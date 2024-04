El Moaña busca, en O Barco, dar un salto hacia la salvación

El CD Moaña busca hoy su segunda victoria consecutiva. Visita a un rival directo en la lucha por la permanencia, como es el CD Barco (18.00 horas). El técnico Edu Charlín convocó a toda la plantilla, aunque varios jugadores viajan con molestias.

Los moañeses llegan a la cita de hoy tras ganar por 2-0 al Allariz y los ourensanos vienen de empatar (1-1) en A Illa contra el Céltiga. Solos dos puntos de ventaja le saca el Moaña al Barco y un puesto en la clasificación. Pese a ello, el míster advierte de que sus rivales de hoy son “un equipo hecho para ascender, con jugadores que han jugado en categorías superiores y con el mayor presupuesto de la Preferente de largo”.

Edu Charlín entiende que, con esos mimbres y pese a su temporada irregular, el CD Barco “se va a salvar porque en los últimos partidos han dado un paso como equipo. Son solidarios en defensa y con grandes individualidades en lo ofensivo”. No oculta que no tienen más remedio que “ser un equipo atrevido” para sumar puntos hoy.