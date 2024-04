Al Frigoríficos se le funden los plomos

Ocho partidos después, en los que cosechó siete triunfos (cinco en Liga Asobal y dos en Copa del Rey) y un empate de forma consecutiva, el Frigoríficos del Morrazo vio desaparecer de un plumazo el estado de gracia en el que se había instalado. El conjunto cangués cayó de forma contundente por 34-23 ante el Bidasoa en un encuentro en el que compitió de tú a tú al segundo clasificado de la categoría durante 20 minutos (10-9). Luego, llegó un apagón descomunal a todos los niveles traducido en un parcial adverso de 12-2 que dejó el duelo completamente sentenciado en el minuto 33 (21-11). Tan duro como inexplicable. La derrota cabía en la ecuación, la forma es la que hace daño. Las posibilidades de eludir el play down, tras la espectacular remontada del último mes y medio, se reducen. El margen ya es mínimo, pero con el Cangas no hay que descartar nada.

Los de Moyano no comenzaron mal, explotando bien la zona de pivote, y amortizando alguna pérdida de balón con las paradas de Jorge Pérez, que comenzó el choque rayando a buen nivel. Todo hasta el minuto 20, cuando Dorado ya se había ido con roja por una acción en la que se lesionó el local Cavero.

Jorge Pérez tras haber recibido gol en una acción del duelo de ayer entre Bidasoa y Frigoríficos del Morrazo. / Arrate Morales

La derrota comenzó a fraguarse en el atasco en ataque que sufrieron a continuación los cangueses. La alegría ofensiva mostrada en encuentros anteriores (38 goles al Huesca, 35 a Sagunto, 34 a Cuenca y Ademar) se tornó en sequía. Como dato anecdótico, los tres máximos anotadores del equipo ((Dorado, Jenilson y Brais) únicamente aportaron tres dianas. Lo cierto es que el Cangas no encontró las costuras a la defensa de los de Cuétara y pronto cayó en la precipitación y, lo peor de todo, en la desesperación. Ni la roja a Dariel enchufó a los visitantes.

Un jugador del Bidasoa lanza a puerta en el duelo de ayer en Artaleku. / Arrate Morales

Moyano, que ya había solicitado tiempo muerto en el minuto 21 (12-9), se veía obligado a parar el partido nuevamente ante la peligrosa deriva que estaba tomando (16-11, minuto 27). No sirvió de mucho y los irundarras ampliaron su renta antes del paso por los vestuarios (17-11).

Abdicación tras el descanso

El descanso acabó de desenchufar a los visitantes, que abdicaron del encuentro en tan solo tres minutos. Dos regalos en forma de pérdidas de balón y un mal lanzamiento de Jenilson propiciaron un 4-0 de parcial que mataba el duelo (21-11, minuto 33, con Moyano agotando sus tiempos muertos). Ni con esas. El Cangas regresó a la pista volviendo a regalar balones y sin intensidad. Toth anotó el 22-12 que ponía fin a once minutos de sequía para intentar maquillar el marcador.

Estaba claro que no era el día del Frigoríficos del Morrazo, así que Moyano comenzó a dar descansos, y probó con Azurmendi como avanzado en el 5.1. Los cangueses se mostraban blandos en defensa, a pesar de lo cual sufrían un par de exclusiones que hacían temer un marcador de escándalo (29-16, minuto 47). Fodorean saltó en ataque y aprovechó sus minutos para engrasar el brazo y elevar los guarismos de los suyos. También se soltó un poco más Andrade. Todo para ir adquiriendo sensaciones y ganar confianza de cara al futuro. No será el más inmediato, ya que el próximo fin de semana será el Fútbol Club Barcelona el que visite O Gatañal.

FICHA TÉCNICA:

Bidasoa: 34 Harbaoui; Tao (5), Furundarena (4), Rodrigo (4,2p), Matheus, Dariel (1) y Asier Nieto (6) –siete inicial– Skrzyniarz (ps), Cavero, Jevtic (2), Esteban (2), Sladkowski, Gorka (3,1p), Iríbar (2,1p) y Tito Díaz (3). Frigoríficos del Morrazo: 23 Jorge Pérez; Brais, Quintas (3), Gayo (3), Toth (1), Dorado (2,1p) y Jenilson (1) –siete inicial– Elcio (ps), Moisés (1), Andrade (3), Thymann (2), Essam (1), Fodorean (5), Santi López (1) y Azurmendi. Marcador cada cinco minutos: 3-3; 5-5; 8-7; 10-9; 14-11; 17-11 (descanso); 22-11; 26-15; 27-16; 29-18; 31-21; y 34-23. Árbitros: Colmenero Guillén (Castilla-León) y Rollán Martín (Andalucía). Excluyeron a los locales Dariel y Jevtic, y a los visitantes Toth (2), Essam (2) y Andrade. Roja directa al local Dariel (minuto 22) y al visitante Dorado (minuto 19).

