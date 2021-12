Ritz enreda la venta de Barreras con una tercera fecha límite que apunta a Reyes

El silencio por parte de Kroll de cara a la opinión pública es sepulcral. El celo con el que se está tratando la venta de Hijos de J. Barreras hace que la consultora, que gestiona el astillero desde verano, no se pronunciase abiertamente ni cuando se logró a mediados de este mes el contrato con la italiana RFI para la construcción de un ferri de 150 metros por 74 millones de euros. Aunque este silencio no alcanza solo a los medios.

Responsables de la firma se reunieron ayer por videoconferencia con la Xunta, una cita en la que el objetivo era conocer las ofertas y, al menos, la orientación final sobre qué compañía de las tres era la elegida para hacerse cargo de la mayor atarazana privada de España: Astilleros Gondán, Marina Meridional o Astilleros Armón. El resultado es que no hubo “ni propuesta ni informe definitivo”. Pese al cierre del plazo la semana pasada para presentar las propuestas definitivas (y mejoradas), Kroll informó que éstas todavía se encuentran “en fase de definición”. De hecho, la gestora comunicó a los postores que no les va a dar tiempo a rematar todos los trámites antes de final de año, con una nueva fecha que apunta al día de Reyes. Un nuevo enredo auspiciado por los actuales dueños de Barreras (Cruise Yacht, que utiliza Ritz-Carlton Yacht Collection como marca comercial) para un proceso que parece no tener fin y que mantiene en vilo a la industria naval española y, en particular, a la ciudad que alberga al histórico astillero.

El nuevo límite fijado por Kroll y trasladado a Armón, Gondán y Marina Meridional llega ante la imposibilidad de la firma para culminar todos los trámites necesarios. Sin embargo, la fecha es ya la tercera desde que comenzó el procedimiento que, desde un principio, apuntaba a concluirse de la forma más rápida posible. El primer plazo definitivo para presentar una oferta vinculante, el 3 de diciembre, había supuesto un anticipo respecto a la fecha original; la siguiente fue la del pasado miércoles, a las 20.00 horas, con el objetivo de que las tres compañías mejorasen sus propuestas tras la firma del ferri de RFI.

Xunta y comité de empresa solo apoyarán un proyecto con pedidos y mantenimiento de empleo

Más allá de la incertidumbre generada –una vez más– en torno a la venta, la medida no supondría un problema desde el punto de vista legal toda vez que Hijos de J. Barreras sigue blindada ante una eventual demanda de concurso necesario hasta finales de febrero. Eso se debe a la ampliación del Gobierno sobre los plazos para evitar este tipo de medidas por la pandemia de COVID. Lo que sí parece claro es que el contrato de Kroll, que finaliza a priori este viernes, deberá ser aumentado al entrar el procedimiento en 2022.

Otra cuestión es cómo puede afectar este nuevo retraso a los contratos y cartas de intención firmadas por las tres ofertantes e incluidas en sus ofertas para hacerse con Barreras. Los presupuestos para construir barcos tienen cada vez una fecha de caducidad más corta debido a la subida de las materias primas, principalmente el acero.

Ahí podría tener problemas, por ejemplo, Gondán, que puso sobre la mesa un encargo de la naviera Østensjø Rederi para hacer cuatro buques del sector offshore. Armón también tiene firmados pedidos, que se sumarían a su ya de por sí extensa cartera formada por 14 unidades (a los que suma el nuevo buque del IEO). Marina Meridional, por su parte, podría tener también entre dos y cuatro barcos apalabrados. Ya en su momento había anunciado 37 encargos por valor conjunto de 240 millones para Astilleros San Enrique, en las instalaciones de Factorías Vulcano, aunque no se llegó a concretar ningún pedido.

La cita de Kroll con la Xunta, en la que estuvieron representantes del Igape, Xesgalicia y el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, no fue la única del día. A petición de CCOO, el comité de empresa de Barreras también se reunió con la Administración gallega, y según fuentes sindicales ambas partes coincidieron en la idea de que solo apoyarán un proyecto que garantice carga de trabajo y el máximo mantenimiento de empleo, además de abogar “por una empresa con experiencia”.

