"Nunca he entrado a valorar si existe una forma mejor de jugar, yo tengo la mía"

“Me parece la oportunidad que he estado soñando toda mi vida”, acepta sobre el reto que le han encomendado de dirigir al primer equipo, incluso en circunstancias tan complejas. Pero lo gestiona “con naturalidad”, sin que el entusiasmo que han generado su nombramiento y el partido en el Sánchez Pizjuán lo desorienten.

–Su propuesta futbolística es antagónica a la de Benítez. ¿Cuál es la hoja de ruta con el reloj corriendo en contra? En Sevilla sí pareció que la plantilla cree en esta apuesta.

–Nunca he entrado a valorar si existe una forma mejor de jugar o un modelo mejor. Yo tengo el mío y creo en él por muchas cosas que no entrarían en una entrevista. Intento trasladar esas primeras impresiones de por qué el modelo que planteamos puede ser más atrevido, atractivo y dar mejores resultados. El equipo lo ha aceptado muy bien. A la mayoría de futbolistas le gusta jugar con la pelota. Hay que asumir unos riesgos en esa manera de jugar, tanto con el balón como sin él. Si el equipo asume esos riesgos, estará más cerca de que le pueda ir bien.

–Pero el equipo estaba acostumbrado a otro tipo de automatismos.

–Todo necesita un tiempo. En la cabeza el jugador lo ha aceptado muy bien y ahora hay que buscar estructuras de autocontrol dentro de esa manera de jugar para que nos hagan menos daño en situaciones de transición, que el jugador acostumbrado a defender cerca de portería y ahora más expuesto en esa última línea asuma esa responsabilidad, cómo nos ayudamos con los lejanos para que podamos estar más equilibrados y que haya un sistema de ayudas más cercano en una posición tan lejos de la portería… Tenemos que trabajar también componentes físicos que son importantes. Por ahí vienen por ejemplo los cambios del otro día, en la parte de atrás. Ese jugador tiene que estar en unos estímulos físicos distintos a los que estaba acostumbrado este año. Es un proceso de adaptación en todo. Pero lo primero es que el jugador quiera y si quiere, todo es mucho más fácil.

–En su presentación, habló de aprovechar lo que el equipo hacía bien con Benítez. ¿Qué se hacía bien y qué hay que cambiar?

–Tampoco quiero que sea toda la entrevista una comparación entre lo que hacía Rafa y yo. Intento ver de aquí en adelante. Pero hacía cosas bien. Contraatacaba bien y defendió bien el balón parado en muchos momentos, salvo en el último partido pero el Madrid es muy poderoso. Ha manejado distintos sistemas que nos pueden dar distintos recursos para defender con distintos jugadores en cada línea. El equipo en muchos momentos fue sólido en situaciones defensivas. La manera de jugar hacia delante fue muy buena en muchos momentos. Cosas de las que nos tenemos que aprovechar y luego le daremos nuestro toque sobre la altura a la que queremos jugar, cómo queremos atacar… Ahí hay más diferencias. Por no desglosar más pequeños matices, situaciones de cierre…

“Cuanto más cercana sea la idea del primer equipo, mejor para la cantera”

–¿Cómo era la relación con Benítez?

–Cordial. Hablamos alguna vez por temas de jugadores y estructura de trabajo. Es una persona amable, correcta. Estábamos en puntos distintos de la ciudad deportiva. Tampoco es que hablásemos todos los días, pero sí coincidimos mucho y hablamos alguna vez. Sin ningún tipo de problema.

–Chocaba quizá ver un filial con una identidad tan diferente a la del primer equipo. ¿Eso salió alguna vez a colación en sus debates internos?

–Sí, alguna vez lo hablamos. Es verdad que el filial está más cerca del resto de la cantera, es un paso más normal con la manera de jugar del juvenil o del cadete. También ha habido años que no ha pasado, aquí y en otros equipos, con más diferencia entre el filial y el juvenil, no sólo con el primer equipo. Cuando traes un entrenador al primer equipo, cuanto más cercano esté a esa idea, más fácil es que todo case. Cuanto más lejano, es más difícil mantener esa estructura. Entiendo que a veces, por cambios de dinámica cuando las cosas no estaban yendo bien en el primer equipo, se han tomado decisiones que no iban en esa misma línea. Ojalá con tiempo se pueda conseguir que el primer equipo, el filial y el resto de la estructura del club sea lo más pareja posible. Creo que es la mejor manera pero es mi opinión personal y tampoco me corresponde a mí tomar esa decisión.

–¿Se ha comunicado Benítez con usted para desearle suerte?

–La verdad es que no hablamos, pero tampoco tenemos los teléfonos ni manera de comunicarnos. Yo le deseo toda la suerte del mundo. Ha sido muy profesional en su manera de trabajar. Ha tenido un trato muy correcto con todos. Le deseo suerte y nada más.

