Beltrán: “Claudio tiene las ideas muy claras, es un gran entrenador”

Fran Beltrán ha valorado este jueves el importante triunfo logrado el pasado domingo por el Celta en el Sánchez Pizjuán y ha asegurado que el equipo se siente “cómodo” con la propuesta de Claudio Giráldez para afrontar “con la máxima ambición posible” el tramo final de la temporada. El medio centro madrileño ha señalado el juego desplegado frente al Sevilla “es muy mejorable”, pero ha destacado que el equipo “está trabajando en el camino correcto” para seguir evolucionando. “Claudio tiene las ideas muy claras, es un gran entrenador”, ha sentenciado.

“El equipo se ve con ánimo, con alegría. La victoria nos ha venido muy bien para levantar el ánimo de esas malas sensaciones que teníamos. Estamos contentos y con ganas de seguir trabajando y mejorar cada día”, ha indicado el pivote vallecano en rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado por la mañana en la ciudad deportiva. “Ahora vienen partidos que pueden marcar lo que es el final de la temporada y tenemos que ir con la máxima ambición posible”, ha precisado.

Beltrán ha destacado la capacidad del nuevo entrenador del Celta para hacerles llegar su mensaje. “Desde el primer día el míster nos ha dado los conceptos claros de qué es lo que él quiere y el equipo ha asimilado bien las cosas”, ha apuntado el madrileño, que ha reconocido que “queda mucho trabajo” por delante para dominar el nuevo estilo de juego. “Como se vio en el partido de Sevilla, hubo ciertos puntos que tenemos que mejorar, pero vamos por el camino correcto. El equipo está trabajando bien y tenemos una semana más que nos va a venir muy bien para seguir evolucionando. Lo que se vio en Sevilla es mejorable y debemos mejorar”, ha comentado.

“Tenemos que mejorar muchas cosas porque al apretar al arriba podemos quedar desprotegidos”, ha agregado el pivote: “Hay que trabajar bien este sistema, estar más junto a la hora de defender, quedarnos cuatro, si puede ser en vez de dos, intentar que no quedar muy desprotegidos. Lo que él [Giráldez] nos dice es que intentemos bascular, que si sube uno baje otro. Son conceptos que no son nuevos para nosotros, pero que hace mucho que no trabajábamos”, ha explicado.

Beltrán ha afirmado que él se siente “más cómodo” con la nueva propuesta y cree que el estilo de Giráldez “puede favorecer a muchos jugadores” de la plantilla. “Es un gran entrenador, lo ha demostrado en el filial y en el anterior partido. Tenemos que ayudarle como el nos ayuda a nosotros, ir de la mano todos juntos porque formamos un grupo y un gran equipo”, ha relatado.

Pedro Fernández

El centocampista ha avalado también en su comparecencia el protagonismo que Giráldez ha dado en este primer partido a los chicos de la cantera. “Tenemos gente muy buena en la cantera y se demuestra cada día, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Entiendo que la afición quiera gente de la casa porque son los que más sienten el club y sacan todo adelante. El Celta tiene una gran cantera, muchos chavales de calidad muy buena”, ha observado el ex del Rayo. “Si están con nosotros es porque van a tener opción de participar, incluso de quitarnos el puesto. Siempre que viene un chaval de abajo y se queda en Primera División es porque ha desplazado a un veterano. Es la ley del fútbol”, ha puntualizado.

Partido contra el Rayo

Con respecto al próximo duelo contra el Rayo, su ex equipo, Beltrán prevé un choque “diferente” al disputado en la primera vuelta en Vallecas frente a un rival que “tiene calidad” y “ha mejorado” bajo la dirección de su nuevo técnico, Íñigo Pérez: “Tiene las ideas claras y quiere hacer jugar al equipo y que el equipo juegue. Han tenido una mala racha, pero tienen mucha calidad, buenos jugadores y ahora un buen entrenador. Va a ser difícil, pero nosotros tenemos nuestras bazas y jugamos en casa. Hay que intentar sacar los tres puntos sí o sí".

El medio centro céltico ha asegurado, por último, que no echa cuentas sobre los puntos que el Celta necesita para salvarse y apenas ha echado un vistazo por encima al calendario. “No hacemos cálculos. Debemos seguir trabajando, seguir intentando conseguir victorias y sumar los máximos puntos posibles. Sería un error echar cuentas, es un error mirarte en los demás. Dependemos de nosotros y, si sacamos muchos puntos, al final no vamos a sufrir”, ha subrayado.