su partido el líder de su partido y concejal moañés, Mario Rodríguez, le trasladó su apoyo y se muestra optimista con su evolución: “Recupérate pronto, que tenemos que ganar Moaña para gobernar para tod@s l@s vecin@s”, trasladó.

Suscríbete para seguir leyendo