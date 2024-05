La mujer que ilumina el universo

Todos podemos soñar a lo grande. Eso sí, para que los sueños se cumplan no sirve con cruzar los dedos y esperar a que el destino o la buena suerte hagan su papel. Los grandes deseos requieren grandes esfuerzos, mucho (muchísimo) trabajo, perseverancia y bastantes sacrificios. Y, a veces, se cumplen.

Begoña Vila (Vigo, 1963) es un ejemplo de ello, una perfecta inspiración para todos aquellos niños -y más aún niñas- que sueñan con explorar el espacio, con llegar a donde nadie ha llegado, con descubrir nuevos mundos.

Ella lo está haciendo. Ella, una niña que vivía a las afueras de Vigo, de padre carpintero, de Zamáns, y madre ama de casa, nacida en Seoane. Una niña, la mayor de cinco hermanos, que se empeñó en estudiar las estrellas y las galaxias cuando ni siquiera sabía si existía una carrera para ello. Una niña que, trabajando a destajo, superando numerosas barreras y momentos muy duros, ha logrado convertirse en reputada ingeniera jefa de sistemas de la NASA, que ha sido parte de la coordinación del funcionamiento de todos los instrumentos y desarrollado el sensor guía del telescopio James Webb, continuador del mítico Hubble, que está aportando a la humanidad las más detalladas imágenes del Universo hasta el momento. Una astrofísica que nunca se amilanó ante los retos más difíciles y que, ahora, está volcada en una nueva meta: el telescopio que esperan lanzar en 2027 y que, por primera vez, tiene nombre de mujer: el Nancy Grace Roman.

Única española que ha recibido dos medallas a la excelencia de la NASA, premio María Josefa Wonenburger, viguesa distinguida, embajadora honoraria de la Marca España, pero, sobre todo, Begoña brilla por la ilusión y pasión que desprende al hablar de su trabajo.

Sí recuerda Begoña que, de niña, solía salir las noches sin nubes a mirar el cielo y fascinarse con el espectáculo. “Pero también me encantaba la Historia, la Literatura… Era una niña muy estudiosa y curiosa”, asegura. “Mis padres, aunque tuvieron una formación muy limitada, daban un enorme valor a la educación y, a diferencia de otros de la época, no hicieron diferencias con sus hijos fueran hombres o mujeres. Además, valoraban mucho el esfuerzo y me inculcaron, también, la humildad”, agradece.

Tras estudiar con las Jesuitinas y tener una profesora de Física “muy inspiradora y, además, muy atractiva”, un buen referente, finalmente decidió estudiar Física y Química en Santiago. Tres años después dio el salto a Tenerife para especializarse en Astrofísica. “Cuando yo fui solo éramos ocho o diez alumnos, luego ya creció muchísimo, y fue una maravilla acceder por primera vez a los telescopios, subir al observatorio del Teide… Viví experiencias increíbles”, recuerda.

Allí, la viguesa estudió con la también gallega Minia Manteiga, amigas ya en Santiago, y después decidió hacer su doctorado en Inglaterra, con una beca que consiguió en el Centro Jodrell Bank de Astrofísica.

“Fue fascinante trabajar por primera vez con un telescopio de Radio, que utilizan otra longitud de onda diferente de los telescopios ópticos que yo había visto hasta entonces; era otra forma de ver las galaxias y el Universo”, apunta.

La viguesa confiesa que habituarse a un nuevo país, a un nuevo trabajo, a hablar con la familia por teléfono, es siempre duro. “Yo soy muy de decir sí a los nuevos retos, siguiendo a mi instinto, no quiero arrepentirme de no haber hecho cosas, pero no se puede negar que es dura la falta de apoyo emocional al vivir lejos”, advierte.

Y de Inglaterra, la siguiente maleta fue para irse mucho más lejos, hasta Ottawa, donde Vila fue contratada para trabajar con la Agencia Espacial Canadiense y desarrollar dos de los instrumentos del Telescopio James Webb, que se realizó con aportaciones de las tres agencias espaciales: la europea (ESA), la canadiense (CSA) y la estadounidense (NASA).

A Canadá, Begoña no viajó sola. Lo hizo ya con su propia familia, ya que en Inglaterra se casó -con un físico de la atmósfera- y tuvo a sus dos hijas. Una familia que se ampliaría ya en el otro continente con otro hijo.

La maternidad no fue sencilla para una pareja con trabajos tan absorbentes y con un nuevo cambio de residencia y de trabajo, pero Begoña asegura que “son sacrificios hechos con mucho amor y con el apoyo de ambos”. La astrofísica confiesa que la culpabilidad por no poder estar con sus hijos todo el tiempo que querría muchas veces le pesaba, pero asegura que ahora, echando la vista atrás, se da cuenta de que los hijos valoran su trabajo y se sienten muy orgullosos de ella. Todos tienen carrera universitaria pero aunque valoran las Ciencias, ninguno ha seguido exactamente sus pasos.

