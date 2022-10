El estreno del “Evrima” activa el pago ya de más de 400 millones avalados por el Estado

Pasaron 987 días desde que el primer crucero de la marca The Ritz-Carlton Yacht Collection tenía que haber celebrado su viaje inaugural y el que, finalmente, se produjo el pasado sábado. Un periodo durante el que se duplicó el coste de la construcción, que convirtió a una ramificación de fondo Oaktree en la propietaria de Hijos de J. Barreras y que precipitó la liquidación del mayor astillero privado de España. El buque Evrima –inicialmente bautizado como Azora, casi como el yate del dictador Franco– iba a ser el banco de pruebas para convertir al naval de Vigo en una referencia internacional para los minicruceros de ultralujo, pero se convirtió en un destello fugaz que parasitó de una empresa ya debilitada, de un fragmentado ecosistema de auxiliares y del erario público. La incursión de la cadena hotelera filial de Marriott International en el segmento marítimo no habría tenido lugar de no haber recibido, por cuatro veces, el respaldo del Gobierno central. Ahora, una vez que ha empezado a generar ingresos por la venta de billetes, empieza a correr un periodo de 12 años para la devolución de un enorme préstamo sindicado. El riesgo para Cesce, mayoritariamente público, y por tanto para España, supera los 400 millones de euros.