¿Dónde está “Romasanta”?

Encarnó a Romasanta, el “lobishome” de Allariz, en la película del mismo nombre rodada en Galicia hace veinte años, y ya entonces era conocido por sus papeles en películas como “Los gritos del silencio” (1984), “Warlock” (1989), “Leaving Las Vegas” (1995), “The Million Dollar Hotel” (2000), “Aracnofobia” (2000) y, sobre todo, “Una habitación con vistas” (1985), ganadora de tres premios Óscar. El actor británico Julian Sands (Otley, Inglaterra, 1958), permanece desaparecido desde el 13 de enero, poco después de haber cumplido los 65 años, cuando caminaba por las montañas de San Gabriel, a unos 80 kilómetros al noreste de Los Ángeles (EE UU). Su búsqueda se reanudó hace unos días, sin éxito. “El sábado 17 de junio de 2023 continuaron los esfuerzos de búsqueda en curso en Monte Baldy para el excursionista desaparecido Julian Sands. Desafortunadamente, el señor Sands no fue localizado”, informó el departamento del sheriff del condado de San Bernardino (California) en un comunicado de prensa.

Ya se han realizado 8 operaciones de búsqueda del actor, en las que se han empleado más de 500 horas. En la última de ellas participaron 80 personas, entre voluntarios y fuerzas de seguridad, además de helicópteros y drones. La zona aún conserva depósitos de hielo y nieve de tres metros de profundidad, así como barrancos empinados que hacen difícil cualquier esfuerzo de localización. El día de su desaparición, en enero, se registraban condiciones climáticas extremas y había riesgo de avalanchas en la zona, situada a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar. En la zona hay también presencia de animales salvajes peligrosos, como pumas. Padre de tres hijos, fue la esposa de Sands, la escritora y periodista Evgenia Citkowitz, la que denunció su ausencia a las autoridades.

Sands atesoraba una amplia experiencia como montañero aficionado y ya había pasado por situaciones extremas. En una entrevista concedida al diario británico “The Guardian” hace tres años, relató que el momento en que más cerca estuvo de la muerte fue a principios de los 90, en los Andes:

"Estábamos atrapados en una tormenta atroz por encima de los 20.000 pies con otras tres personas. Todos estábamos muy mal. Algunos tipos cercanos a nosotros perecieron; nosotros tuvimos suerte”

Precisamente en una entrevista que Sands ofreció a FARO durante el rodaje de “Romasanta” en A Fonsagrada (Lugo), en agosto de 2003, aludió a su gusto por la aventura en la montaña. Cuando el periodista Alberto Quian le preguntó por la dureza del rodaje en la montaña lucense, a más de 40 grados de temperatura, el actor británico reconoció que la experiencia estaba siendo “muy dura para todos”, pero destacó el lado positivo: “Para mí ha sido un estímulo –aseguró a FARO–. Entre otras cosas, soy aficionado al montañismo y estoy acostumbrado a vivir situaciones extremas”. Al preguntarle si no hubiese preferido rodar en un paraje menos agreste y en unas condiciones más livianas, respondió que no: “Ya no tendría el mismo feeling. El aquí y el ahora es lo único que importa”, sentenció.

En “Romasanta, la caza de la bestia” (Filmax), Sands encarnaba al legendario hombre lobo de Allariz, Manuel Blanco Romasanta, considerado por muchos el primer psicópata asesino de la historia de España. Aquel rodaje a las órdenes del director Paco Plaza –catalán con raíces gallegas por parte de su madre– supuso la primera visita a Galicia de Sands, que definió entonces esta comunidad como “una tierra muy salvaje, muy extraña y fuerte, muy potente. Maravillosa y muy distinta al resto de España”.

La película “Romasanta, la caza de la bestia”, coproducción hispano-italiana y británica de terror estrenada en 2004, está basada en la novela del escritor gallego Alfredo Conde, cuyo argumento está a su vez inspirado en la historia real de Manuel Blanco Romasanta, conocido como “El hombre lobo de Allariz”. El rodaje se desarrolló entre el 28 de julio y el 29 de septiembre de 2003 en diversas localidades de Barcelona y Galicia, entre ellas A Fonsagrada. Ganó el premio al mejor director en el Festival de Cine de Málaga y tuvo dos nominaciones técnicas (fotografía y efectos especiales) en los Goya de 2004.

Los dos días de rodaje en A Fonsagrada fueron infernales, como relataron los periodistas de FARO desplazados al lugar: mediados de agosto, sol abrasador, 40 grados de temperatura y una altitud de mil metros sobre el nivel del mar. “Les dije a mis compañeros que aquí no haría tanto calor como en Barcelona. Ahora me quieren matar”, bromeó Paco Plaza. Se produjeron varias lipotimias. Además, los servicios de emergencia tuvieron que atender a un herido, después de que uno de los caballos de los policías que perseguían a Romasanta (Julian Sands) cayó sobre uno de los figurantes fonsagradinos, causándole diversos traumatismos.

Elsa Pataky, que acababa de cumplir 27 años, encarnaba en “Romasanta” a Bárbara García, una joven de un pueblo de Galicia en 1850, que se enamora de Manuel Blanco Romasanta y descubre que asesinó a su familia, por lo que busca venganza. “Esta película está siendo la más dura de mi vida”, le dijo la actriz madrileña a FARO. “Yo creía que sería genial venir a Galicia, pero está siendo más duro de lo que pensábamos”, señaló, en relación a las altas temperaturas.

Veinte años después, el actor que disfrutó, pese al intenso calor, del monte gallego, permanece desaparecido en la montaña californiana. Tras cinco meses de búsqueda infructuosa, la familia de Julian Sands lleva tiempo resignada y solo quiere recuperar sus restos para darle sepultura a quien, para Galicia, siempre será el Romasanta de la gran pantalla.