“Los deportes de contacto te dan calma”

En 2020 se convirtió en la primera, y por ahora única, gallega en competir en un campeonato Europeo de grappling, donde consiguió un doblete de medallas de bronce en las modalidades de grappling y grappling gi tras proclamarse campeona de España en ambas disciplinas y en MMA. La viguesa Sara Viéitez, de 30 años, busca ahora abrirse camino en el circuito profesional, en el que ya lleva dos combates.

– ¿Cómo ha sido su trayectoria en los deportes de combate desde que comenzó hasta que se proclamo campeona de España de MMA y grappling?

– Empecé a los catorce años con lucha libre olímpica; a los 16 me concedieron una beca en el Centro Galego de Tecnificacion Deportiva, donde estuve hasta los 18, y luego ingresé en la Blume, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Madrid, donde estuve hasta los 23. A raíz de que no me convocaron para el Europeo sub-23 pese a ser campeona de España, me aparté de la lucha y a los dos años, ya de vuelta en Vigo, empecé a interesarme por el grappling y las MMA. Me engancharon y a los dos años, en 2020 me proclamé campeona de España. Fui al Europeo y conseguí dos medallas de bronce, en grappling y en grappling g, el que se hace con kimono.

– ¿Qué le atrajo en un principio de las MMA respecto a lo que había practicado hasta ese momento?

– Me enganchó que abarca muchas disciplinas que tenía que aprender y me movió la motivación por un deporte en que el que también podía meter mi lucha. Del grappling me interesó que tenía finalizaciones de derribo que en lucha no se dan: técnicas de estrangulamiento o de luxación de articulación, que no llegan a darse porque el rival palmea tres veces, con lo cual se rinde. Luego ya pasé a las MMA y ya tuve que aprender golpeo, del que no tenía base.

– ¿Por qué decidió abandonar el circuito amateur para probar en el profesional y cómo se ha preparado para ello?

– Al conseguir medalla en el europeo y ver que ya habían peleado con todas las chicas de mi peso que había en España en ese momento, me veía capacitada para abandonar el circuito amateur y dar el paso a profesional. Hace año y medio me vine a Sevilla, al club Sutemi MMA, para entrenar con Enrique Wasabi, el primer peleador español que fue a la UFC, un referente a nivel nacional con el que viene mucha gente a prepararse. En el gimnasio somos casi doscientas personas entrenando en diferentes disciplinas. Por otra parte, mi manager, Pedro Faustino, que lleva muchos peleadores a nivel mundial y que me había contactado hacía años, me buscó la oportunidad de debutar a nivel profesional.

Sara Viéitez durante un entrenamiento / Cedida

– Cómo han sido sus experiencias en los combates profesionales que ha peleado hasta el momento?

– Debuté en septiembre en Miami con Combate Global, una de las grandes promotoras a nivel mundial. El combate fue en un plató de televisión, en un programa que se emite en varios canales, como Univisión, y en pasarelas de pago. Peleé con la chilena Fernanda Orellana, también debutante en mi categoría (52,2 kilos, el equivalente a 115 libras), y perdí por un error que cometí en el suelo. Aunque el resultado no acompañó, la experiencia de entrar en el circuito profesional fue muy emocionante. Mi segundo combate fue el pasado sábado 9 de marzo en la isla de La Palma contra la canaria Mara Martín, a la que gané.

– ¿Cuál es su meta y qué posibilidades ve de conseguirla a medio plazo?

– Mi sueño es llegar a la UFC y poder vivir de esto, algo que requiere años y mucho esfuerzo. Para eso tengo que conseguir un récord bueno, buenos resultados, para tener un buen caché.

– Su aspecto no responde a la imagen preconcebida de una luchadora ni tampoco su actitud serena.

– La gente tiene una imagen de las luchadoras que no se corresponde con la realidad; hay muchas chicas en esto a las que les gusta ir monas. La calma es algo que te dan los deportes de contacto, igual esa rabia o mal humor los sueltas entrenando y fuera del gimnasio eres una persona pacífica que evitas cualquier conflicto. En general practicar cualquier deporte te hace ser mas tranquilo y alegre. A la gente le diría que no prejuzgara, que vaya a ver una competición o un entrenamiento, que aunque vean que es un deporte violento, te forja muchos valores: respetamos a nuestro rival ante todo y lo que sucede dentro de la jaula se queda ahí.

– ¿Asume que puede acabar los con combates con daños físicos?

– De momento no he tenido ni un moretón ni un corte, los combates se resolvieron por finalización. Lo habitual es que acabes por lo menos con un ojo hinchado, algo que sucede más entrenando, cuando hacemos sparring, que en los combates. Yo he ido muchas veces con un ojo morado por la calle.