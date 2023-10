El Frigoríficos supera la barrera de los 1.500 socios

Lucha por la permanencia en la pista pero por el título en las gradas. El Frigoríficos del Morrazo ha vuelto a realizar una demostración de músculo tras superar la barrera de los 1.500 socios, confirmando, de este modo, las previsiones marcadas por el club a principios de temporada. La cifra supone superar los 1.487 abonados oficiales de la pasada Liga y todavía es susceptible de incrementarse, al quedar todavía carnés por renovar y estar pendiente la habitual campaña de cara a la segunda vuelta del campeonato.

“La campaña de socios ha ido muy bien. Estamos en los números que habíamos previsto y hay que poner de manifiesto el gran esfuerzo de la gente en una temporada en la que se han subido los precios”, afirman desde el Balonmán Cangas. A día de ayer se habían renovado un total de 1.120 carnés, a los que hay que sumar las 305 altas registradas para esta temporada, alcanzado, pues, los 1.425 abonados. Pero a ellos hay que sumar alrededor de 70 carnés físicos que no han sido retirados por sus titulares, y otra cantidad indeterminada –entre 20 y 30– de socios que tienen su carné virtual en el teléfono a través de la aplicación clubber, pero que aún no lo han retirado de forma física. Sumando todos ellos se superarían ampliamente los 1.525 socios.

El club no contabiliza por el momento en sus listas oficiales los carnés que han sido pagados pero que todavía no se han retirado. Es una práctica habitual en el Cangas, con casuísticas muy diferentes. En este listado se encuentran, por ejemplo, personas que están embarcadas y que retiran el abono cuando llegan a tierra, pero también aquellas personas que no acuden al pabellón a ver los partidos, pero que quieren siguen apoyando económicamente a la entidad que preside Alberto González.

El espaldarazo definitivo –y la posibilidad de sobrepasar los 1.600 socios– se situaría en el próximo mes de enero. Será el momento en el que se active la campaña de socios de mitad de temporada, con los abonos para la segunda vuelta de la Liga Asobal Plenitude. “Solemos hacer más o menos un centenar de altas”, apuntan desde el club. Para ver la importancia de los números solo hay que comparar con los que hizo públicos el Torrelavega esta misma semana, al destacar haber logrado por primera vez los 1.200 abonados en una ciudad de más de 52.000 habitantes, el doble que Cangas.

El de los socios era uno de los ejes básicos que el Frigoríficos del Morrazo había fijado para poder alcanzar el presupuesto más alto de toda su historia, 702.000 euros. La afición, una vez más, ha respondido, aunque habrá que esperar para ver si las previsiones de ingresos se cumplen. Y es que en este capítulo no solamente se incluyen los carnés sino también las taquillas, especialmente la de los días de club. La desventaja del Cangas es que este año, a diferencia del pasado, no habrá derbi ante el Cisne, un duelo que suele ser jugoso en lo económico. Las esperanzas se sitúan en el otro partido que más interés despierta, el del Barcelona. “El año pasado nos tocó un domingo e hicimos una gran taquilla. Este año habrá que ver, porque si viene un miércoles o un jueves ya te descuadra las previsiones”, señalan desde el club.

Los nuevos precios de los abonos en el Cangas sitúan el carné familiar (pareja con niños nacidos hasta 2011) en los 210 euros y el de adulto en los 130. El carné para la categoría sub 23 tiene un coste de 80 euros, mientras que el juvenil pasa a costar 65 euros y el infantil 45. El abono para las empresas cuesta 300 euros y el de supersocio 220.

Récord de espectadores en dos partidos

Si la pasada temporada finalizó con una nueva demostración de poderío social por parte del Cangas, con varios llenos consecutivos en el pabellón de O Gatañal, esta ha arrancado de la misma manera. La irregularidad del equipo en la pista no se corresponde con la que muestra la afición, que ha respondido ampliamente en los dos encuentros que los de Nacho Moyano han disputado como locales, frente a Logroño y Benidorm. Así lo reflejan los datos de la Liga Asobal, que marcan estos dos choques como los que más espectadores han congregado en las cuatro primeras jornadas del campeonato. En ambas la entrada se situó en los 2.100 espectadores.

No es la única presencia de los cangueses a nivel mediático. La Asobal publica cada semana la foto de la jornada para reflejar algún aspecto curioso de los encuentros jugados. En tres de las cuatro semanas el foco ha recaído en el Cangas, con Santi López, la pista de O Gatañal y el jovencísimo Raúl como protagonistas.