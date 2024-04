Patrimonio valida el PXOM: su “OK” final solo depende de dos informes del Estado

Paso de gigante en la tramitación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) hacia su aprobación definitiva y posterior entrada en vigor. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependiente de la Xunta de Galicia, emitió un informe favorable en el que insiste al Concello de Vigo en la necesidad de que incorpore información ya recogida en el documento presentado para la aprobación inicial y, a mayores, le reclama que modifique el emplazamiento y la altura de los edificios de vivienda protegida previstos en el ámbito de Santa Cristina-Bagunda (Parque central) porque “deturparían o contorno e limitarían a contemplación” del conjunto parroquial –la iglesia y el adro–.

El visto bueno de Patrimonio supone el punto final del recorrido del escrito en este departamento autonómico. Para la aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral, el Concello debe recibir los dos informes preceptivos del Gobierno central –Aviación Civil y Telecomunicaciones–, sin los cuales la administración autonómica no puede informar el documento, paso previo a su validación final y entrada en vigor. “La Xunta cumple su compromiso para acelerar al máximo los plazos de aprobación del PXOM de Vigo, una labor en la que siempre ha sido escrupulosa y ha trabajado para que la ciudad tenga cuanto antes un documento urbanístico de la máxima importancia”, reseñó la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

En el informe, notificado al Concello, se solicita al equipo de Abel Caballero que mantenga la ficha referente al Parque de Quiñones de León y el Pazo de Valladares (Castrelos) que ya figuraba en el documento para la aprobación inicial con el objetivo de asegurar su protección. Misma petición para el monte de O Castro y la fortaleza. También reclama mantener en el catálogo del Plan Xeral todos los inmuebles incluidos en el documento para aprobación inicial, “a excepción daqueles cuxa baixa fora solicitada por este órgano sectorial”, así como incorporar el yacimiento Achado da Pereira 2 y la integración en el escrito final del Plan de la fachada de La Metalúrgica, catalogada, en la nueva edificación, no como un elemento exento en la zona verde.

“Por el bien de todos los vigueses, necesitamos un plan urbanístico legalizable y ajustado a la ley para no caer en errores anteriores y que no lo vuelvan a impugnar los tribunales”, apuntó Ortiz, en referencia al Plan Xeral de 2008, tumbado por el Tribunal Supremo en 2015 por incumplir la Xunta el trámite de evaluación ambiental estratégica.

La mayor parte del informe se centra en la necesidad de que el Concello redistribuya el proyecto de vivienda protegida en Santa Cristina de Lavadores para proteger la iglesia y el adro en materia de visibilidad. “Insistimos en que se mantenga el número de viviendas, en ningún caso se deben reducir”, apostilló Ortiz. Se prevén, según fuentes municipales, 200 unidades residenciales a precios más bajos que los del mercado libre.

“As edificacións existentes pola súa posición, dimensións e características deturpan o contorno e limitan a contemplación do conxunto parroquial e dende el, polo que a súa substitución por unha nova ordenación no ámbito considerase unha actuación apropiada e necesaria para recuperar a harmonía e as condicións características do contorno do conxunto catalogado”, recoge el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio, a la vez que señala que “o emprazamento e a altura das edificacións que define a ordenación non dan resposta ás consideracións anteriores de protección do ben, aproximándoas ao adro e pechando as perspectivas dende o mesmo cara ao val”.

“A altura das edificacións sitúase no nivel do cornixa sobre o campanario, baixo o nivel da cúpula que remata a torre, restando a esta a preeminencia que lle corresponde”, incluye Patrimonio en su informe favorable que está “condicionado a que, sen alterar a edificabilidade proposta, se modifiquen os volumes de forma que se garanta unha adecuada transición co conxunto parroquial mantendo a visibilidade da paisaxe, situando as edificacións no terreo de forma que non limite as vistas”.

Las directrices de Patrimonio desencadenaron un cruce de acusaciones entre la Xunta y el Concello –uno más– hace unos dos meses. el gobierno gallego remitió a principios de marzo un comunicado en el que se indicó que la concejala de Urbanismo de Vigo, María José Caride, en un encuentro con la directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, en Santiago, había reconocido como errores la no protección patrimonial del monte de O Castro y la fortaleza y del Parque Quiñones de León. Días atrás, la representante municipal negó rotundamente que el Plan Xeral reduzca la protección en los BIC (bienes de interés cultural) de Castrelos y O Castro y aseguró que Patrimonio no había evaluado la información completa.

Las claves del nuevo Plan

El PXOM traerá bajo el brazo la disposición de suelo para la construcción de casi 51.500 viviendas, de las que 14.390 se prevé que estén sometidas a algún tipo de protección. Expertos en materia inmobiliaria vaticinan que el aumento de la oferta y la exigencia a todos los ámbitos de nueva urbanización o reforma interior del 30% de vivienda protegida contribuirán a reducir los precios de alquiler y compra. Reserva 1,1 millones de m2 de suelo para actividades productivas y terciarias, permite pasar de 1,5 millones de m2 de zonas verdes a 3,3 millones e incrementa un 50% los equipamientos.

Los pasos pendientes 1.Telecomunicaciones y Aviación Civil -Faltan los dos informes de estos organismos, que dependen del Gobierno central, para que la Xunta pueda dar su “OK” final. 2.No es necesario que vuelva a Patrimonio -El Concello deberá tener en cuenta las correcciones que señala la Xunta, pero no volverá a enviar a Patrimonio el Plan para que lo supervise. 3.Aprobación definitiva en el pleno municipal -Antes de recibir el visto bueno de la Xunta, último paso para su posterior entrada en vigor, el Plan deberá pasar por el pleno del Concello.