Además, en Canadá la viguesa pasó del trabajo en la universidad, como investigadora y docente, a ser ingeniera de sistemas en una empresa espacial privada. “No a todos gusta ese papel, pero para mí fue todo un descubrimiento comenzar a trabajar con profesionales de distintas especialidades y tener una visión general de todo lo que es necesario para lanzar un telescopio al espacio”, asegura.

Su brillante trabajo llamó la atención de la NASA, que la reclutó hace once años para continuar los trabajos hasta poner en órbita el James Webb. Al Centro de Vuelo Espacial Goddard, cerca de Washington, la viguesa se mudó sin su familia tras una difícil decisión. “Mis hijos ya estaban en la universidad o a punto de empezar y no quería cambiar sus vidas. Además, en esa etapa tuve que participar en muchas pruebas de vibración, acústica, electromagnéticas y ‘pruebas frías’, unos test en los que se duplican la temperatura, el vacío y condiciones que los instrumentos van a tener en el espacio para comprobar que funcionan como deben; son pruebas muy complicadas en las que te encierras durante días a tiempo completo… Algo que con la familia cerca se hace aún más complicado”, describe.

Momentos de mucha tensión, frustraciones… pero también enormes alegrías. A lo largo de su carrera, Begoña ha vivido momentos de absoluta felicidad, como el día del lanzamiento del James Webb, que fue el 25 de diciembre de 2021, y que la gallega retransmitió en español desde la Guayana Francesa y toda su familia siguió desde distintos puntos del mundo, incluido, por supuesto, su Vigo natal.

También se muestra muy ilusionada por el buen funcionamiento que durante estos dos años están mostrando los instrumentos del telescopio, especialmente su “niño”, el sensor de guía, el “GPS” del telescopio, y las emocionantes imágenes que está enviando y analizan los científicos.

“Hace 50 años pensábamos que habría otros planetas alrededor de otras estrellas, pero no teníamos prueba. Ahora se conocen unos 5.000 planetas que giran alrededor de otras estrellas, aunque la mayoría no reúnen las condiciones para albergar vida como la que conocemos. Buscamos planetas rocosos, que tengan atmósfera, y agua líquida -Webb es capaz de ver si un planeta cumple esos requisitos, pero necesitamos más candidatos y será el Roman, también mirando en el infrarrojo, capaz de aportarnos imágenes de 100 a 200 veces más amplias que las de Webb y Hubble, quién nos permitirá detectar más de 100.000 planetas y nos dará también información muy importante para entender en qué consiste la materia y la energía oscuras”, explica.

Además, la viguesa también está poniendo los primeros cimientos en el Telescopio de Mundos Habitables, que no se lanzará hasta dentro de 30 años pero que ya hace soñar a los expertos con avances inimaginables al combinar el sistema de espejos de Webb y el coronógrafo de Roman. “Irá más a tiro fijo para hallar planetas parecidos a la Tierra, aunque no significa que seamos capaces de llegar a ellos… Eso ya queda para las próximas generaciones, pero este trabajo a largo plazo te hace mantenerte joven e ilusionada”, afirma.

Begoña se siente afortunada observando las estrellas desde la Tierra, pero confiesa que le gustaría un día tener la oportunidad de cambiar la perspectiva. “Tengo amigos astronautas que me han contado lo extraordinaria que es la experiencia de ver nuestro mundo desde el espacio; cuando los vuelos de Virgin o Axiom sean más asequibles, me apunto”, concluye con una gran sonrisa.

Las pioneras: Henrietta Swan Leavitt, la medidora del cosmos

Henrietta Swan Leavitt. / FDV

Henrietta Swan Leavitt (Massachusetts 1868-1921) se graduó en el Radcliffe College, una universidad para mujeres asociada a Harvard. Aunque ellas no tenían acceso a los telescopios, entre 1885 y 1927 el observatorio de Harvard contrató a 80 mujeres para estudiar fotografías astronómicas y medir posiciones y brillos de estrellas. Cobraban 25 centavos la hora, el sueldo de un sirviente doméstico. Entre las llamadas “calculadoras de Harvard” se encontraba Henrietta, que se encargó de estudiar un tipo de estrellas que brillaban y se oscurecían a intervalos, las cefeidas. Henrietta se dio cuenta de que existía una relación entre el brillo aparente de estas y su periodo de variación. Gracias a sus trabajos fue posible computar las distancias a galaxias remotas. Estos descubrimientos fueron publicados en una circular del Observatorio de Harvard en 1912 y, aunque el artículo iba firmado por el director del observatorio, mencionaba a “Miss Leavitt”. Murió de cáncer a los 53 años.

