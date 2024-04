Cultivar el arte de convencer desde el instituto

Las competiciones de oratoria y debate no tienen demasiada tradición en el sistema educativo público gallego. Es algo que los docentes echan de menos. “La nueva ley pide que fomentemos el pensamiento crítico en contextos formales, pero luego no se traduce en nada”, expone Elena Nieto Domínguez, profesora de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto de Educación Secundaria (IES) República Oriental do Uruguai. (ROU) Ante la existencia de un solo torneo de debate para estudiantes de secundaria en Galicia, el Parlamento Xove, esta docente ha decidido organizar una competición similar en la ciudad de Vigo. En la primera edición, que comenzó ayer en el Auditorio Municipal, han participado 24 alumnos de cuatro centros, repartidos en seis equipos.

En la cita se midieron dos equipos del IES A Guía, uno del Alexandre Bóveda, otro del Álvaro Cunqueiro y dos del ROU. Estos tres últimos fueron los vencedores de la primera ronda y competirán en la final el lunes.

¿Los Estados deben limitar el desarollo de la inteligencia artificial? Ese es el tema que estos alumnos tenían que analizar para luego debatir con el objetivo de convencer. Debían preparar tanto la postura que defiende el “sí”, como la que respalda el “no”. Hasta que suben al escenario no saben con cuál les toca persuadir. “Es más difícil defender algo con lo que no estás de acuerdo, pero también llevamos tanto tiempo haciendo las dos cosas, que ya sale de seguido”, explica Antón Álvarez, de 16 años.

Junto a Adrián Garabatos (15), Eiroa Raimúndez (15) y Pablo Rodríguez (16), explica que acuden al club de debate como una actividad extraescolar, dos o tres horas los miércoles por la tarde e, incluso, emplean los recreos. Lo hacen con gusto. “Se aprenden cosas muy necesarias, la oratorio y el raciocinio crítico es muy importante”, destaca Eiroa. “Lo que hemos aprendido son cosas que en clase ni siquiera las trabajamos”, cuentan.

Informados

Están al día de la actualidad. ¿Y hablan de ella con sus amigos? “Depende de si surge, pero no solemos hacerlo”, confiesa uno. “Depende con qué amigos y del tipo de conversación”, apunta otro. “Suele haber muchos prejuicios acerca de lo que saben los chavales”, lamentan y añaden que “se tiende a quitar valor a lo que decimos, deberíamos tener más voz”.

En el equipo al que se enfrentaron ayer, del Alexandre Bóveda, sostienen que, en general, “la gente actualmente se informa mal o simplemente buscan por encima”. A Mónica Rodríguez (14), Andrés Martínez (15), Guillán Costales (14) y Cayetana Román (15) les gusta “estar informados de la actualidad” y “tener conocimiento al hablar en sí de temas”. Para ellos es muy importante tener cultura general y argumentos para cualquier momento, “no solo para un debate, sino mismo para debatir en la mesa de tu casa, mientras comes”. “Uno de los aspectos más importantes es ser convincente, tener ese carisma, esa elocuencia para convencer a las personas de lo que estás defendiendo”, sostienen.

Creen que va a ser fundamental para cualquier profesión y ya ahora, en su etapa formativa. “Ayuda mucho sobre todo en clase. Ahora en la ESO, en Bachiller y en la Universidad se habla mucho en público y, así, partes con una base”, subrayan.

Una cita que quiere crecer

Les puntuaron expresión verbal y no verbal –fluidez, entonación, vacilaciones, gestualidad...–, contenido –información aportada, claridad, capacidad de captar la atención...–, argumentación –si es convincente, preciso...– y originalidad. También tienen que demostrar un buen manejo de los tiempos para evitar penalizaciones. El deseo de los organizadores es que la próxima edición sea gestionada ya desde el Concello por la Concejalía de Educación y crezca en participación con una mayor difusión.

