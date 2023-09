El puerto ensaya el gran desembarco

Todo está preparado para que el Puerto de Vigo lleve a cabo este martes día 19 un despliegue logístico y organizativo sin precedentes, que ayudará a escribir una nueva página de su historia al recibir, por primera vez, a cinco cruceros de muy contrastado perfil: desde la mastodóntica ciudad de vacaciones Anthem of the Seas, que puede reunir en sus entrañas a más de seis mil almas, hasta el intimista Scenic Eclipse, uno de los contados cruceros de ultralujo galardonado con seis estrellas, máximo reconocimiento que otorga la industria del sector. Y si no que se lo pregunten a su exclusiva clientela, que llega a pagar 2.600 euros por día de crucero.

Aunque todavía no se conocen los niveles reales de ocupación de los barcos –la Autoridad Portuaria calcula que podrán arribar unas 15.000 personas–, en base a escalas anteriores se puede asegurar que el Anthem of the Seas atracará con no menos de 4.300 pasajeros. Lo hará en su habitual fondeadero del muelle de Trasatlánticos para una escala de siete horas haciendo un alto en su ruta entre Lisboa y Southampton, donde el pasaje culminará un recorrido de once noches a Madeira y las islas Canarias. Compartiendo muelle con el coloso del Royal Caribbean se espera el Disney Dream, con unos 3.000 pasajeros de mayoría estadounidense que regresan a Nueva York desde Southampton en crucero trasatlántico de once noches, que también toca en Lisboa y las islas Bermudas. Caso aparte son los más pequeños del quinteto, los ultralujosos Silver Moon y sobre todo, Scenic Eclipse, que buscarán acomodo en los muelles de Areal y Transversal Oeste respectivamente. La fantasía de Disney amarra en Vigo: súbete a bordo de un crucero de película El primero llega con unos 500 acaudalados cruceristas que proceden de Southampton (algunos incluso desde Islandia, donde arrancó el crucero anterior), en viaje de dos semanas con final en Lisboa, puerto al que arribarán vía Leixões tras dejar Vigo. Por su parte, el exclusivo Scenic Eclipse llega a la ciudad con 150 privilegiados pasajeros que disfrutan de un recorrido de once noches entre Copenhague y Lisboa, con la isla alemana de Sylt, Cowes, Saint-Malo, Douardenez, Vigo y Leixões como puertos intermedios. Finalmente, el muelle de Comercio acogerá al Ambition, en su primera visita a Vigo. Se trata del nuevo barco del operador británico Ambassador Cruises, para el que comenzó a navegar este mismo año tras posponer su estreno seis meses, debido a que hace un año fue fletado por el gobierno escocés para dar acogida en Glasgow a refugiados ucranianos que huían de su país por la guerra. Este barco es el antiguo Grand Mistral del desaparecido operador español Iberocruceros, que pasó por Vigo en setiembre de 2003 y mayo de 2012. Ahora lo hace bajo nuevos colores, con cerca de un millar de cruceristas en viaje de 17 noches a puertos del Mediterráneo con principio y final en Falmouth, en el que el puerto de Vigo es la primera parada del recorrido, al que llegará con aproximadamente un millar de pasajeros. 'Norwegian Gem' y 'Azamara Pursuit', avanzadilla de lujo de la histórica escala del martes Doble escala para abrir boca Como adelanto a la histórica jornada que el próximo martes reunirá por primera vez a cinco cruceros en el puerto de Vigo, este sábado el muelle de Trasatlánticos recibió a dos “teloneros” de lujo: Norwegian Gem y Azamara Pursuit. El primero llegó con 2.224 pasajeros, informó Incargo Galicia; el segundo, con con 555 pasajeros y 384 tripulantes, de acuerdo a Begé Marítima. Habría que remontarse al mes de abril de 2011 para dar con el récord anterior, establecido en aquella ocasión por Ryndam, Celebrity Eclipse, Boudicca y MSC Orchestra en un año histórico para el puerto vigués, ya que a aquel póker de ases habría de sumársele otros hitos, como el del mayor registro de escalas, 118, así como la temporada en la que el puerto vigués recibió más cruceristas, un total de 253.637. Ninguno de estos dos últimos récords ha sido batido a día de hoy. Desde entonces el puerto olívico ha venido navegando con viento de proa, bajando sus cifras año tras año hasta tocar fondo en 2018 con 64 escalas, aunque en el presente año volverá a superar la barrera de los 200.000 pasajeros al igual que sucediera en 2012 y 2015. Por otra parte, cancelaciones de diversa índole, hacen que difícilmente se consiga superar otra sicológica barrera: la inicialmente prevista de 100 atraques. Aun así la presente temporada será con mucho la mejor en términos absolutos de los últimos 11 años. Coordinación en la puesta a punto Puerto de Vigo, Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra ultiman los detalles para la quíntuple escala. As Avenidas ofrecerá actuaciones de animación tradicional y dos foodtruck con comida gallega, además de un photocall y sorteos.