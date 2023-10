El Frigoríficos busca su primer triunfo

Traducir juego y sensaciones en puntos y conseguir la que sería la primera victoria de la temporada. Ese es el objetivo que persigue el Frigoríficos del Morrazo en el encuentro que esta tarde (20 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los catalanes Marín Lorente y García Serradilla) afronta ante el sorprendente Anaitasuna, quinto clasificado de la Liga Asobal Plenitude tras encadenar tres triunfos de forma consecutiva. El conjunto cangués aspira a dar continuidad a los dos últimos empates –frente a Benidorm y Viveros Herol Nava– con una victoria que le serviría no solo para ganar puestos en la tabla clasificatoria, sino para liberarse de la posible presión de no haber ganado hasta la fecha.

“Lo único que nos está faltando, aunque es muy importante, es la primera victoria”, razona el técnico madrileño. “Hemos de descargar un poco la presión, porque de juego estoy bastante contento con el equipo”, señala, antes de añadir que “a excepción del primer día, en el que no tuvimos opciones reales de puntuar, en los otros tres pudimos haber ganado. Contra el Nava fuimos por delante en todo el partido, contra el Puente Genil igual...”.

La principal novedad en el Cangas será la entrada de Elcio Carvalho en la convocatoria una vez ha recibido el alta médica tras la grave lesión de rodilla sufrida la pasada temporada. El caboverdiano está listo y Moyano podrá echar mano de él en caso de que sea necesario, incrementando la competencia bajo palos con Jorge Pérez. También entrará en la lista Manu Pérez y Gael, este último en detrimento de un Azurmendi que sufre una microrrotura fibrilar. Los 16 elegidos son, pues, los porteros Jorge Pérez y Elcio; los extremos Dorado, Moisés, Jenilson y Gael; los pivotes Essam, Quintas y Brandao; los centrales Del Arco, Toth y Manu Pérez; y los laterales Fodorean, Brais, Santi López y Andrade.

Moyano vaticina un duelo de ritmo alto, con un número elevado de posesiones en ambos lados de la cancha. “Luego puede pasar de todo, pero en principio esa es la idea de lo que puede pasar. Más allá de ahí nosotros hemos de ir a por todas a por el triunfo”, señala. El preparador madrileño sí está convencido de que el encaje de todas las piezas en el equipo está siendo el deseado, al igual que la adaptación de los nuevos. “Si no, no estaríamos compitiendo como lo estamos haciendo. No nos está costando, el problema es que hay momentos de los partidos en los que bajamos el nivel”, reconoce.

En el apartado puramente táctico, las opciones del Cangas pasarán en buena parte por su capacidad defensiva y la seguridad que tenga en el manejo de balón, para evitar pérdidas que ocasionen goles fáciles de un equipo acostumbrado a castigar con la velocidad. “Este año da sensación de que tenemos más equilibrio, una plantilla para ir a un solo cambio o para jugar sin cambios, y con eso ganamos muchísimo”, apunta Moyano. La presencia de dos especialistas como Santi López o Andrade ayuda en este apartado. Ofensivamente, más allá de la dirección de Del Arco habrá que encontrar la conexión con Brandao y los extremos.

Siete victorias locales en once enfrentamientos

Los precedentes entre Frigoríficos del Morrazo y Helvetia Anaitasuna en los encuentros disputados en O Gatañal en la Liga Asobal son ampliamente favorables a los cangueses, que se han impuesto en siete de los once enfrentamientos que se han producido desde la temporada 2012-2013. El balance es de siete victorias y un empate para el Cangas, con solo tres ocasiones en las que la balanza se inclinó hacia el equipo visitante. En las tres últimas campañas los resultados favorecieron al conjunto cangués, si bien en dos de ellas con resultados muy ajustados. Así, los de Moyano ganaron 21-20 y 25-24 en las campañas 2020-2021 y 2021-2022, respectivamente, mientras que el año pasado lo hicieron por 30-25.

Un único empate

Las dos primeras victorias del Cangas fueron en las campañas 12-13 (23-20) y 13-14 (24-20), antes de que se registrase el primer triunfo navarro por 29-32 (temporada 14-15). Luego el Cangas ganó por la mínima en la 15-16 (22-21) y en la 16-17 (32-31). El único empate entre ambos en el templo morracense se produjo en la temporada 17-18, con una igualada a 25 goles. Posteriormente hubo dos años de éxitos pamplonicas, con los triunfos por 26-28 en la campaña 18-19, y por 26-31 tan solamente un año más tarde en la Liga que fue suspendida a causa de la pandemia del Covid-19. Lo que sí se puede ver como denominador común es la igualdad en estos partidos, ya que cinco de ellos se resolvieron por un margen de dos goles o menos.