Tanto sindicatos como Xunta reclaman conocer el documento con las propuestas antes de dar traslado a la jueza, que en última instancia decidirá

Por su parte, UGT envió un escrito a Kroll en la que resaltaron que “es imprescindible convocar a la parte social” antes la decisión final. El sindicato, mayoritario en Barreras, resaltó la actitud “responsable” de los empleados en los últimos meses, “evitando la conflictividad” para “evitar enturbiar el proceso de presentación de ofertas”. “Apostamos por hacer las cosas de manera consensuada donde los intereses de las personas trabajadoras tienen que estar garantizados”, insistieron desde UGT

Industria, sindicatos y patronal abordan el futuro de la formación en el naval Al margen de las reuniones con el comité de empresa de Hijos de J. Barreras y Kroll, la Xunta también se citó ayer las patronales y los sindicatos para abordar las demandas de formación del naval gallego ante un escenario en el que los distintos actores detectan “falta de personal”, al tiempo que reclaman carga de trabajo para los astilleros.El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, y la titular de Emprego, María Jesús Lorenzana, se reunieron con representantes de la CEG, CC OO y UGT, Cecap, Asime y Aclunaga. Conde reivindicó la apuesta del Gobierno gallego por la formación como “clave” para preparar al sector ante el nuevo escenario de transformación digital y sostenible.Lorenzana, por supuesto, subrayó que el objetivo del Ejecutivo autonómico es, en este ámbito, “cruzar la formación para el empleo con la demanda del empleo”, con el ánimo de adecuar ambas variables.

Prothero pierde a Krämer, su paladín financiero en el proyecto Ritz-Carlton

El directivo, que actuaba como enlace entre Oaktree y el canadiense, dimite de todos sus cargos en Cruise Yacht Upper Holdco, dueña última de Barreras

La noticia ya no resulta extraña, pero no por ello es menos importante. Una nueva pieza clave del proyecto The Ritz-Carlton Yacht Collection se baja –nunca mejor dicho– del barco. O, en este caso, lo apean. Andreas Krämer, el paladín financiero de la iniciativa naviera de Douglas Prothero ha dimitido de todos sus cargos en Cruise Yacht Upper Holdco, firma que figura en el registro de Malta como dueña última de Hijos de J. Barreras a través de la empresa Cruise Yacht YardCo. Fuentes cercanas al proyecto señalan que Krämer, director gerente de Oaktree Capital, ha sido cesado por los continuos retrasos y pérdidas asociados a la construcción del Evrima.

La que fuera una de las caras conocidas del plan para crear una flota de al menos tres cruceros, presente tanto en el anuncio de la primera unidad como en la firma de la segunda (que no se llegó ni a comenzar) da un paso atrás. El documento al que ha tenido acceso FARO recoge que Krämer dimitió de los puestos de director, representante legal y judicial de la firma, en la que continúan otras dos personas vinculadas al fondo: Thomas Andrew Jaggers y Karim Khairallah, ambos británicos.

Andreas Krämer es el que ha respaldado en todo momento el proyecto de construcción del crucero que abandonó la ría de Vigo y Barreras rumbo a Astander y el que empujó a la firma olívica a solicitar ayudas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ha estado varias veces en el astillero de Santander y figuraba como enlace entre el fondo y Prothero.

Antes de unirse a Oaktree en 2011, Krämer estuvo durante cinco años en la firma gestora de capital privado Cognetas y otros cinco en la división de banca de inversión de Morgan Stanley. Tiene un título de posgrado en administración de empresas de la Universidad de Mannheim, Alemania, y ganó una beca para estudiar un máster en la misma materia de la Universidad de Florida.

Uno más

La salida de Krämer del proyecto es una más en torno al proyecto naviero que emplea la marca de la prestigiosa cadena hotelera The Ritz-Carlton. En el centro de la cascada de nombres está el principal impulsor de esta línea de cruceros, el canadiense Douglsa Prothero. Hierático, en Barreras ha cambiado más de directivos que de corbata. Lars Classen, Francis Dawson, Luca Milani, Christer Schoug, Liam Campbell, Eric Bredhe, Victor Cai, José Rosado… La nómina es muy extensa, tan numerosa como la lista de modificaciones que se hicieron a bordo del Evrima durante su paso tanto por Barreras como ahora en Astander.

El último había sido Brian Swensen, que el pasado verano llegaba con 25 años de experiencia a sus espaldas y procedente de la naviera Silversea Cruises. El pasado mes dejó su puesto, dicen, por orden de Prothero.

A esta lista cabe sumar también la que conforman la decena de capitanes que ha tenido ya el Evrima. Un barco que todavía no ha navegado.