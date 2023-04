El Frigoríficos del Morrazo vive su Domingo de Resurrección

O Gatañal celebró el Domingo de Resurrección de un Frigoríficos del Morrazo que se impuso al Anaitasuna por 30-25 en un encuentro que le sirvió para recuperar su esencia competitiva y dejar en un mal sueño el pinchazo del pasado fin de semana ante el Guadalajara. El conjunto de Nacho Moyano realizó un completísimo encuentro –especialmente en la parcela defensiva– y no dio opciones a un cuadro pamplonica que nunca arrojó la toalla pero que se vio inferior a los locales durante todo el choque. Más allá de dos igualadas en el arranque del segundo tiempo, el Cangas dominó el marcador de principio a fin. Y suma un triunfo vital para mantener tres puntos de renta sobre el descenso y salir de la promoción, igualando a puntos con Atlético Valladolid y Sinfín.

Anunciaba el técnico del Frigoríficos en días pasados que su equipo no iba a fallar dos días seguidos ante sus incondicionales. Y no se equivocó un ápice. La escuadra de O Morrazo salió con máxima concentración y con un despliegue defensivo brutal que ahogaba ataque sí, ataque también, a los de Quique Domínguez. Se pusieron los locales con 2-0 y si no abrieron más hueco fue por dos errores al contragolpe. El Cangas había convertido las inmediaciones de Javi Díaz en un área minada para los visitantes, multiplicando las ayudas y cerrando espacios con el pivote, pero también evitando los lanzamientos de la primera línea (6-3, minuto 10). Los pamplonicas iban subsistiendo como podían, pero su técnico no lo veía claro y cambiaba de director de juego (Xavi Castro por Meoki).

Los visitantes conseguían recortar (8-7), pero el Cangas seguía sacando petróleo de su anticipación defensiva. Si a eso se une un juego en ataque equilibrado, el resultado no es otro que un 12-8 que obligó a pedir tiempo muerto a los navarros (minuto 20). Reaccionaron a la salida del mismo con Xavi Castro al mando de las operaciones, y por culpa de un par de pérdidas locales. Ahora era Moyano el que tenía que detener el encuentro (13-12, minuto 22). Una exclusión a Bazán catapultó a los de O Morrazo –impecable gestión ayer de las superioridades–, que amenazaron con irse en el marcador (15-12), pero que pagaron su desacierto encajando el 16-14 con el que se llegaba al descanso.

El Anaitasuna salió mejor en la reanudación y estableció las tablas (17-17, 18-18) antes de que una exclusión de Castro volviese a dar alas a los de Moyano, con un 3-0 de parcial para volver a lograr su máxima renta (21-17, minuto 40, con tiempo de Domínguez). Los visitantes apretaron defensivamente y se pusieron a solo dos goles (21-19), pero ahí emergió el brazo de Lucas Aizen para desatascar y devolver el colchón a los suyos (24-20, minuto 45). El Cangas volvió a encontrar buenas opciones ofensivas y pudo haber roto el choque de no haberse topado con Cancio. Con todo, atrás seguía firme, robando balones (26-22, minuto 51, con gol de Jenilson), y con Javi Díaz uniéndose a la fiesta deteniendo un penalti y llevando el delirio a unas gradas de O Gatañal absolutamente entregadas a los suyos desde el minuto 1.

Con ocho minutos por delante, la gestión del Frigoríficos no dejó resquicio alguna para la sorpresa. Aseguró en lo posible las posesiones –a pesar de que Cancio tocaba algún balón– y lo que podía ceder en ataque lo ganaba con creces en defensa, donde continuaba recuperando balones. Las rentas no descendían de los 3-4 goles y lo cierto es que el equipo cangués acabó permitiéndose uno de esos lujos extraños, el de una victoria cómoda, redondeada con su máxima ventaja, el 30-25 que subió al marcador gracias a uno de los hombres destacados de ayer, el extremo Mario Dorado.

El Frigoríficos del Morrazo alcanza los 17 puntos y sale de la promoción antes de afrontar dos semanas decisivas antes del parón de la Copa del Rey. El sábado jugará en Pontevedra el derbi ante el colista Cisne, y el domingo 23 recibirá en casa al Blendio Sinfín, con quien está igualado a puntos.

Ficha técnica: